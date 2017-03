Door Arnoud Wokke, maandag 6 maart 2017 07:13, 4 reacties • Feedback

Google presenteert onjuiste info en nepnieuws als feit via de Google Home-speaker en de vakjes bovenin de zoekresultaten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de site The Outline. Dat komt doordat de zoekgigant juiste en onjuiste info niet kan scheiden via zijn algoritmes.

Die vakjes bovenin de zoekresultaten en de antwoorden van Google Home komen uit de Knowledge Graph van Google. Als sites online bewust of onbewust onjuiste info verspreiden, kan de zoekgigant die niet van elkaar onderscheiden en geeft Google die als feit weer, meldt The Outline.

Sommige onzin is onschuldig. Zo komt Google op basis van de site Wonderopolis dat brandweerwagens rood zijn met een verklaring die uit de Britse comedyserie Monty Python komt. In andere gevallen claimt Google dat oud-president Obama van de Verenigde Staten een staatsgreep plant en dat bepaalde politici lid zijn van de Ku Klux Klan.

De functie werkt ook op de Nederlandstalige versie van Google, maar daar duiken de antwoorden bovenaan de zoekresultaten een stuk minder op. Er zijn ook techvragen waarop de zoekgigant dubieus antwoord. Wie zoekt naar de Galaxy S8, krijgt als resultaat een lijstje specs uit geruchten die Samsung niet bevestigd heeft en die vermoedelijk gedeeltelijk onjuist zullen zijn.

Google reageert op de site met de vraag of gebruikers de fragmenten bovenaan zoekresultaten willen verbeteren met de Feedback-knop en dat de zoekgigant altijd werkt om de resultaten die daar staan te verbeteren. Het neemt vooralsnog geen concrete stappen om te voorkomen dat onzin en resultaten op basis van nepnieuws daar verschijnen.