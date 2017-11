Winst Qualcomm verdampt door disputen met Apple en 'andere licentienemer'

De winst van Qualcomm is afgelopen maanden verdampt door de juridische strijd met Apple en een andere, niet nader genoemde licentienemer. Daarbij kan het vermoedelijk alleen gaan om Samsung of Huawei, de twee andere grote wereldwijde smartphonemakers.

De winst van Qualcomm daalde van 1,59 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar geleden naar 186 miljoen dollar nu, een daling van ruim 89 procent, meldt Qualcomm. De daling is in zijn geheel te wijten aan de juridische strijd met Apple en de andere, niet-nader genoemde licentienemer.

Net als Apple weigert de andere licentienemer te betalen. Foss Patents speculeerde er eerder op dat het waarschijnlijk gaat om Samsung, hoewel ook Huawei tot de mogelijkheden behoort. Dat zijn de enige fabrikanten die groot genoeg zijn om de omzet van Qualcomm te doen dalen bij het niet betalen van licenties.

De juridische strijd tussen de chipontwerper en Apple draait om pantenten. Qualcomm heeft volgens Apple de regels overtreden bij het in licentie geven van zijn patenten. Apple wil dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard. Het bedrijf uit Cupertino eiste daarbij dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt en de bedragen voor de licentiebetalingen aanzienlijk verlaagt. Volgens Apple maakt Qualcomm misbruik van zijn monopoliepositie op de markt voor chips voor mobieltjes.

In reactie op deze aanklacht van Apple heeft Qualcomm in april op zijn beurt Apple aangeklaagd. De chipontwerper wil schadevergoeding voor niet nagekomen afspraken en wil dat Apple zich niet meer bemoeit met overeenkomsten tussen Qualcomm en iPhone- en iPad-fabrikanten. Ook zou Apple nationale toezichthouders hebben aangezet tot 'aanvallen' op de chipontwerper.

De omzet van Qualcomm daalde met 5 procent, van 6,2 miljard dollar naar 5,9 miljard dollar. Ook die daling is toe te schrijven aan de juridische verwikkelingen met Apple en de andere smartphonemaker, zo meldt de chipontwerper.