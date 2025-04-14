Franse wet verplicht pornosites te controleren of bezoekers 18+ zijn

Frankrijk is begonnen met de implementatie van een wet, waarbij pornosites moeten controleren of bezoekers boven de 18 jaar zijn. Dat kan met het uploaden van bijvoorbeeld een paspoort of het inschatten van de leeftijd via een video-opname.

De wet is vrijdag ingegaan voor sites uit Frankrijk en buiten de EU, sites die in andere EU-landen zitten moeten over een paar maanden voldoen, meldt Politico. Onder die sites van buiten de EU valt onder meer OnlyFans. Sites die binnen de EU vallen en dus pas later hoeven te voldoen zijn onder meer Pornhub, Redtube en XVideos.

De regeling treft ook Nederlandse bedrijven, blijkt uit de lijst. Daarbij gaat het om iXXX uit Haarlem en Cam4 en Tukif.love uit Curaçao. Een parlementslid zegt tegen Politico dat de eerste blokkades als sites niet voldoen, vanaf deze zomer kunnen plaatsvinden. Bronnen bij bedrijven die leeftijdsverificatiediensten aanbieden zeggen dat alle grote pornosites inmiddels interesse hebben getoond in afname van hun diensten. Pornhub vecht de wet aan in een rechtszaak.