Door Bauke Schievink, zondag 5 maart 2017 12:08, 13 reacties • Feedback

Google heeft aanpassingen doorgevoerd in zijn Photos-dienst, waardoor het mogelijk wordt om de witbalans automatisch aan te laten passen. Dat moet het gemakkelijker maken om foto's te krijgen met de juiste kleurstelling.

De nieuwe functionaliteit werd aangekondigd op het blog van Google. Wanneer foto's geüpload worden naar Photos en worden geopend in de editor, past de software automatisch de witbalans aan. Zo wordt bijvoorbeeld een foto die binnenshuis is genomen minder onnatuurlijk geel, terwijl een foto die buiten is genomen minder onnatuurlijk blauw wordt, zo stelt Google. Het was al mogelijk om de exposure en de kleurverzadiging automatisch te laten aanpassen.

Wie verder nog aanpassingen wil doen aan de witbalans, kan dit alsnog handmatig doen. Volgens Google komt de functionaliteit om automatisch de witbalans te laten aanpassen vooral van pas voor gebruikers die geen expertise of tijd hebben om het zelf te doen.

Google belooft de vernieuwingen de komende dagen uit te rollen op Android en de webversie van Photos. Aan iOS wordt ook gedacht, maar de internetgigant heeft geen specifieke releasedatum vrijgegeven, behalve dat dit 'binnenkort' moet zijn.