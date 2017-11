Bestuur van München stemt voor overgang van Linux op Windows

Een commissie van het stadsbestuur van München heeft voor de overgang van Linux op Windows 10 gestemd, die in 2020 moet beginnen. De stad is al langer bezig met het proces om van het eigen LiMux-systeem af te stappen.

Volgens The Register vindt er nog een voltallige stemming plaats op 23 november, maar het ligt voor de hand dat de uitkomst hetzelfde zal zijn omdat dezelfde partijen daar een meerderheid hebben. In een officieel document staat dat de overgang op Windows 10 waarschijnlijk in 2022 afgerond kan worden, omdat de release van de nieuwe Windows-client in 2020 kan beginnen. Anne Hübner, SPD-lid van de Stadtrat van München, zegt tegen de site dat München moeite had met de ingebruikname van LiMux, zijn eigen Linux-project.

Zo zou ongeveer de helft van in totaal 800 programma's niet op Linux draaien en zou veel software workarounds nodig hebben. Daar is volgens Hübner veel moeite in gestopt, maar dit bleek uiteindelijk zonder resultaat. Totdat de uiteindelijke stemming aan het einde van deze maand heeft plaatsgevonden, is er geen inschatting van de kosten van de migratie. De Duitse site Heise zegt over informatie te beschikken dat de migratie meer dan honderd miljoen euro kost, wat hoger is dan de schattingen die er tot nu toe waren.

Matthias Kirschner, voorzitter van de Europese Free Software Foundation, zegt tegen The Register dat er nooit onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de reden dat mensen niet blij waren met LiMux. Hij zou ook niet op de hoogte zijn van een vergelijkend onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers in steden die Windows gebruiken. Hij verwacht dat de overgang naar Windows de gemeente jarenlang zal lamleggen, waardoor burgers de dupe zijn.

SPD-politica Hübner meldt nog dat het niet duidelijk is of er ook van LibreOffice afgestapt zal worden. Dat moet aan het einde van het jaar worden bepaald, zodra de kosten duidelijk zijn. In plaats van de opensourcesoftware zou de stad dan gebruikmaken van Microsoft Office. Eerder leek het erop dat LibreOffce ook zou verdwijnen. In februari van dit jaar bleek uit een gemeentelijk document dat het stadsbestuur van München het LiMux-project wilde afbouwen.

München deed er een decennium over om alle pc's en laptops van ambtenaren te migreren naar LiMux; in december 2013 waren 15.000 systemen overgestapt naar opensourcesoftware als Ubuntu met KDE en LibreOffice. Het was daarmee een van de grootste projecten wereldwijd om desktopsystemen van Linux te voorzien. Al snel kwamen veel problemen aan het licht, onder andere met het opzetten van een mailserver voor mobiele synchronisatie. Een onderzoek van Accenture van eind 2016 gaf al de aanbeveling van LiMux af te stappen en voor Microsoft te kiezen.