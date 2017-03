Door Bauke Schievink, zondag 5 maart 2017 11:00, 37 reacties • Feedback

Facebook is begonnen met het markeren van berichten die door factcheckers in twijfel worden getrokken, met als doel om nepnieuws tegen te gaan. Gebruikers kunnen een waarschuwingsdriehoek tegenkomen bij berichten die op Facebook zijn geplaatst.

Het labelen van mogelijk nepnieuws is dit weekend van start gegaan, zo merkte onder andere Gizmodo op. Bij berichten die worden betwist door factcheckers is een rood vlak met daarin een waarschuwingsdriehoek te zien, met daarbij aangegeven welke organisaties het desbetreffende nieuwsbericht in twijfel trekken.

Vorige week werd bekend dat voor Nederlandse berichten NU.nl en Universiteit Leiden gaan factchecken op Facebook. Zij zullen moeten samenwerken: alleen als beide partijen het eens zijn, zal een bericht worden aangemerkt als disputed. Andere media zijn ook benaderd, maar hadden geen interesse in deelname.

Facebook kreeg veel kritiek na de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen november. Op de sociale-netwerksite zouden veel berichten met nepnieuws zijn verspreid, en dat zou mogelijk de verkiezingen hebben beïnvloed. Facebook had al beloofd met factcheckers te zullen komen; de voorbereidingen waren al enige tijd gaande.