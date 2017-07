Photobucket vraagt nu 400 dollar per jaar voor embedden afbeeldingen

PhotoBucket vraagt gebruikers 400 dollar per jaar ter vergoeding van het hosten van afbeeldingen die embedded worden op andere websites. Betalen gebruikers dat niet, dan kunnen ze hun afbeeldingen alleen nog op de site van PhotoBucket zelf bekijken.

De welbekende plaatjeshost kwam van de week met de aankondiging dat de voorwaarden omgegooid werden. Voor third-party image hosting is nu op zijn minst een Plus 500-account nodig. Voor dat geld krijgen gebruikers naast de mogelijkheid om afbeeldingen buiten Photobucket te embedden ook 500GB opslagruimte en onbeperkt gebruik van de bandbreedte van de host. Maandelijks betalen kan ook, dan gaat het om 40 dollar per maand.

Photobucket bestaat sinds 2003 en is daarmee inmiddels 14 jaar oud. De website is altijd veel gebruikt om afbeeldingen te hosten die bedoeld zijn voor op fora en blogs. Zeker toen hosting nog kostbaarder was, bood Photobucket een welkome uitkomst.

Op Twitter wordt zeer negatief gereageerd op de beslissing. Dat gebruikers nu genoodzaakt zijn uit te wijken naar een andere host kunnen ze veelal nog wel verteren, maar gebruikers die sinds jaren duizenden afbeeldingen op de site hebben staan en die op tal van plaatsen embedded hebben, voelen zich overvallen door de beslissing. Ze moeten nu op stel en sprong alle afbeeldingen verhuizen en als ze willen dat de embedded afbeeldingen blijven werken, alle posts bijwerken.