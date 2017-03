Door Bauke Schievink, zondag 5 maart 2017 11:23, 12 reacties • Feedback

Waar het er aanvankelijk op leek dat de stad München afscheid zou nemen van zijn op Linux gebaseerde systemen, staat het gebruik ervan toch nog op een kier. Uit vergaderingsdocumenten blijkt dat de gemeenteraad nog een definitieve beslissing moet nemen.

Dat schrijft Free Software Foundation Europe op basis van vergaderstukken. Tijdens een vergadering op 15 februari werd gestemd over het stopzetten van de Linux-software en over te gaan op een op Microsoft gebaseerd systeem. Alhoewel de tegenstemmende partijen de motie niet helemaal van tafel konden krijgen, slaagden zij er wel in de uiteindelijk beslissing te vertragen: er moet namelijk eerst uiteengezet worden welke delen van de Linux-software niet meer nodig zijn, waarna de gemeenteraad met een besluit zal komen.

Daarmee is het afschrijven van Linux voor de computersystemen van de stad München minder definitief dan eerder bleek. Na veel kritiek leek het erop dat de gemeente München, onder leiding van een nieuwe burgemeester, het Linux-project zou afbouwen. Echter kan de gemeenteraad dus nog stemmen om Linux, of delen daarvan, te behouden. Onduidelijk is nog wanneer de definitieve stemming plaats zal vinden, maar tot die tijd zal er waarschijnlijk nog niets veranderen.

In december 2013 had München 15.000 werkplekken omgezet naar LiMux; Ubuntu met KDE en LibreOffice. Er kwamen echter al snel veel problemen aan het licht, en onderzoek van Accenture van eind 2016 gaf al de aanbeveling van LiMux af te stappen en voor Microsoft te kiezen. De Free Software Foundation wees er toen op dat dit rapport mogelijk niet onafhankelijk zou zijn opgesteld.