EU stelt expertgroep voor nepnieuws samen en houdt publieke consultatie

De Europese Commissie heeft maandag plannen bekendgemaakt een expertgroep in het leven te roepen, die de Commissie van advies moet voorzien op het gebied van nepnieuws. Daarnaast wordt er een publieke consultatie over het onderwerp gehouden.

De Commissie doet een oproep aan experts om zich voor de zogenaamde 'High-Level Group' te melden. Die moeten helpen om onder meer 'het fenomeen in kaart te brengen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen te bepalen en aanbevelingen te doen'. De groep, die uiteindelijk moet bestaan uit experts uit de wetenschap, onlineplatforms, nieuwsbedrijven en uit maatschappelijke organisaties, begint met zijn werk in januari 2018.

Met behulp van de publieke consultatie wil de Commissie de omvang van het verschijnsel van nepnieuws bepalen. Daarnaast moeten de maatregelen bekeken worden die tot nu toe al door nieuwsbedrijven en platformen zijn genomen. Deze partijen moeten samen met burgers, onderzoekers en overheden bovendien op deze manier hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Tot slot moet de consultatie ertoe dienen om mogelijke toekomstige maatregelen uit te stippelen. Het is tot 23 februari mogelijk om zienswijzen in te dienen via een speciale website.

Andrus Ansip, EU-commissaris voor de digitale markt, zegt dat er een 'gebalanceerde aanpak nodig is die rekening houdt met de vrijheid van meningsuiting, de veelzijdigheid van de media en het recht van burgers op toegang tot diverse en betrouwbare informatie'. Volgens Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. leven we in een tijd waarin 'de stroom van informatie en desinformatie bijna overweldigend is geworden'. Daarom zouden burgers over mogelijkheden moeten beschikken om nepnieuws te identificeren.

Techbedrijven hebben in het verleden al verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van nepnieuws tegen de gaan, waaronder Google en Facebook. De EU heeft bedrijven in het verleden herhaaldelijk opgeroepen om meer tegen het fenomeen te ondernemen.