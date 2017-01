Door Julian Huijbregts, donderdag 26 januari 2017 08:20, 6 reacties • Feedback

De winst van Qualcomm was in het afgelopen 54 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat komt door de boete van 1,03 biljoen Koreaanse won die werd opgelegd vanwege het belemmeren van concurrentie en schenden van patentregelgeving.

Qualcomm trekt de boete af van zijn winst over het afgelopen kwartaal en daardoor is de winst 868 miljoen dollar lager. De omzet van de Amerikaanse chipontwerper kwam uit op 6 miljard dollar, vier procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst is na aftrek van de boete 700 miljoen dollar, omgerekend zo'n 650 miljoen euro.

In het afgelopen kwartaal heeft Qualcomm 217 miljoen chips verkocht. Tien procent minder dan een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf wil weer verder groeien, onder andere door de overname van NXP, waar Qualcomm 43 miljard euro voor neertelt. De verwachting is dat de overname eind dit jaar is afgerond.

Het bedrijf benadrukt bij de presentatie van de kwartaalcijfers nog eens dat het de Zuid-Koreaanse boete aanvecht. De boete werd door de SKFTC opgelegd omdat Qualcomm patentregelgeving schendt en fabrikanten dwingt om licenties af te nemen als ze gebruikmaken van bepaalde chips. Ook betaalt het Amerikaanse bedrijf volgens de autoriteiten geen eerlijke vergoeding voor patenten van andere smartphonemakers.

Vorige week werd bekend dat ook de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten een klacht heeft ingediend tegen Qualcomm, omdat het bedrijf zijn patenten op netwerkchips zou misbruiken en er oneerlijke handelspraktijken op na zou houden. Apple klaagde Qualcomm vervolgens aan en eist een miljard dollar van de chipontwerper.

In Europa lopen ook twee onderzoeken naar de handelspraktijken van Qualcomm. In een voorlopige conclusie stelde de Europese Commissie dat Qualcomm fabrikanten illegaal heeft betaald voor exclusieve afname van zijn chipsets. In deze zaak is nog geen boete opgelegd, maar die kan volgen als Qualcomm de beschuldigingen niet weet te weerleggen.