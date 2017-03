Door Joris Jansen, maandag 13 maart 2017 20:05, 7 reacties • Feedback

Facebook heeft beleidsveranderingen doorgevoerd om te voorkomen dat ontwikkelaars data van Facebook mogen gebruiken voor middelen om gebruikers te kunnen monitoren. Het sociale medium heeft daartoe de gebruikersvoorwaarden voor ontwikkelaars aangepast.

De aangepaste beleidsvoorwaarden waar ontwikkelaars mee te maken krijgen, gelden zowel voor Facebook als Instagram. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt. In de gebruikersvoorwaarden voor ontwikkelaars van Facebook staat nu dat ontwikkelaars de informatie die zij van Facebook ontvangen moeten beschermen tegen onbevoegd gebruik en onbevoegde toegang. Daarbij wordt nu expliciet het voorbeeld genoemd dat deze data niet mag worden gebruikt voor middelen voor surveillance.

Volgens Facebook is het doel hiervan om het beleid expliciet te maken. Facebook zegt dat het platform de afgelopen maanden actie heeft ondernomen tegen verschillende ontwikkelaars die middelen hebben ontwikkeld en gepromoot die bedoeld zijn voor het monitoren van gebruikers. Dit was eerder ook al in strijd met de bestaande beleidsvoorwaarden; deze zijn nu op dit punt verduidelijkt. Het gaat hier om de voorwaarden voor Amerikaanse ontwikkelaars.

Facebook bedankt een aantal organisaties zoals de American Civil Liberties Union of California voor het bekendmaken van de praktijken waarbij ontwikkelaars op oneigenlijke wijze via data van Facebook gebruikers in de gaten kunnen houden. Deze organisatie stelde in 2016 al vast dat Twitter, Facebook en Instagram gebruikersdata gaven aan Geofeedia, een analyticsbedrijf dat data van Facebook, Twitter en Instagram inzichtelijk maakt op een kaart en ook kan filteren.

Dit bedrijf verkocht zijn data door aan verschillende Amerikaanse politiekorpsen. Hierdoor zouden de officiële autoriteiten te gemakkelijk de plannen en stappen van activisten en demonstranten in de gaten kunnen houden. De gegevens zijn bijvoorbeeld gebruikt bij de controversiële protesten in Ferguson in 2014. Toen dit in 2016 bekend werd, hebben Twitter, Facebook en Instagram de toegang van Geofeedia tot de data geblokkeerd.

Een andere organisatie, Color of Change, die opkomt voor de belangen van de zwarte gemeenschap in Amerika, is ook blij met deze stap van Facebook om in de voorwaarden duidelijk een verbod in te stellen voor ontwikkelaars om dergelijke tools te ontwikkelen. Een campagnemanager van de organisatie zegt dat sociale mediaplatforms zoals Facebook belangrijke hulpmiddelen zijn voor zwarte mensen om publieke aandacht te genereren voor gevallen van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Ze roept andere bedrijven die claimen diversiteit en en rechtvaardigheid na te streven op om dit voorbeeld te volgen.