Imgur gaat pornografisch materiaal van platform weren

Afbeeldingenhost en sociaal medium Imgur gaat zijn regels flink aanscherpen op het gebied van pornografisch materiaal en uploads die zonder account gedaan zijn. Bloot, seksueel expliciet materiaal en porno zijn vanaf 15 mei in veel gevallen niet meer toegestaan.

Imgur zegt de gebruiksovereenkomst van de site gelijk te trekken met de gemeenschapsregels. Die gelden voor wat Imgur de 'public gallery', en elders op de site de 'community', noemt. Het is ook mogelijk om alleen naar een profiel te uploaden, dan is de afbeelding in principe alleen zichtbaar voor gebruikers met een link. Tot slot is uploaden zonder account, ongeacht of het plaatje op de public gallery terechtkomt, in ieder geval op het moment van schrijven mogelijk.

Ban op porno

Volgens de gemeenschapsregels is bloot, pornografie en seksueel expliciet materiaal niet toegestaan. Uitzonderingen zijn er voor kunstzinnige, wetenschappelijke en educatieve afbeeldingen van blote mensen. Ook een ontbloot achterste dat getoond wordt zonder erotische intenties, keurt Imgur bijvoorbeeld goed.

Hoewel pornografisch materiaal niet op de public gallery van Imgur te vinden is, staat het wel degelijk op de site. Gebruikers die dergelijk materiaal uploaden, hotlinken ernaar op bijvoorbeeld pornografische subreddits. Dit kan nu dus nog wel, maar onder de nieuwe regels straks niet meer. Dat moet gehandhaafd gaan worden met een combinatie van automatische en handmatige moderatie.

'Accountloze' uploads ook in gevaar, maar formulering niet glashelder

Imgur zegt verder dat het zich richt op 'oude, ongebruikte en inactieve content die niet gekoppeld is aan een gebruikersaccount op ons platform'. Strikt genomen lijkt het erop dat 'accountloze' uploads op het platform niet verwijderd worden, tenzij ze een bepaalde drempelwaarde aan views niet halen en al ouder zijn. Het kan echter ook zo zijn dat voldoen aan een enkel criterium uit het citaat van Imgur al betekent dat verwijdering plaats gaat vinden, wat zou betekenen dat alle accountloze uploads vroeg of laat verwijderd worden.

Motivatie

Imgur motiveert de beleidsverandering in de bekendmaking door te zeggen dat het meer duidelijkheid wil creëren met een eenduidiger beleid, dus niet gesplitst in een gebruiksovereenkomst en gemeenschapsregels. Verder zegt het: "Expliciete en illegale content heeft historisch gezien een risico gevormd voor Imgurs gemeenschap en zijn onderneming. Expliciete content verbieden zorgt ervoor dat Imgur deze risico's kan afhandelen en de toekomst van de Imgur-gemeenschap veilig kan stellen". In de gemeenschapsregels stond al genoteerd: "Imgur verwelkomt een divers publiek. We willen geen slechte ervaring creëren voor iemand die expliciete afbeeldingen tegenkomt, en het is ook niet deel van ons bedrijfsethos om expliciete inhoud te ondersteunen, dus sommige wulpse of geseksualiseerde posts zijn niet toegestaan."

Imgur is een zeer populaire bestemming voor makkelijk en snel plaatjes, geanimeerde plaatjes en video's uploaden en delen met anderen. 173.438 posts op GoT hebben imgur.com in hun content staan, als link of embed. De site begon als project van een student, die soortgelijke diensten gebruiksonvriendelijk vond. De dienst wordt ook veel gebruikt bij Reddit-posts, maar dat nam af toen Reddit met zijn native imagehost kwam in 2016. MediaLab AI, Inc. nam Imgur in 2021 over. Dat bedrijf bezit onder meer Genius, WorldstarHipHop en Kik.

Imgur is niet de eerste imagehost die dergelijke maatregelen treft. Een bekend voorbeeld is Tumblr, dat in 2018 pornoafbeeldingen in de ban deed. Ook OnlyFans maakte deze beslissing, maar draaide deze weer terug. Andere bekende imagehosts uit het verleden zijn Tinypic, dat op den duur de kosten voor de gratis site te hoog zag oplopen en zustersite Photobucket, dat uit de gratie raakte doordat het plotseling veel geld vroeg voor voorheen gratis diensten. Ook Imgur is gratis, maar biedt wel een betaalde optie om reclame weg te halen.