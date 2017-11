Qualcomm stemt niet in met overnamebod van Broadcom

Qualcomm heeft het overnamebod van Broadcom afgewezen. De raad van bestuur van de Amerikaanse chipmaker kwam unaniem tot het oordeel dat het bod van Broadcom veel te laag is om mee akkoord te kunnen gaan.

Paul Jacobs, de bestuursvoorzitter van Qualcomm, zei dat Broadcom de waarde van Qualcomm sterk onderwaardeert met het eerder uitgebrachte bod van in totaal 130 miljard dollar, omgerekend 112 miljard euro. Met name Qualcomms sterke positie in de mobiele technologie zou door Broadcom niet voldoende op waarde worden geschat. Het betreft een vijandige overname; Qualcomm heeft niet gevraagd om het bod.

Ook vindt Qualcomm dat het bod gepaard gaat met aanzienlijke onzekerheid omtrent het proces van goedkeuring door toezichthouders. Het bedrijf denkt dat het zonder de overname meer waarde kan bieden voor aandeelhouders, in vergelijking met het bod van Broadcom, dat neerkomt op 70 dollar per aandeel. Voor de overname van de aandelen is in totaal een bedrag van 105 miljard dollar gemoeid; de overige 25 miljard dollar is bestemd voor het afdekken van schulden.

Deze schulden betreffen de lening die nodig is om het Nederlandse NXP over te nemen. Qualcomm is momenteel bezig met de overname van NXP, waarvoor het 43 miljard euro betaalde. Die overname moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie, en lang niet alle aandeelhouders zijn blij met dit huidige overnamebedrag.

Het is onduidelijk wat een overname van Qualcomm door Broadcom voor deze lopende zaak zou betekenen. Broadcom gaf eerder aan dat de overname van Qualcomm doorgaat als NXP wordt overgenomen voor het voorgenomen bedrag van 110 dollar per aandeel, of als deze overname van NXP niet door zou gaan. De huidige koers van NXP ligt iets boven de 115 dollar per aandeel; mogelijk zal Broadcom daardoor uiteindelijk een hoger bedrag moeten neertellen voor de eventuele overname van Qualcomm.

Financieel persbureau Bloomberg schreef eerder dat als de overname van Qualcomm inclusief de Nederlandse chipmaker NXP doorgaat, de ontstane combinatie de op twee na grootste chipfabrikant ter wereld zal zijn. Alleen Intel en Samsung zouden dan nog groter zijn. De combinatie zal dan een belangrijke partij worden als het gaat om de levering van smartphoneonderdelen.

Eerder zei Broadcom dat de mobiele chips die Qualcomm maakt, een goede toevoeging zou zijn aan zijn bestaande producten. Het bedrijf is al enige tijd geïnteresseerd in een overname en meldde verder dat het verwacht dat de deal veel aandacht zal krijgen van toezichthouders. Het bedrijf zegt ervan overtuigd te zijn dat goedkeuring mogelijk is.

Daarnaast is Qualcomm verwikkeld in verschillende rechtszaken met Apple. Donderdag werd bekend dat de chipmaker Apple aanklaagde omdat het contractbreuk gepleegd zou hebben met betrekking tot softwarelicenties. De strijd met Apple heeft de winst van Qualcomm doen verdampen, bleek bij de kwartaalcijfers van het bedrijf.