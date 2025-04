Pornhub-moederbedrijf heeft nieuwe eigenaar en Mastercard heft blokkade deels op

MindGeek, moederbedrijf van Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers en meer, heeft een nieuwe eigenaar. Een nieuw opgezet Canadees kapitaalbedrijf genaamd Ethical Capital Partners wil het bedrijf runnen met meer openheid.

Intussen heeft Mastercard ook besloten om MindGeek weer toegang te verlenen tot zijn betaalsysteem. Dat geldt echter alleen voor betalingen voor abonnementen op de pornosites van MindGeek en niet voor betalingen aan de advertentiearm van het bedrijf, genaamd TrafficJunky. Volgens de Financial Times komt dat omdat de rechter heeft bepaald dat creditcardbedrijven mede verantwoordelijk kunnen zijn voor illegale content waarbij advertenties getoond worden waarvoor betaald is via hun systemen. Visa heeft nog geen blokkades teruggedraaid.

Volgens de nieuwe eigenaar zijn er geen enkele van de oude aandeelhouders meer over bij Pornhub, maar een deel van de directie zit er nog wel. Over de wens om meer transparantie zegt een van de oprichters van het kapitaalbedrijf: "We willen regelmatig contact met stakeholders, inclusief de media."

Pornhub kwam in 2020 onder vuur te liggen naar aanleiding van een stuk in The New York Times. Daarin wordt geschreven over filmpjes van verkrachting, privémateriaal en minderjarigen. Pornhub neemt wel stappen om dergelijk materiaal te verwijderen, maar dat blijft terugkomen, en Pornhub profiteert wel van de bijgevoegde advertenties. Kort na het NYT-stuk verwijderde Pornhub alle video's van ongeverifieerde uploaders. Twee maanden daarna liet MindGeek in een brief aan het Canadese parlement weten de biometrische leeftijdsverificatietools van Yoti in te zetten voor leeftijdscontroles.

In de tussentijd trokken Visa en Mastercard hun diensten terug. Een jaar daarvoor had PayPal zich al teruggetrokken om andere redenen. Om het gat te dichten, begon Pornhub Monero te accepteren, naast een hele reeks aan cryptovaluta die het al aannam.

Hoeveel er betaald is voor MindGeek, wordt niet bekendgemaakt. Pornhub is volgens SimilarWeb de nummer elf in de ranglijst van populairste websites ter wereld. In het NYT-stuk wordt gesproken van 3,5 miljard bezoekers per maand in 2019. Rechtszaken tegen Pornhub naar aanleiding van de misstanden bij de site lopen nog, schrijft FT.