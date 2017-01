Door Julian Huijbregts, donderdag 26 januari 2017 08:40, 15 reacties • Feedback

Facebook begint in twee landen met een test met advertenties in zijn Messenger-app. Bedrijven kunnen advertenties plaatsen op het homescreen van Messenger, waar ook bijvoorbeeld verjaardagen en actieve gebruikers worden weergegeven.

Plannen om advertenties te tonen in de conversaties heeft Facebook voorlopig nog niet, blijkt uit de aankondiging. Bedrijven kunnen met de advertenties mensen verleiden om een conversatie aan te gaan. Het is niet mogelijk voor bedrijven om zelf berichten te sturen naar mensen, zonder dat een persoon eerst de interactie is aangegaan.

Volgens het sociale netwerk gaat het momenteel om een kleine test in Australië en Thailand. Wanneer de test uitgebreid wordt naar andere landen is niet bekend. Facebook zegt tijd te zullen nemen voordat overwogen wordt om meer gebruikers advertenties te laten zien.

Messenger heeft een miljard maandelijkse gebruikers. Facebook onderzoekt al langer verdienmodellen voor zijn chatdiensten. Zo wil het bedrijf ook geld verdienen met WhatsApp door bedrijven contact te laten opnemen met mensen.