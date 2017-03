Door Arnoud Wokke, maandag 6 maart 2017 07:25, 1 reactie • Feedback

Facebook is bezig met een kleinschalige test om reactie-emoji's en een Vind ik niet leuk-knop te testen in chatapp Messenger. Het sociale netwerk gebruikt al jaren het duimpje omhoog, maar het duimpje omlaag kan via Messenger nu ook zijn intrede maken.

De reactie-emoji is om snel een reactie te geven op een bericht zonder een heel bericht te hoeven typen, schrijft Techcrunch. Sommige gebruikers van Messenger zien de functie door over een bericht te vegen of erop te drukken, op ongeveer dezelfde manier waarop de diverse reacties onder posts op Facebook werken. Vervolgens verschijnen diverse opties om te reageren.

Het duimpje omlaag is daarbij een van de opties, iets dat ontbreekt in de rij van opties onder posts op Facebook zelf. Het sociale netwerk zegt niet of het die optie ook wil toevoegen onder posts of dat het alleen gaat om een reactie die gebruikers op Messenger kunnen geven.

Facebook bevestigt de test, maar zegt niet of de functie snel voor alle gebruikers van de chatdienst beschikbaar zal komen. Messenger is een van de meestgebruikte chatdiensten in Nederland en staat volgens onderzoek van vorig jaar op 57 procent van de smartphones. Reactie-emoji's is een functie die Facebook vermoedelijk heeft afgekeken van zakelijke chatapplicatie Slack, die zo'n functie al enige jaren heeft.