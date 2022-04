Visa en Mastercard stoppen betalingen aan het moederbedrijf van Pornhub

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard stoppen met het verwerken van betalingen aan MindGeek, het moederbedrijf van Pornhub. De beide bedrijven kwamen er na onderzoek achter dat er veel illegale beelden op de pornosite staan.

Dat de site video's host met daarin onder meer kindermisbruik en verkrachting, is tegen de eigen regels, melden beide bedrijven aan The New York Times. De stap betekent dat MindGeek geen geld meer kan binnenkrijgen van klanten die een betaald abonnement hebben via een creditcard van een van beide maatschappijen. Ook ander betalingsverkeer richting MindGeek, van bijvoorbeeld adverteerders, komt stil te liggen als dat gaat via Visa en Mastercard.

De creditcardmaatschappijen zijn niet de eerste die actie ondernemen. Eerder deed betaaldienst PayPal dat ook al. De creditcardmaatschappijen begonnen met het onderzoek naar aanleiding van een artikel in de The New York Times eerder deze week. Naar aanleiding daarvan heeft MindGeek beloofd om maatregelen te nemen om zo het aantal video's van kindermisbruik en verkrachting te verminderen. Pornhub heeft naar eigen zeggen 20 miljoen geregistreerde gebruikers en 100 miljard videoviews per jaar.