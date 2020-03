Pornhub ziet Nederlandse verkeer met 14 procent toenemen

Pornhub ziet het verkeer door de impact van het coronavirus in verschillende landen flink oplopen in vergelijking met gemiddelde dagen van voor de crisis. Het Nederlandse verkeer was op 17 maart 14 procent hoger, voor België was dat 9,5 procent.

Sinds eind februari vertoont het Nederlandse verkeer bij Pornhub al een stijgende lijn, maar sinds de oproep van de overheid om thuis te werken, vorige week donderdag, en de sluiting van horecagelegenheden van zondag liggen de cijfers substantieel hoger dan gemiddeld. De piek ligt voorlopig op 14 procent hoger dan gemiddeld, op 17 maart, de laatste dag van de meting van de pornosite.

Ook in België is een stijging te zien, al is die minder hevig. In België ging de horeca vorige week donderdag al dicht. Sinds maandag is sprake van een lockdown in België. Op maandag en dinsdag waren ook de hoogste stijgingen in het verkeer van het land bij Pornhub te zien, met respectievelijk 7,6 en 9,5 procent.

Pornhub bood gebruikers in Italië, Frankrijk en Spanje gratis Premium-accounts aan na het ingaan van strenge quarantainemaatregelen. Dat leidde tot toenames van het verkeer van meer dan 50 procent, met Spanje als uitschieter, met een stijging van 61,3 procent.

Pornhub publiceert de cijfers op een moment dat het flinke kritiek te verduren krijgt vanwege het hosten van video's met kinderverkrachting en beelden die het gevolg zijn van sex trafficking. Ook publiceert de site video's van het bedrijf Girlsdoporn, dat fraude en dwang gebruikte om vrouwen zover te krijgen dat ze in video's te verschijnen. Het bedrijf verloor een rechtszaak hierover, aangespannen door 22 vrouwen, schreef Ars Technica in januari. Een petitie gericht tegen Pornhub om deze zaken is inmiddels meer dan een half miljoen keer ondertekend.