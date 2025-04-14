Franse wet verplicht pornosites te controleren of bezoekers 18+ zijn

Frankrijk is begonnen met de implementatie van een wet, waarbij pornosites moeten controleren of bezoekers boven de 18 jaar zijn. Dat kan met het uploaden van bijvoorbeeld een paspoort of het inschatten van de leeftijd via een video-opname.

De wet is vrijdag ingegaan voor sites uit Frankrijk en buiten de EU, sites die in andere EU-landen zitten moeten over een paar maanden voldoen, meldt Politico. Onder die sites van buiten de EU valt onder meer OnlyFans. Sites die binnen de EU vallen en dus pas later hoeven te voldoen zijn onder meer Pornhub, Redtube en XVideos.

De regeling treft ook Nederlandse bedrijven, blijkt uit de lijst. Daarbij gaat het om iXXX uit Haarlem en Cam4 en Tukif.love uit Curaçao. Een parlementslid zegt tegen Politico dat de eerste blokkades als sites niet voldoen, vanaf deze zomer kunnen plaatsvinden. Bronnen bij bedrijven die leeftijdsverificatiediensten aanbieden zeggen dat alle grote pornosites inmiddels interesse hebben getoond in afname van hun diensten. Pornhub vecht de wet aan in een rechtszaak.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 15:17 305

14-04-2025 • 15:17

305

Lees meer

Pornhub geeft Britse gebruikers toegang als zij leeftijd via Apple verifiëren
Pornhub geeft Britse gebruikers toegang als zij leeftijd via Apple verifiëren Nieuws van 6 mei 2026
Pornhub, YouPorn en RedTube gaan nieuwe Britse gebruikers volledig blokkeren
Pornhub, YouPorn en RedTube gaan nieuwe Britse gebruikers volledig blokkeren Nieuws van 27 januari 2026
Hackers claimen diefstal kijkgedragdata van Pornhub Premium-abonnees
Hackers claimen diefstal kijkgedragdata van Pornhub Premium-abonnees Nieuws van 16 december 2025
Pornhub is na meer dan twee weken weer bereikbaar in Frankrijk
Pornhub is na meer dan twee weken weer bereikbaar in Frankrijk Nieuws van 20 juni 2025
Pornhub is in Frankrijk niet bruikbaar uit protest tegen leeftijdsverificatie
Pornhub is in Frankrijk niet bruikbaar uit protest tegen leeftijdsverificatie Nieuws van 4 juni 2025
Pornhub ziet Nederlandse verkeer met 14 procent toenemen
Pornhub ziet Nederlandse verkeer met 14 procent toenemen Nieuws van 19 maart 2020
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Frankrijk

Reacties (305)

-Moderatie-faq
305
291
175
15
1
80
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Wrack 14 april 2025 16:46
Product Owner van PB Web Media (het bedrijf achter o.a. iXXX) hier, hoi. Als aanvulling op wat velen hierboven al genoemd hebben, wil ik benadrukken dat wij al jaren werken met het RTA-label - een bewezen, privacyvriendelijke oplossing die eenvoudig door ouders zelf kan worden ingesteld via bijvoorbeeld ouderlijk toezicht in browsers of besturingssystemen. En dat alles zonder dat gebruikers gevoelige gegevens zoals een paspoort of video-opname hoeven te delen met (soms schimmige) derde partijen.

De Franse aanpak wijkt bovendien sterk af van de EU-afspraken en van de plannen die op EU-niveau in ontwikkeling zijn - plannen die wél oog hebben voor zowel de bescherming van minderjarigen als de privacy van burgers. Wat Frankrijk nu doet is een nationalistische shortcut die juridisch wankel is en technisch eenvoudig te omzeilen. Iedereen met een VPN of proxydienst kan dit soort blokkades binnen een paar klikken omzeilen.

Vergelijkbare wetgeving duikt inmiddels op in sommige Amerikaanse staten (waar wij uit voorzorg onze sites al offline hebben gehaald) en ook in het Verenigd Koninkrijk, waar per 1 juli vergelijkbare regels ingaan - allemaal met dezelfde zorgen over proportionaliteit, uitvoerbaarheid en dataveiligheid.

Het doel - bescherming van minderjarigen - delen we absoluut. Maar de oplossing moet effectief én verantwoord zijn. Dit is helaas geen van beide.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Wrack14 april 2025 21:15
Dat RTA label is dan weer eenvoudig te omzeilen en daar vraag je ook nog eens inzet van ouders die veelal helemaal niet op de hoogte zijn van dit soort technische oplossingen. Dat werkt gewoon niet afdoende.
en technisch eenvoudig te omzeilen. Iedereen met een VPN of proxydienst kan dit soort blokkades binnen een paar klikken omzeilen.
Dat geldt voor je RTA label toch ook? Is dit niet een beetje een wc eend opmerking?

[Reactie gewijzigd door Bor op 14 april 2025 21:16]

Wrack @Bor15 april 2025 07:33
Goed punt, en je hebt helemaal gelijk dat ook het RTA-label geen heilige graal is - geen enkele technische maatregel is 100% waterdicht. Maar het verschil zit ’m in wie je verantwoordelijk maakt voor die filtering en hoeveel risico je accepteert rondom privacy en datalekken.

Ik wil ook zeker niet suggereren dat wij als bedrijf “de wereld beter maken”, maar binnen de adult industrie kunnen we dat wel degelijk. Als aggregator kunnen we een grote invloed uitoefenen op onze klanten (de partijen die de content maken) en nemen we die verantwoordelijkheid ook serieus. In dat opzicht willen we juist het beste jongetje van de klas zijn.

Wat Frankrijk nu doet, is een aanpak waarbij iedereen - ook volwassenen - zich moet legitimeren bij commerciële derde partijen, met alle risico's van dien. En ja, dat is óók eenvoudig te omzeilen met een VPN. Alleen heb je dan én geen effectieve bescherming én een mogelijk privacyprobleem.

Wij pleiten juist voor de aanpak zoals die op EU-niveau al op geschetst op papier staat: een systeem waarbij leeftijdsverificatie plaatsvindt op apparaat- of browserniveau. In plaats daarvan legt Frankrijk nu de verantwoordelijkheid volledig bij individuele sites, die óf zelf gegevens moeten gaan verwerken, óf afhankelijk worden van commerciële derden - en dat is precies wat we níet moeten willen.

En uiteindelijk blijf ik me afvragen: doen we dit echt om kinderen te beschermen, of zijn we stiekem op zoek naar een manier om adult content structureel te weren van het internet?
hydex @Wrack15 april 2025 08:04
Interessante stelling. Ook bij sigaretten, alcohol speelt deze discussie. Alles is te omzeilen, maar waar het omgaat is een barrière opwerpen voor gedrag wat niet goed is voor minderjarigen. Ik ben wel voorstander van legitimatie. Iets wat je met een Wallet ook kunt doen en ook privacy vriendelijk. Het enige wat de Wallet terug hoeft te geven is een Ja op de vraag is iemand ouder dan 18. De rest kan in de Wallet blijven. Prima privacy wat mij betreft

Zie https://www.digitaleoverh...wallet-hoe-wat-en-waarom/

[Reactie gewijzigd door hydex op 15 april 2025 08:08]

Remzi1993 @hydex15 april 2025 10:23
Alles is te omzeilen, maar waar het omgaat is een barrière opwerpen voor gedrag wat niet goed is voor minderjarigen.
Of de minderjarigen worden slimmer en leren hoe ze allerlei (gratis of betaald) VPN moeten gebruiken. Eigenlijk is die drempel niet zo groot.
bcolyn @hydex15 april 2025 23:02
Als je 2 barrières hebt, beiden zo lek als een mandje maar 1 van beide is een privacy en identity theft nachtmerrie dan is die laatste niet de oplossing.

Verplicht gedegen parental controls in browser en OS en laat ons ouders beslissen - dit probleem (content schadelijk voor jeugdige personen) gaat veel en veel breder dan pr0n en is geen eenvoudige 18-/18+ boolean.
matthew2300 @hydex17 april 2025 13:24
Pardon? "een barrière opwerpen voor gedrag wat niet goed is voor minderjarigen"? Ben je zelf nooit jong geweest? Minderjarig is ook 15-17 jaar. Denk je nou echt dat die elke avond nog netjes met de handjes boven de dekens slapen? Welkom in 2025
phoenix2149 @hydex17 april 2025 15:03
Maar het gaat helemaal niet om legitimatie. Het doet er toch niet toe wie je bent, waar je woont of je man/vouw bent....

Het gaat er om dat je een minimale leeftijd hebt. Als daarvoor een goed werkend decentraal systeem voor is die de privacy waarborgt dan ben ik helemaal voorstander.
Tintel @Wrack15 april 2025 09:05
doen we dit echt om kinderen te beschermen, of zijn we stiekem op zoek naar een manier om adult content structureel te weren van het internet?
Nee, je zei het al; eerst symbool politiek en in het verschiet ligt: lekker makkelijk voor de overheid als niemand anoniem is....

Het absurde is ook: zodra ze (kinderen...) het interessant vinden zullen ze de adult content zoeken en vinden....
En als ze het ze niet interesseert.... dan laten ze het links liggen....
Daarbij komt dat de content idd schadelijk kan zijn maar wanneer dan? En stopt dat dan als je 18+ bent?
kimborntobewild @Wrack14 april 2025 22:28
Maar de oplossing moet effectief én verantwoord zijn. Dit is helaas geen van beide.
Een oplossing (in zijn algemeenheid) moet wel verantwoord zijn, maar hoeft niet effectief te zijn.
Want: je hebt (bijv.) vaak deelopossingen nodig, om tot minder problemen met het beoogde te komen.
Bijvoorbeeld: je geeft als argument dat je het met VPN of proxy kunt omzeilen. Dat is echter geen goed argument. VPN's of proxies kan je weer met andere wetgeving verbieden. Let op: ik zeg niet dat je die zaken moet verbieden. Ik zeg alleen dat het bestaan van omwegen geen reden is om de hoofdweg niet te sluiten. Let op: ook zeg ik niet dat je de hoofdweg moet sluiten. Het enige wat ik aangeef, is dat je argumenten (VPN/proxy) geen stand houden.
Wrack @kimborntobewild15 april 2025 07:37
Nee zeker, daar heb je gelijk in.

Het kijken van porno verdwijnt er niet mee; mensen zullen dan gewoon via schimmige of onveilige wegen alsnog toegang zoeken tot die content. Denk aan ongereguleerde mirror-sites, dubieuze platforms of buitenlandse netwerken waar helemaal geen toezicht meer op is.
Martijntjeh @Wrack14 april 2025 19:33
Zou de Yivi app een oplossing voor jullie zijn?
locke960 @Wrack14 april 2025 21:21
Deze oplossing lijdt aan een belangrijk euvel. Het vereist eigen verantwoordelijkheid, initiatief en de wil om je erin te verdiepen. En, eerlijk is eerlijk, ook een beetje begrijpen waar je mee bezig bent, wat niet voor iedereen zo gemakkelijk is.

Dat heeft nog nooit gewerkt met computers. Daarom zijn de standaardinstellingen van Windows ook wat ze zijn tegenwoordig (Windows updates verplicht en kun je niet uit zetten, antivirus standaard meegeleverd en aan, uitzetten doe je niet zomaar even. Smartscreen in Edge aan, enz)

Ik denk dat daarom de bal op deze manier bij de porno sites gelegd wordt.
Shadowbox @Wrack15 april 2025 01:18
Ga weg, toen ik en mijn vriendjes 17 jaar geleden 14 jaar oud waren deden we 2 Girls 1 Cup streamen in het zorg lokaal vol met meisjes 13-14 op de 3de verdieping van school omdat we in het ICT beheer netwerk waren gehackt.(we waren wel geschorst hoor) Wat is het leven zonder een beetje sex. Dit is geen technieuws maar politiek. Frankrijk was overigens vooraan met zijn redlight district tijdens de oorlogen. Ik weet niet wat er aan de hand is met deze generatie maar seks hoort toch echt bij het bestaan van ons allemaal en ja sommige mensen doen het niet zo netjes. dat is opvoeding (Dus praat met je kinderen, laat ze weten wat respect is voor hun partner) en de heftige dingen, dat is ook maar 10% van wat je vind als je heel hard zoekt.

[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 15 april 2025 01:27]

Remzi1993 @Wrack15 april 2025 10:21
Inderdaad, wie wilt zijn ID delen met zulke websites? Te gek voor woorden.
Dlsruptor 14 april 2025 15:41
Ik vraag me vooral af waarom er überhaupt een vorm van verificatie nodig is voor het kijken van porno. Wat is daar precies de reden voor, los van het standaardargument “omdat ze te jong zijn”? En waarop is die leeftijdsgrens dan eigenlijk gebaseerd?

Als je het vergelijkt met andere platforms, wordt het alleen maar vreemder. Je kunt op Instagram probleemloos halfnaakte, seksueel getinte foto’s zien, en op TikTok mensen bekijken die uit rijdende auto’s stappen voor een dansje. Maar zodra het gaat om vrouwen die op een volkomen normale manier seks hebben, moet er ineens strenge controle op komen?

Eerlijk gezegd lijkt porno kijken me niet per se schadelijker dan eindeloos scrollen op AI-gestuurde tijdlijnen vol suggestieve of risicovolle content.
kdekker @Dlsruptor14 april 2025 17:21
Daar zijn best goede redenen voor:
  • voor films etc is al een normering, die voor sites niet geldt
  • voor minderjarige kinderen hebben ouders het laatste woord, maar hebben daarvoor - omdat er zoveel free Wifi is, whatever manier om toch content binnen te halen - ook medewerking nodig van andere partijen (waar uiteraard opvoeding het belangrijkste blijft)
  • porno verslaving veel verwoest, c.q. de samenleving ook geld kost. Relaties sneuvelen hier (soms) op.
Uit je reactie proef ik dat je geen kinderen hebt _/-\o_ . En of het al dan niet schadelijker is, daar is niet perse een onderzoek voor nodig. Als ouders het schadelijk achten, is dat voldoende om te zeggen voor hun kinderen: njet. Hoe dat opvoedkundig geregeld wordt, is aan de ouders. En welke motieven ze daarvoor hanteren, is ook ook niet aan de overheid (of gelieerde/stevig gesubsidieerde stichtingen, zoals Rutgers).

Zo langzamerhand - denk aan het verbod op de smartphone in het voortgezet onderwijs - is schadelijkheid van social media, veel online zijn al wel aangetoond. Common sense is toch wel voldoende om te realiseren dat porno (naast allerlei mistanden in de sector zelf) geen positief verhaal voor te verzinnen is. Niet-schadelijk zijn is wel een erg magere reden om alleen dat argument als verbod te willen tellen. Er is een hele hoop dat niet perse schadelijk is, en toch niet goed is voor (in dit geval) kinderen. Denk maar aan iets simpels als bedtijden.
KennethDC @kdekker15 april 2025 09:11
> voor minderjarige kinderen hebben ouders het laatste woord, maar hebben daarvoor - omdat er zoveel free Wifi is, whatever manier om toch content binnen te halen - ook medewerking nodig van andere partijen (waar uiteraard opvoeding het belangrijkste blijft)

Parental controls kunnen over het toestel zijn.

> porno verslaving veel verwoest, c.q. de samenleving ook geld kost. Relaties sneuvelen hier (soms) op.

Als een psychologische verslaving als argument aangehaald wordt, kunnen we alles aanhalen. Games bijvoorbeeld doen dit ook.
eurob @KennethDC15 april 2025 14:12
Pornoverslaving maakt levens kapot, gaming niet.
mac1987 @eurob15 april 2025 14:59
Dat eerste is een nogal gegeneraliseerde stelling, maar er zijn voorbeelden waar dat zeker het geval is. Passen we dezelfde insteek toe op gaming, dan is dat daar eveneens het geval.
cadsite @kdekker14 april 2025 18:32
Ik heb wel kinderen en volg Disrupror helemaal.
Die dubbele standaard is gewoon belachelijk.
BlaDeKke @cadsite14 april 2025 18:54
Count me in!
Eerlijk gezegd lijkt porno kijken me niet per se schadelijker dan eindeloos scrollen op AI-gestuurde tijdlijnen vol suggestieve of risicovolle content.
Hier ben ik vele banger van dan van porno. Porno is 1 topic waar je over kan praten. Dat andere is dweilen met de kraan open.
Patriot @kdekker14 april 2025 18:18
voor films etc is al een normering, die voor sites niet geldt
Euh, jawel.
voor minderjarige kinderen hebben ouders het laatste woord, maar hebben daarvoor - omdat er zoveel free Wifi is, whatever manier om toch content binnen te halen - ook medewerking nodig van andere partijen (waar uiteraard opvoeding het belangrijkste blijft)
Als je dat denkt sta je al 20-0 achter, en als je denkt dat de regelgeving in kwestie er iets aan gaat kunnen doen dat kinderen kunnen beschikken over pornografie dan zit je team al in de kleedkamer :+
porno verslaving veel verwoest, c.q. de samenleving ook geld kost. Relaties sneuvelen hier (soms) op.
Dat is een beetje een non sequitur. Je hebt geen ongelijk, maar het heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. In overdaad schaadt alles.
En of het al dan niet schadelijker is, daar is niet perse een onderzoek voor nodig. Als ouders het schadelijk achten, is dat voldoende om te zeggen voor hun kinderen: njet. Hoe dat opvoedkundig geregeld wordt, is aan de ouders.
Zo simpel is het niet. Je hebt het als ouder natuurlijk wel voor het zeggen, maar wel binnen de wettelijke kaders.
Common sense is toch wel voldoende om te realiseren dat porno (naast allerlei mistanden in de sector zelf) geen positief verhaal voor te verzinnen is.
Oh please :+ De common sense van Kellog was dat als je eten te lekker was dat je dan meer zou masturberen, dus maakte hij cornflakes :+ "Common sense" is iets dat iemand die zijn gelijk niet kan bewijzen gebruikt om zijn gedrag te vergoelijken.
kdekker @Patriot14 april 2025 20:22
Wettelijke kaders? Leg eens uit? De staat is niet de opvoeder. We hebben het hier niet over lijfstraffen noch is wetgeving direct bedoeld als regelgeving tussen burgers of zelfs ouders en kind onderling.
Patriot @kdekker14 april 2025 20:30
De staat is niet de opvoeder, maar de ruimte die je als opvoeder hebt is beperkt tot het wettelijke kader. In dit geval: Je mag je kind van jonger dan 18 geen pornografie verschaffen, wat je daar ook van vind. Of je het (in deze, of andere gevallen) toevallig eens bent met de wetgever wil niet zeggen dat jouw opvoeding zich niet hoort te beperken tot de relevante wettelijke kaders.

Denk ook aan zaken als de eerste keer alcohol drinken, de door jou al aangehaalde lijfstraffen maar ook bijv. welke scholing je noodzakelijk acht (leerplicht).
kdekker @Patriot14 april 2025 20:55
Het verbod op lijfstraf is volgens mij de enige in dit lijstje die een wettelijke grondslag heeft. Wat betreft porno en alcohol ben ik wel benieuwd welke wet je bedoelt. Leerplicht valt in een andere categorie, maar goed, dat is ook verplicht vanaf je vijfde, totdat je een startkwalificatie hebt. Alleen is handhaving op dit vlak sterk afhankelijk van de gemeente waarin je woont (en off topic in deze context).

Verkoop van alcohol (dat is verboden voor 18-) is wat anders dan (hoe onverstandig ook) als thuis verstrekken of toestaan. Op dat gebied zijn er volgens mij weinig regels en is het aan de ouders om hier meer of minder verstandige keuzes te maken.
Patriot @kdekker14 april 2025 21:21
Qua porno wordt dit geregeld in artikel 251 van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel stelt het strafbaar om een minderjarige van jonger dan 16 (18 voor je kinderen) jaar getuige te laten zijn van een weergave van seksuele aard of met een onmiskenbaar seksuele strekking op een wijze die schadelijk is te achten. Van dat laatste is bijv. wel sprake als je een foto van een ontbloot geslachtsdeel deelt, dus we kunnen wel aannemen dat pornografie hieronder valt maar (legitieme) seksuele voorlichting niet.
Leerplicht valt in een andere categorie, maar goed, dat is ook verplicht vanaf je vijfde, totdat je een startkwalificatie hebt. Alleen is handhaving op dit vlak sterk afhankelijk van de gemeente waarin je woont (en off topic in deze context).
Dan zijn we er toch? Je hebt je aan de wet te houden en in die situatie houdt jouw invloed als opvoeder dus op bij het wettelijk kader. Of er (goed) gehandhaafd wordt lijkt me verder niet relevant, het is volgens mij evident dat iemand die met 150 km/u door de bebouwde kom scheurt en een kind doodrijdt strafbaar is, ook als hij niet wordt gepakt.
Verkoop van alcohol (dat is verboden voor 18-) is wat anders dan (hoe onverstandig ook) als thuis verstrekken of toestaan. Op dat gebied zijn er volgens mij weinig regels en is het aan de ouders om hier meer of minder verstandige keuzes te maken.
Ook daar zul je te maken kunnen krijgen met jeugdbescherming als je opvoeding te wensen overlaat. Ook in openbare ruimten is het illegaal om je kind alcohol te verschaffen (bovendien is je kind dan ook strafbaar). Ook daar geldt gewoon dat het wettelijk kader jouw vrijheid om je kind op te voeden 'beperkt'
Tintel @kdekker15 april 2025 09:11
voor films etc is al een normering, die voor sites niet geldt
Daarvoor bestaan dezelfde vage / discutabele richtlijnen....
voor minderjarige kinderen hebben ouders het laatste woord
Ja en dat is toch prima? Waarom zijn extra maatregelen met enorm veel nadelige neveneffecten dan nodig?
porno verslaving veel verwoest
Mee eens. Maar dat geldt helaas voor zoveel zaken. Verbieden van alles waaraan men verslaafd kan raken is ondoenlijk en bovenal: we hebben nu eenmaal recht op zelfbeschikking ook al lijkt dat soms zelfdestructief.
is schadelijkheid van social media
Alleen maar doordat de commercie er vat op heeft gekregen. Social media in zijn puurste vorm is 'fout'.
geen positief verhaal voor te verzinnen is
Hetzelfde geldt voor kindermisbruik en terrorisme.... maar zoals altijd: privacy telt zwaarder.
Dennahz @kdekker14 april 2025 19:51
porno verslaving veel verwoest, c.q. de samenleving ook geld kost. Relaties sneuvelen hier (soms) op.
Porno verslaving? :+ Is dat echt een ding?
Armselig @Dennahz14 april 2025 21:37
Zeker, een bekend voorbeeld is Terry Crews, ging er zelfs voor in rehab want maakte bijna z'n leven/huwelijk kapot. Schreef er een boek over, Manhood.
bcolyn @kdekker15 april 2025 22:54
Met het soort wetgeving in het artikel krijg je juist eenheidsworst en als ouder juist minder controle over de opvoeding. 1 soort content wordt geviseerd en het onderliggend/breder probleem door commercieel sterkere partijen onder de mat geveegd.

Ik maak me minder zorgen als mijn zoon naar Phub zou surfen dan als hij Andrew Tate zou streamen. Mijn dochter zou ik liever nog enkele jaren van (een deel van) Instagram/Tiktok weghouden.

In plaats van 1 soort content te viseren zou de wetgever de makers van populaire desktop en mobiele OSen/browsers moeten verplichten gedegen parental controls te voorzien - zodat door de ouders zelf in te stellen is wat ze hun kinderen/tieners wel/niet willen laten zien. Maar dat zijn de techgiganten en daar is onze wetgever bang van. Dan maar op kleiner wild schieten?
matthew2300 @kdekker17 april 2025 13:26
Als je bang bent voor een pornoverslaving moet je het gesprek aangaan met je kinderen en het juist niet verbieden. Iets wat verboden of niet toegankelijk is, is aantrekkelijk voor jongeren. Jouw kinderen kunnen waarschijnlijk sneller het verbod omzeilen dan dat jij het uit kunt spreken. Succes!
curkey @kdekker14 april 2025 19:46
Relaties sneuvelen ook op andere gronden, dus gaan we die oorzaken ook maar aan banden leggen?

Common sense is inderdaad waar we nodig hebben. Niet nog meer betuttelende wetgeving waar de uitvoerbaarheid ook nog eens erg discutabel van is.
curkey @kdekker14 april 2025 20:52
Niks drogreden. Ik vind het nogal kort door de bocht om porno als puur schadelijk weg te zetten, en andere zaken met grotere maatschappelijke gevolgen te negeren.

Jouw voorbeeld van relatietherapie is er één van: is het een verbod op scheiden? Nee. Er wordt voorlichting gegeven aan mensen zodat ze wellicht nog een keer hun best doen om een gezin bijeen te houden. Werkt het? Meestal niet.

Moet zoiets van de overheid komen? Hell no.
Terriongaming @Dlsruptor14 april 2025 16:03
Omdat porno heel erg schadelijk is voor jongere gebruikers en het je beeld van seks en seksualiteit serieus kan verstoren. Pornoverslaving is geen grap.

Edit: gebruik downvoten alsjeblieft correct, niet om je eigen mening door te duwen.

[Reactie gewijzigd door Terriongaming op 14 april 2025 16:10]

WillySis @Terriongaming14 april 2025 16:46
Of porno kijken daadwerkelijk schadelijk is is maar de vraag. Als ik literatuur daarover ga zoeken kom ik vooral publicaties uit Amerika en kerkelijke hoek tegen. Niet verrassend komen die met allerlei voorbeelden (geen bewijzen) van negatieve invloeden op de seksuele ontwikkeling van jongeren uit. Vind je Europese rapporten (en dat zijn er niet veel) dan zijn er voorbeelden van zowel negatieve als positieve invloeden. Bewijs dat het zien van porno op jonge leeftijd schadelijk is heb ik niet gevonden.

Wat je wel kan vinden is dat de jongsten er gewoon geen belangstelling voor hebben. Pas als men echt in de pubertijd komt en seksuele interesses krijgt kijkt men pas naar porno meestal is dat zo tussen de 12 en 14 jaar.
Het lijkt mij meer een kwestie van opvoeding door de ouders, misschien wat geholpen door kennis vanuit school (week van de lentekriebels) om de ethiek van seks en het wederzijdse respect bij te brengen.
centr1no @WillySis14 april 2025 19:06
Als ik literatuur daarover ga zoeken kom ik vooral publicaties uit Amerika en kerkelijke hoek tegen.
Logisch. De meeste onderzoeken worden uitgevoerd (en enkel gepubliceerd als de resultaten gewenst zijn) door of in opdracht van partijen die er baat bij hebben.
En natuurlijk zijn er, als je er objectief vanuit alle kanten naar kijkt, zowel positieve als negatieve invloeden te constateren.
De vraag is dan in hoeverre die positieve invloeden opwegen tegenover de negatieve en voor dit specifieke geval wat de invloed van een leeftijdsgrens zou kunnen zijn.
Bewijs dat het zien van porno op jonge leeftijd schadelijk is heb ik niet gevonden.
Dat is ook een lastige conclusie om te trekken. Want wat is schadelijk in dit geval en hoe meet je dat?
Er is bijv. genoeg te doen over hoe social media het zelfbeeld van jonge meiden negatief beïnvloedt en als je al ziet dat er tieners overlijden door een tik-tok challenge dan is het redelijk aanneembaar dat porno net als alle andere media de jeugd beïnvloed?
Er zijn natuurlijk ook al heel lang leeftijdsrestricties voor films en series en je mag ook onder de 18 een stripclub o.i.d. niet binnen, dus is het helemaal niet vreemd dat die er ook komt voor porno op internet.
Wat je wel kan vinden is dat de jongsten er gewoon geen belangstelling voor hebben.
Open deuren intrappen noemen we dat.
Het lijkt mij meer een kwestie van opvoeding door de ouders, misschien wat geholpen door kennis vanuit school (week van de lentekriebels) om de ethiek van seks en het wederzijdse respect bij te brengen.
En dat is lekker makkelijk gezegd, maar zover zijn we nog lang niet, als we dat niveau al ooit bereiken.
Afgezien van religies en wetten hebben we inderdaad te maken met ethiek maar ook de hypocrisie daarin.
Als moderne ouders kun je het best prima vinden dat je kind van 12 nieuwsgierig is naar seks maar wil je waarschijnlijk niet dat ze op die leeftijd al de neiging kunnen krijgen het daadwerkelijk te doen.
Er is (misschien helaas) ook een verschil tussen seks, intimiteit zoals je wil dat mensen dat beleven en wat het overgrote deel van porno laat zien.
En uiteindelijk is ieder individu verschillend in hoe ze er mee omgaan, in hoeverre ze erdoor beïnvloed worden.
Tintel @centr1no15 april 2025 09:16
Wat je wel kan vinden is dat de jongsten er gewoon geen belangstelling voor hebben.

Open deuren intrappen noemen we dat.
Dus? Daarom is de restrictie dan toch meteen minder noodzakelijk?

Maar draai het eens om: een overheid wil iets verbieden wat slecht voor groep A zou zijn dan moet dat toch worden onderbouwd? Stellen dat de meeste onderzoeken biased zijn en dat er geen duidelijke verband of bewijs gevonden is, moet dus betekenen dat onderzoek nodig is.
Daarbij komt: elke religie is zo hypocriet als het maar kan. Dus zodra deze zich ermee bemoeien valt de geloofwaardigheid weg.
centr1no @Tintel15 april 2025 17:45
Dus? Daarom is de restrictie dan toch meteen minder noodzakelijk?
Zeg ik niet. Het is gewoon commentaar op de vermelding dat 'de jongsten', dus kinderen tot de pubertijd weinig tot geen belangstelling hebben voor porno wat nogal voor de hand ligt omdat a) biologie en b) ze er (normaal) niet aan blootgesteld worden.
Maar draai het eens om: een overheid wil iets verbieden wat slecht voor groep A zou zijn dan moet dat toch worden onderbouwd?
Leeftijdsrestricties zijn er niet alleen voor 'slechte' dingen maar ook omdat men vindt dat er een bepaalde verantwoordelijkheid en volwassenheid van geest voor nodig is.
In tegenstelling tot 'normale' films met wat naakt of seks in beeld is porno een volledig op zichzelf staande bedrijfstak waar miljarden in omgaan maar weinig controle op is en waar helaas ook regelmatig misstanden voorkomen.
Daarbij komt: elke religie is zo hypocriet als het maar kan.
Maar ze zijn er wel en de normen en waarden ervan zitten veelal net zo goed bij atheïsten ingebakken.
Afgezien daarvan heb je tegenwoordig allerlei politieke groeperingen die zich heel erg bezig houden met het zoeken naar problemen en het opleggen van regeltjes.
In de maatschappij lijkt aan de ene kant een enorme drang naar meer seksuele openheid en vrijheid te zijn en tegelijkertijd ook een meer gereserveerde beweging die zijn normen en waarden wil opdringen.
Tintel @centr1no16 april 2025 09:08
Leeftijdsrestricties zijn er niet alleen voor 'slechte' dingen maar ook omdat men vindt dat er een bepaalde verantwoordelijkheid en volwassenheid van geest voor nodig is.
Welke leeftijdrestricties zijn er dan die niet te maken hebben met een verhoogd risico bij de jongeren?
Maar ze zijn er wel en de normen en waarden ervan zitten veelal net zo goed bij atheïsten ingebakken.
Maar het punt is nu juist dat religies vrij vaak 'normen' hebben die onderdrukking van de vrije geest nodig hebben. Pure volgzaamheid is gewenst zeg maar. Dat maakt het een slechte raadgever.
Daarnaast ontken ik niet dat ze ook gunstige normen en waarden hebben maar zoals jij ook al zegt; die zijn abosluut niet meer alleen aan religeuze mensen voorbehouden.
In de maatschappij lijkt aan de ene kant een enorme drang naar meer seksuele openheid en vrijheid te zijn en tegelijkertijd ook een meer gereserveerde beweging die zijn normen en waarden wil opdringen.
Dat zal inderdaad een reactie zijn op 'teveel' openheid. Maar dat overstijgt de discussie omtrent leeftijd regulatie (d.m.v. identificatie) voor porno-sites.
centr1no @Tintel24 april 2025 16:31
Excuses voor de late reactie.
Welke leeftijdrestricties zijn er dan die niet te maken hebben met een verhoogd risico bij de jongeren?
Ik zei niet 'niet' maar 'niet alleen' en 'ook'.
Auto rijden is niet 'slecht' maar we verwachten wel dat bestuurders zich verantwoordelijk gedragen.
En werk in de (legale) seksindustrie is in het algemeen niet per definitie 'slecht' maar heerst wel het idee dat dat een weloverwogen beslissing van een verstandig volwassene moet zijn.
Het zien van naakte mensen of seks zijn ook niet 'slecht', maar tegelijkertijd wordt geopperd dat je als bijv. kijker van porno of bezoeker van prostituees bijdraagt aan de normalisering ervan, maar ook aan het uitbuiten van mensen in een zwakke positie of (veel) erger, waardoor het niet vreemd is dat sommigen willen dat de gebruikers daar ook verantwoordelijk mee om gaan.
Daarmee wil ik niet zeggen dat een leeftijdsrestrictie daarvoor een goede oplossing is. Maar het is zo'n beetje het enige dat een overheid kan doen om het te reguleren.
Daarnaast ontken ik niet dat ze ook gunstige normen en waarden hebben maar zoals jij ook al zegt; die zijn abosluut niet meer alleen aan religeuze mensen voorbehouden.
Het grappige is dat religieuze mensen soms niet begrijpen waar de normen en waarden van niet-religieuzen vandaan komen.
Het barst van de groeperingen die voor anderen willen bepalen wat wel en niet kan en dat helemaal niet vanuit religieus oogpunt doen maar wel net zo fanatiek zijn in hun opvattingen.
Maar dat overstijgt de discussie omtrent leeftijd regulatie (d.m.v. identificatie) voor porno-sites.
Misschien wel. Maar de discussie over wat mensen allemaal ongereguleerd op het internet kunnen doen is niet nieuw.
Porno is iets waar in de maatschappij al duidelijke regels voor zijn maar op internet tot voor kort volledig de dans ontsprong omdat er geen universele manier was je leeftijd te verifiëren zonder daarbij privégegevens af te geven.
En ik heb het idee dat de enige reden dat restricties op internet niet voor veel meer dingen worden ingevoerd is omdat er praktisch geen goede manier is om dat te borgen.
Voorkomen dat kinderen onder de 13 geen account op Instagram kunnen maken is bijvoorbeeld niet te doen. Of voorkomen dat mensen onder de 16 naar 16+ films op Netflix kijken.
Tintel @centr1no24 april 2025 17:12
Porno is iets waar in de maatschappij al duidelijke regels voor zijn maar op internet tot voor kort volledig de dans ontsprong
Maar porno bekijken was toch niet verboden [als in: strafbaar] voor jongeren? En ondanks dat al sinds jaar en dag, alle jongeren onder de 18 gewoon toegang hadden tot porno (al dan niet via een omweg) is nog nooit aangetoond dat het mis is gegaan met die generaties.
Er is nu een stelling die zegt: het is slecht voor hele jonge kinderen. Maar die keken er toch al niet naar....
Dan is er de stelling: het is (ook) slecht voor pubers en die wordt niet onderbouwd.
En daarboven op hebben we dan nog de glijdende schaal van "wat is porno?" Een naakte man/vrouw? Of het uitbeelden/hebben van sexuele gemeenschap? Het uitvoeren van zelfbevrediging? En wie bepaalt dat dan?
En ik heb het idee dat de enige reden dat restricties op internet niet voor veel meer dingen worden ingevoerd is omdat er praktisch geen goede manier is om dat te borgen.
Dat zal meewegen maar belangrijk is dan om te zien dat het geen (bewezen) negatief effect heeft gehad.

En vervolgens wordt zeer waarschijnlijk de privacy van allerlei mensen aangetast.... waarvoor dan?
centr1no @Tintel25 april 2025 17:47
Maar porno bekijken was toch niet verboden [als in: strafbaar] voor jongeren?
Voor jongeren zelf niet, maar wel voor degenen die het faciliteren of verstrekken aan jongeren.
Dan is er de stelling: het is (ook) slecht voor pubers en die wordt niet onderbouwd.
Wie zegt dat?
De Fransen geven helemaal geen reden of onderbouwing, voor zover ik heb kunnen vinden. De enigen die het daarover hebben zijn degenen die speculeren naar die reden.
En er zijn prima argumenten. Zoals WillySis hieronder het verschil aangeeft tussen 'vieze blaadjes' vroeger en de enorme hoeveelheid zeer eenvoudig te vinden variëteiten van nu.
En zoals ik ergens anders al aangaf vind ik het erg vreemd om de invloed ervan te ontkennen met iets vaags als dat "nog nooit aangetoond dat het mis is gegaan met die generaties" terwijl er genoeg onderzoek is dat aantoont dat media wel degelijk invloed heeft en ook dat het zien van veel naakt, seks of geweld bij mensen in het algemeen een 'verdovend' effect heeft
En daarboven op hebben we dan nog de glijdende schaal van "wat is porno?"
Daar zijn ook al 'adviezen' voor in de zin van (nog) niet te hanteren restricties. Er is genoeg gedoe geweest over bijv. naakt versus kunst/documentaire/tutorial op websites als Instagram en Youtube.
Ik zie de relevantie echter niet. Pornosites hebben geen categorieën voor 14+ of 16+ of (voor zover ik weet) een optie om alleen maar vrouwen te zien die compleet gekleed aan yoga don om maar een populair Instagram/Youtube voorbeeld te geven.
Daarom worden deze leeftijdsrestricties opgelegd aan specifieke websites die hun geld verdienen met voornamelijk porno. De verantwoordelijkheid ligt bij de faciliterende/verstrekkende partij en niet bij de gebruiker.
waarvoor dan?
Regulering dus. Zoals ik al zei, porno is mondiaal een miljarden business waar veel maatschappelijk ongewenste zaken aan hangen maar waar erg weinig controle op (mogelijk) is.
In Nederland lijkt er (op het oog) wat grip op te zijn door legalisering en controles, maar in Frankrijk was een paar jaar geleden iets in het nieuws dat de porno industrie daar behoorlijk grimmig zou zijn en er sprake zou zijn van systemisch misbruik, geweld en drogeren.

Je kunt best redeneren of onderzoeken of porno wel of niet schadelijk is voor mensen onder de 18, maar het is al enorm lang een feit dat het verstrekken van seksueel beeldmateriaal aan minderjarigen niet mag. En heel simpel geredeneerd is dit dus eigenlijk niets anders dan het invoeren van een manier om dat te kunnen controleren.
Tintel @centr1no25 april 2025 18:12
En zoals ik ergens anders al aangaf vind ik het erg vreemd om de invloed ervan te ontkennen met iets vaags als dat "nog nooit aangetoond dat het mis is gegaan met die generaties"
Maar de onderbouwing is toch belangrijk? Ik ben het met je eens dat het invloed heeft. Maar dat heeft dus alle media.
Ik zie de relevantie echter niet.
Nou, de ellende is dat als een dergelijk verbod dus eenmaal houvast heeft het zelden minder wordt. Opeens is al het naakt porno.
Daarom worden deze leeftijdsrestricties opgelegd aan specifieke websites die hun geld verdienen met voornamelijk porno. De verantwoordelijkheid ligt bij de faciliterende/verstrekkende partij en niet bij de gebruiker.
En daarbij zou het dus voldoende moeten zijn om te vragen "ben je oud genoeg?" - want ze zijn de politie niet. Ze hoeven niet te handhaven. Als mensen liegen is dat niet hun probleem.
Regulering dus. Zoals ik al zei, porno is mondiaal een miljarden business waar veel maatschappelijk ongewenste zaken aan hangen maar waar erg weinig controle op (mogelijk) is.
Die ongewenste zaken vinden plaatst aan de creatie kant - niet de gebruikers kant. Als je het wilt bestrijden heeft het geen zin dit aan die kant te beperken.
Je kunt best redeneren of onderzoeken of porno wel of niet schadelijk is voor mensen onder de 18
Dat is eigenlijk niet relevant denk ik. Aangezien de gebruikers onder 18 echt niet de jonge kinderen zijn. Dat zijn dus pubers. En dat het schadelijk is, is nu juist het punt. Ik denk ook dat het schadelijk om sommige soorten porno te zien. Maar dat geldt dus voor alle leeftijden. En wat is de bescherming daar tegen? Niet de overheid, maar je eigen verstand. Die rommel kijk je dan toch niet?
heel simpel geredeneerd is dit dus eigenlijk niets anders dan het invoeren van een manier om dat te kunnen controleren.
Om wat te controleren? Het is zelfdeceptie denk ik. Pubers die porno willen, zullen dat ook te zien krijgen.

En alles wat je aandraagt; dus dat het wel degelijk slecht kan zijn voor mensen (al dan niet jonger dan 18) dat wordt niet betreden. De mistanden binnen de industrie zelf worden ook niet bestreden (omdat niet alle 'afnemers' opeens zullen stoppen).
Maar wat het wel doet is privacy verminderen en dat is altijd ongewenst. Dit is de zoveelste discussie "Mag je om een groot kwaad te bestrijden privacy wegnemen". Ja, zeggen we dan. Maar vervolgens moet het dan natuurlijk wel helpen en moet het ook inderdaad een groot kwaad zijn. Daar wordt vaak terrorisme en pedofelie genoemd en nu dan porno voor onder de 18. Ik denk dat daartussen sowieso een schaalgrootte verschil zit en ook nu weer is het uiterst discutabel of het ook werkelijk het grote kwaad zal bestijden.
centr1no @Tintel25 april 2025 19:52
Nou, de ellende is dat als een dergelijk verbod dus eenmaal houvast heeft het zelden minder wordt. Opeens is al het naakt porno.
Nee, want die grenzen zijn er al.
Wederom, zoals ik al aangaf, was die leeftijdsgrens er al, maar was er geen manier om te handhaven.
En daarbij zou het dus voldoende moeten zijn om te vragen "ben je oud genoeg?" - want ze zijn de politie niet. Ze hoeven niet te handhaven.
Ze worden dus wettelijk verplicht te controleren en indien nodig toegang te weigeren.
Net zoals een aantal jaar geleden in Nederland de bioscopen wettelijk verantwoordelijk werden gehouden voor het tonen van 16+ films en dus moesten gaan controleren.
De vraag waarom ze het nodig vinden dat opeens te gaan reguleren en handhaven blijft natuurlijk.
Maar wetten leggen over het algemeen een harde grens op en houden geen rekening met uitzonderingen.
Iemand van 16 kan enorm verantwoordelijk 2 biertjes op zaterdag drinken maar zal het volgens de wet niet zelf in de winkel mogen kopen.
Die ongewenste zaken vinden plaatst aan de creatie kant - niet de gebruikers kant. Als je het wilt bestrijden heeft het geen zin dit aan die kant te beperken.
Het gaat voor de consumenten niet zozeer om het bestrijden of beperken. Het gaat dan meer om het idee dat men zich er bewust van is.
Die rommel kijk je dan toch niet?
Dat is te makkelijk. Het is een simpel feit dat gezond verstand niet bij iedereen afdoende werkt en dat mensen vatbaar zijn voor dingen die ons (tijdelijk) een goed gevoel geven. Bovendien is er, zoals je zelf zegt, een glijdende schaal.
Om maar een dom klinkend voorbeeld te geven; zelfs als je enkel standaard vanille porno kijkt kom je namen en beschrijvingen tegen die het erop laten lijken dat seks met je stiefzus (of andere incestueuze relaties) heel normaal is. En dat is dan nog wel het minst schadelijke dat je tegen komt als je een beetje rond gaat klikken op een willekeurige pornosite.
Ja, gezond verstand. Maar ik weet zeker dat er helaas veel mensen zijn die hier ideeën van krijgen.
En als er genoeg mensen zijn die het kijken komen er automatisch mensen die het maken.
Maar wat het wel doet is privacy verminderen en dat is altijd ongewenst.
In theorie zou dat op een manier moeten kunnen die amper effect heeft op je privacy.
Je registreert/legitimeert je op één plek en het enige dat (in dit geval) de pornosite nodig heeft is een bevestiging van die plek dat je meerderjarig bent d.m.v. een goedkeuringstoken. De pornosite zelf heeft daar geen persoonlijke gegevens voor nodig. Wat dan open blijft is wat die ene site met jouw gegevens doet.
Hoe Frankrijk dit nu (onafhankelijk van de EU) vlug geregeld wil zien is niet acceptabel. Nier voor de sites nog voor de eventuele bezoekers.
Pubers die porno willen, zullen dat ook te zien krijgen.
...en ook nu weer is het uiterst discutabel of het ook werkelijk het grote kwaad zal bestrijden.
Absoluut. Het systeem zou met een alternatief DNS, proxyserver of VPN eenvoudig te omzeilen zijn.
Het heeft ook niets met pedofilie of snuff films (waarin sprake is van echte verkrachting, mishandeling of erger) te maken omdat de enigszins gerenommeerde sites al langer daarin zelf hun verantwoordelijkheid nemen maar ook gedwongen worden daar scherp op te zijn.
Als het doel werkelijk alleen maar neer komt op 'beschermen van minderjarigen' dan doen ze het verkeerd.
Tintel @centr1no28 april 2025 10:04
Wederom, zoals ik al aangaf, was die leeftijdsgrens er al, maar was er geen manier om te handhaven.
Dit is toch eigenlijk ook geen handhaving? Dit de verantwoordelijkheid verplaatsen.
Het gaat voor de consumenten niet zozeer om het bestrijden of beperken. Het gaat dan meer om het idee dat men zich er bewust van is.
Maar dat is wel de onderbouwing(?). Het lijkt veel meer te gaan om de politiek die - vanwege een sterke lobby - de indruk wil geven dat ze er iets aan doen.
WillySis @centr1no15 april 2025 09:21
We leven nu in een tijd waarin iedereen gemakkelijk toegang heeft tot porno, toch blijkt de leeftijd waarop men voor het eerst seks heeft te stijgen. Ik weet niet waar die leeftijd hier in Nederland nu ligt, maar in Nieuw Zeeland (waar ik een deel van het jaar woon) heb ik dezelfde discussie gehad. Daar blijkt de leeftijd opgeschoven te zijn van begin 13 naar halverwege de 15. In NZ en Australië is de discussie overigens juist andersom. In Australië werd er uit de bevolking gevraagd om een leeftijdsidentificatie, maar ziet de overheid daar niets in. De discussie is overgeslagen naar NZ, maar daar is men er redelijk onverschillig over.
Voor landen als NZ en Australië is de handhaving wat lastiger. Daar zijn geen instanties (behalve justitie) die boetes uit kunnen delen.

Porno is van alle tijden. In mijn tijd waren het de "vieze blaadjes" die rondgingen op school. De één had er belangstelling voor, de ander niet. Weinig verschil tussen jongens en meisjes overigens. De manier waarop jongeren seks hebben is nog steeds vooral gericht op intimiteit. Dat is ook precies het deel waar ouders invloed op hebben.
Als jongeren aan seks toe zijn, dan doen ze dat. De toegang tot porno kan juist een hulpmiddel zijn om dat op een (voor beiden) op een fijne manier te doen.

De leeftijdsgrens van 18 is vreemd. Het is de legale grens om seks te mogen hebben, maar jongeren hebben zich daar nog nooit druk om gemaakt. Wat mij betreft houdt de overheid zich buiten dit proces.
centr1no @WillySis15 april 2025 18:14
De leeftijdsgrens van 18 is vreemd.
Zoals gezegd is de restrictie op zich al vreemd. Helemaal omdat er ook geen redenering voor wordt gegeven.
Je kunt er naar speculeren en misschien is het iets dat in Frankrijk nu bijzonder actueel is.
De leeftijdsgrens van 18 is vreemd. Het is de legale grens om seks te mogen hebben, maar jongeren hebben zich daar nog nooit druk om gemaakt. Wat mij betreft houdt de overheid zich buiten dit proces.
In Nederland is het 16. In Frankrijk zelfs 15. Het is in veel landen ook geen harde grens omdat het wel erg ver gaat om bijv. seks tussen een 17 en 18-jarige te bestraffen.
Maar er wordt door de politiek wel duidelijk verschil gemaakt met het werken in de seksindustrie waar je dus wel 18 voor moet zijn.
Zoals ik hieronder in een reactie op Tintel ook al zei is de focus op porno misschien gerelateerd aan het feit dat het een specifieke industrie betreft waar weinig controle op is en waar helaas ook regelmatig misstanden voorkomen.
ErikT738 @Terriongaming14 april 2025 16:07
Tijd voor door de overheid gefinancierde realistische amateurporno dus, vrij beschikbaar voor iedereen die daar interesse in heeft.
tw_gotcha @ErikT73814 april 2025 16:27
nee daar gaat het niet om. Als je twaalf bent en veel porno ziet wordt je daar echt door beinvloedt, in je hele eereldbeeld en man-vrouw denken. Dat is niet goed. Je kunt beter op een andete persoonlijke manier ervaring opdoen. Ook al is het mutual consent en 'eerlijk' het is nog steeds een manier om geld te verdienen
Tintel @tw_gotcha15 april 2025 09:20
Zeker; we worden beinvloed door alles wat we zien en horen. Ook nadat je 12 bent overigens. Maar dat betekent nog steeds niet dat het verboden moet worden door de overheid. Notabene de grootste beinvloeder....
Dit is een typisch geval van 'glijdende schaal' - als we alles zouden moeten blokkeren wat kinderen (of volwassenen) negatief kan beinvloeden dan hebben we nog een hele lange weg te gaan....

En vervolgens treedt vrijwel altijd een tegen reactie op. De drooglegging hielp bijvoorbeeld ook niet echt....
WillySis @tw_gotcha15 april 2025 19:45
Veel twaalfjarigen hebben nog helemaal geen seksuele gevoelens en die zullen niet eens naar porno kijken. Of het wereldbeeld door het zien van porno wordt beïnvloed is nog nergens bewezen.
Seksueel rijpe jeugd kan wel veel van porno leren. Ze zien echt wel het verschil als een vrouw wordt gebruikt of zelfs misbruikt. Groepsseks is iets waar ze misschien naar kijken, maar zeker in het begin niet zullen uitvoeren. Een beginnend stelletje begint nog steeds in grote meerderheid met zoenen, wrijven en voelen. De seksuele daad komt pas als beiden daar aan toe zijn.

Porno is al heel lang beschikbaar. Vroeger waren het de "vieze blaadjes" (gewoon te koop bij tankstation, bladenman en supermarkt) nu is het het internet. Als je denkt dat porno de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seksueel actief zijn verlaagt, heb je het mis. Die leeftijd gaat juist langzaam omhoog. Zoek maar eens op rapportages van de Ruchters Stichting.

Kinderen afschermen van porno is geen overheidstaak, maar het is de taak van de opvoeders om kinderen te leren respectvol met elkaar om te gaan, ook bij de seks.
tw_gotcha @WillySis16 april 2025 00:38
het is zeker onderzocht en 'bewezen' dat jonge mensen door porno beinvloedt worden in hun wereldbeeld. dat is ook helemaal niet gek want we worden voortdurend gemanipuleerd door reclame en beelden we zijn psychologisch helemaal niet zo sterk als we denken.En nee je krijgt geen genuanceerd vrouwbeeld of manbeeld door naar porno te kijken want het gros van de porno is flauwekul, vrouwen die klaarkomen als ze maar in de buurt van een pik komen.Ik ben helemaal niet tegen porno, maar laten we er geen eigenschappen aan geven die er niet in zitten. Zoiets als je gaat genuabceerd over verkeersregels denken door fast en furious 40. Ik heb helemaal niet gezegd dat de actieve leeftijd verlaagd wordt?

het is een taak van thuis, opvoeding, idd niet van de overheid.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 16 april 2025 00:39]

Tintel @tw_gotcha16 april 2025 09:14
want het gros van de porno is flauwekul
Dat klopt maar dat geldt ook voor andere 'fictie' zoals reguliere films, games en boeken. Fictie verbieden omdat het inderdaad mensen kan beinvloeden lijkt me bijzonder ongewenst.
Dus stellen dat het kijken naar porno leidt tot beinvloeding is een open deur denk ik. En daar komt bij dat porno ook nog eens wordt gemaakt omdat er vraag naar is. En inderdaad geeft dat excessen maar dat komt net zo goed voor in andere media met andere hoofdonderwerpen (zoals bijv. geweld).
het is een taak van thuis, opvoeding, idd niet van de overheid.
Helemaal mee eens.
tw_gotcha @Tintel16 april 2025 12:59
dat is natuurlijk zo, en dat geldt ook voor geweld, en fictie is wel een heel ruim begrip natuurlijk, dus sdat vindtik geef geldig argument, anders zouden we alle fantasie de nek omdraaien en daar heb ik het totaal niet over. En het blijkt ook dat het niet geldt voor iedereen natuurlijk, maar de een is er gevoeliger voor en verslavingsgevoeliger dan de ander. Ik heb dit uit een TV docu, dus ik heb geen links.

Veel tweakers zeggen, ja maar dat geldt ook voor x,y,z (geweld bijv) en dan moeten we daar misschien ook goed over nadenken, en niet het een niet doen omdat we het voor x,y,z ook niet doen. Waarom zijn er jongeren van < 15 jaar die een winkel opblazen? Omdat ze er geld mee verdienen en omdat ze totaal niet een gevoel ontwikkeld hebben dat je dat niet kunt doen, geen empathie, of een overmatige dwang om ergens bij te horen, en die leeftijd makkelijk beinvloedbaar door volwassenen. Dat willen we als maatschappij niet. Dat is dus op een vroege leeftijd het ervover hebben als ouder, want dit soort empathie wordt al heel vroeg ontwikkeld.

Deze hele draad werd getriggerd door de opmerking bovenaan "gewoon vrijgeven die porno". Daar reageerde ik op. Niet doen denk ik, porno is plat geld verdienne met fictie, maar blijven duidelijk maken dat het voor 18+ is. Het idee van d eFransen is nonsens natuurlijk, alsof ik mijn paspoort op pornhub ga uploaden.
Tintel @tw_gotcha16 april 2025 13:23
Ik heb begrepen dat het ontbreken van empathie kan liggen aan een totaal gebrek aan socialisatie op heel jonge leeftijd. In principe zijn we allemaal kleine psychopaatjes als we heel klein zijn. Maar dat verandert heel snel omdat je op die leeftijd duidelijk geen 'apex predator' bent.
Maar uiteindelijk ontwikkelen echt de meeste mensen wel degelijk empathie - het ontbreken daarvan is gelukkig een uitzondering.
En heeft het dus niet zoveel te maken met wel/niet porno kijken of geweldadige games spelen.

Mee eens dat het niet hoeft te worden vrijgegeven en dus niet proberen af te schermen met identificatie plicht.
WillySis @tw_gotcha16 april 2025 09:40
Ik beweer ook niet dat jongeren niet beïnvloed worden door het zien van porno, maar dat het wereldbeeld er niet door veranderd. De seksuele fantasieën zullen zeker delen van de beelden overnemen en tijdens de seks zullen ook wel dingen uitgeprobeerd worden. Dat mag je gerust als een verrijking zien.

De meest gehoorde uitspraak is dat kinderen door het zien van porno of voorlichting in "de week van de lentekriebels" worden aangemoedigd om eerder aan seks beginnen. Die invloed is in elk geval bewijsbaar onjuist.
The Realone @tw_gotcha14 april 2025 17:04
Zeker waar, maar porno weghouden van tieners is een utopie, want hormonen. Ik kon ook geen 18+ films huren in de videotheek, maar als je echt denkt dat ik al 15 jarige geen toegang tot porno had moet ik je teleurstellen. Sowieso krijgen ze dat nu al via vele andere kanalen zoals Telegram, ook van/door klasgenoten. En geloof maar dat TikTok e.d. binnen de kortste keren volstaat met stap-voor-stap instructies voor gratis one-click VPN diensten.
tw_gotcha @The Realone14 april 2025 18:25
als je alle regels weghaalt die toch niet nageleefd worden wordt het wel een beetje een puinhoop.Je hebt dan helemaal niets meer om op terug te vallen.Ik denk ook niet dat dit helpt maar ik ben wel voor.
Patriot @tw_gotcha14 april 2025 18:41
als je alle regels weghaalt die toch niet nageleefd worden wordt het wel een beetje een puinhoop.
Dat is een oversimplificatie waar je niks mee bereikt. Het punt is dat je wel een bepaald pragmatisme mag verwachten bij het opstellen van een wet. De geest van de wet is hier dat we jongeren beschermen tegen de schadelijke invloeden van pornografie op jonge leeftijd, maar in de praktijk gaat dat helemaal niet gebeuren en je belast wel mensen met de uitvoering en laat mensen die wel gewoon oud en wijs genoeg zijn om voor zichzelf te beslissen of ze pornografie willen zien opeens door allerlei hoepels springen.
tw_gotcha @Patriot14 april 2025 20:20
daar ben ik het toch echt niet mee eens.Je kunt een wet pragmatisch uitvoeren en dat gebeurt ook. De wet tekst moet zo eenduidig mogelijk zijn.Vervolgens kan een rechter beslissen hoe die uit te voeren, een beetje meer volgens de geest van de wet of de letter van de wet. Maar als de weteksten veel ruimte laten gaat iedereen ervan profiteren. Overigens vind ik de Franse oplosding nergens over gaan, een paspoort uploaden naar pornhub, dat slaat niet echt ergens op.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 14 april 2025 20:22]

Patriot @tw_gotcha14 april 2025 20:25
Je kunt een wet pragmatisch uitvoeren en dat gebeurt ook.
Nee, dat gebeurt niet. Er gaat nu op een absoluut minimale hoeveelheid pornowebsites een beveiliging komen die maar gedeeltelijk effectief is. De hoeveelheid pornografie die volledig en kosteloos beschikbaar blijft voor Franse jeugd is immens. Deze wetgeving gaat het beoogde doel gewoon niet kúnnen halen. Dit soort generieke blokkades zijn niet uit te voeren en te makkelijk te omzeilen.
tw_gotcha @Patriot14 april 2025 20:39
ik heb het over wetten uitvoeren in het algemeen in NL. Dit gaat over Frankrijk, en ik weet niet hoe dat daar werkt.
Tintel @tw_gotcha16 april 2025 09:17
als je alle regels weghaalt die toch niet nageleefd worden wordt het wel een beetje een puinhoop
Dat is ook niet wat wordt gesteld. Een regel instellen die totaal geen positief effect zal hebben voor de doelgroep (< 18) maar wel veel negatief effect heeft voor anderen (privacy beperking). Daar zit het probleem. En dan gaat het ook nog om een uitgangspunt dat discutabel is ["is het slecht?"].
Onderbouwing bij regels is noodzakelijk. Stellen dat ze al lang bestonden voor oude media en toch geen effect hadden betekent dat de onderbouwing alvast matig is.
ErikT738 @tw_gotcha14 april 2025 20:39
Als de acteurs elkaar normaal behandelen (i.e. niet op de standaard porno-manier) zie ik echt niet in hoe het iemand negatief zou beïnvloeden, buiten misschien een verslaving om.

Overigens vind ik je suggestie dat minderjarigen maar persoonlijk ervaring op moeten doen volstrekt onrealistisch.
tw_gotcha @ErikT73814 april 2025 20:44
eh, hoe denk je dat minderjarigen in aanraking komen met vrijen, zoenen, sex? Al eeuwen lang. Het feit dat we nu internet hebben (zo oud is dat nog niet) maakt het toch niet onrealistisch dat je verliefd wordt op iemand, iets dat uiteindelijk misschien wel tot sex leidt? Daar is hrlemaal niets onrealistisch aan.Het zelf ontdekken leidt tot emotionele volwassenheid.Kijken naar porno als je die volwassenheid nog niet hebt is alles overslaan en een vreemd wereldbeeld krijgen.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 14 april 2025 20:45]

ErikT738 @tw_gotcha14 april 2025 21:24
Het is onrealistisch om te denken dat dit voor iedereen werkt. Jongeren beginnen tegenwoordig over het algemeen later aan seks, maar hebben wel de pubertijd-hormonen waar ze iets mee moeten.
The Zep Man
@Terriongaming14 april 2025 16:14
Omdat porno heel erg schadelijk is voor jongere gebruikers
Geweld en gore niet? Doomscrolling niet? Social media niet?

Natuurlijk "ook", maar ik durf te stellen dat die maatschappijbreed nog erger zijn dan porno. Waarom wordt er aan die zaken niet zoveel aandacht besteed?

In Frankrijk is iedereen vanaf 15 jaar seksueel meerderjarig. Waarom dan 18 jaar? Dat is hetzelfde meten met twee maten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 april 2025 16:31]

tw_gotcha @The Zep Man14 april 2025 16:28
whataboutism. natuurlijk is geweld schadelijk. nou en.... gaat het het hier niet over
The Realone @tw_gotcha14 april 2025 17:00
Het is geen whataboutism als je je afvraagt waarom de overheid voor porno zo'n ingrijpende maatregelen treft, maar voor andere zaken niet. Geweld in games aan banden leggen is slechts in een handjevol landen "gelukt" met enkel zeer beperkte impact, seks en geweld in films wordt ook niks mee gedaan anders dan een disclaimer aan het begin, etc. En hoewel porno verslaving echt een probleem kan zijn, durf ik best te stellen dat social media verslaving al een veel groter probleem is, maar daar durven overheden zich maar heel zeldzaam aan te wagen.
loki504 @The Realone14 april 2025 17:28
Leuk dat je over Social media begint. Want daar wil frankrijk via de EU tot 15 jaar een verbod op hebben. Daar zijn ze ook al een tijdje mee bezig.

En ook veel landen zijn steeds vaker bezig met een verbod... en ja alles op zijn tijd.
Fiets97 @The Zep Man14 april 2025 16:20
het scheve beeld kan wel zorgen voor een verkeerd idee van grenzen, en de kans op het plegen van seksueel geweld vergroten. niet dat doomscrolling en overig verstorend beeldmateriaal psychisch geen schade kan veroorzaken overigens.
BlaDeKke @Fiets9714 april 2025 16:43
En dan is verbieden de oplossing? @Terriongaming

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 16:44]

Terriongaming @The Zep Man14 april 2025 16:55
Films en games hebben toch ook leeftijdsgrenzen?
The Zep Man
@Terriongaming14 april 2025 17:08
Geweld in media is beperkt tot films en spellen?
willieverhoef @The Zep Man14 april 2025 18:22
Denk dat er inderdaad maar schadelijk is, en daar in tegen hadden ze ook 21 jaar kunnen kiezen. Er is een verschil tussen seksuele meerderjarigheid en verslaving denk ik.
Wat ik me afvraag waarom de angst om je te laten controleren?
jozuf @willieverhoef14 april 2025 19:42
Je geeft met dat controleren wel ff een pak persoonlijke data vrij aan een partij.
Waarbij de kans bestaat dat die data dus lekt.
Ik zou me er niet aan willen wagen.

De grotere discussie is denk ik dat dit stappen zouden kunnen zijn om het internet meer te controleren. Porno is een voorbeeld, het volgende onderwerp biedt zich vast aan.

Identificatie plicht voor x, y of z.

Het probleem is dat het redelijk kansloos is. Het is een kat en muis spel die je aangaat. Er zullen altijd mensen omheen proberen te werken.
De open opzet van het internet is zo diep verworteld in de beginselen zoals protocollen, dat het niet te houden is zonder de basis aan te pakken.

[Reactie gewijzigd door jozuf op 14 april 2025 19:48]

willieverhoef @jozuf14 april 2025 20:42
Porno sites zijn groter dan wij denken en zullen best wel een manier bedenken om dit op een anonieme (denk aan een vertrouwde tussen site) te laten doen op een universele manier. Anonimiteit is juist on hun voordeel lijkt me.
Martinez- @Terriongaming14 april 2025 16:10
Ja, klopt. Voor een grote minderheid kan dat problematisch worden. Het overgrote deel functioneert wel prima ondanks vroeg porno kijken.

Denk maar niet dat een ID-plicht uberhaupt gaat voorkomen dat minderjarigen porno zien. Dan zoeken ze wel andere kanalen.
curkey @Terriongaming14 april 2025 16:58
Ik zie grotere maatschappelijke problemen op de onderwerpen religie, suiker, alcohol, gokken, clickbait met data harvesting en afkalving van onze privacy als burger. Om eens wat te noemen.

De mensen die in de war raken van overmatig piemels kijken is maar een hele kleine populatie.

Daarnaast, wie de f.. bij de overheid bepaalt wat ik (of mijn kinderen) wel of niet mag zien? Invasie in de persoonlijke levenssfeer moet wat mij betreft minimaal zijn.
cadsite @Terriongaming14 april 2025 18:33
En het zien van in stukken geschoten lichamen is wel goed voor jonge gebruikers?
Dat is tot op heden blijkbaar geen enkel probleem.
Eigenaardige spreidstand.
Bender @Terriongaming14 april 2025 16:28
Maar als dat het argument is, waarom mag gamen, roken/vapen, etc dan wel?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @biomechanical14 april 2025 21:29
Porno is schadelijk voor kinderen omdat hun ouders niet over seks praten. De scholen proberen dit onderdeel dan te bespreken (week van de lentekriebels) en dan gaan mensen daar ook over zeiken.
Ja zo blijven kinderen een verkeerde indruk krijgen van seks en porno.
Porno geeft defacto een compleet verkeerde weergave van seks. Porno is niet alleen schadelijk wanneer er niet over seks wordt gepraat. Je trekt conclusies die je helemaal niet kan trekken.
Porno is entertainment, geen documentaire.
Entertainment met een leeftijds(onder)grens. Dat is niet voor niets.
Of een kind van 12 porno kijkt is niet schadelijk, als het maar geleerd heeft wat echte seks is.
Hij zit nu in de jeugddetentie wegens seksueel wangedrag!
Heel vervelend maar niemand zegt dat hij daar niet had gezeten als hij wel porno had gekeken. Misschien zat hij er in dat geval wel eerder. Wederom trek je conclusies die je niet kan trekken.

Zou je dit kunnen onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek ipv zo maar iets stelligs als dit te roepen?
biomechanical @Bor14 april 2025 22:46
Porno is geen leermiddel, het is entertainment. Niemand zegt dat porno de juiste info geeft of een juiste uitbeelding is. Dat maken de mensen die er op tegen zijn van.
Wanneer je dit weet, dan is er niet aan de hand.
Heeft niemand dit verteld, dan is er een probleem.
Maar porno is daar niet de oorzaak van.
Porno is fictie en iedereen die dit als echt ziet, heeft nooit de goede seksuele opvoeding gehad.

Dat jij vind dat porno per defenitie schadelijk is snap ik dus niet. Jouw woorden zijn "Porno is niet alleen schadelijk wanneer er niet over seks wordt gepraat."
Waarom is porno per defenitie dan schadelijk volgens jou?

De oorzaak ligt aan het feit dat blijkbaar niemand uitleg heeft gegeven over seks en porno

Ik kan geen bewijs plaatsen en dit is ook niet nodig. Ik geef aan dat er minimaal 1 persoon is due fout is behandeld en ik zat in de situatie dat ik alles "zag" en niets hieraan kon doen.
Maar ik kan garanderen dat het gebrek aan "seksuele" opvoeding en een geen privacy hem (en zijn broer) geen goed heeft gedaan!

Waar het mij om gaat is dat mensen denken dat alle problemen met seks door porno komt.

Maar er is genoeg onderzoek gedaan en wat blijkt, geweld op tv en in computer spellen heeft geen invloed of iemand geweldadig gedrag vertoont. Maar met seks zou dit wel zijn?

Zodra mensen "seks" of "porno" horen/lezen, dan gaat alle logica de prullenbak in en staat men op de barricades om het te verbieden.

Waarom is porno slecht? Nee!
Maar men vind het van wel. En waarom? Omdat het een verkeerd beeld geeft?
Waarom verbieden ze aktiefilms niet?
Die geven ook een verkeerd beeld!

Porno is entertainment. Niet meer en niet minder!
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @biomechanical14 april 2025 22:53
Porno is geen leermiddel, het is entertainment. Niemand zegt dat porno de juiste info geeft of een juiste uitbeelding is. Dat maken de mensen die er op tegen zijn van.
Ook dit klopt niet. Behoorlijk wat jeugd kampt mede door porno kijken met een totaal irrelastisch beeld van seks waarbij ze last hebben van een enorme prestatiedrang en / of onzekerheid over hun lichaam / een angst voor seks e.a.; afkomstig van totaal irrealistische beelden.
Dat jij vind dat porno per defenitie schadelijk is snap ik dus niet.
Dat zeg en vind ik helemaal niet. Je trekt mijn woorden compleet uit verband.
Ik kan geen bewijs plaatsen en dit is ook niet nodig.
Wie stelt bewijst.
Maar er is genoeg onderzoek gedaan en wat blijkt, geweld op tv en in computer spellen heeft geen invloed of iemand geweldadig gedrag vertoont.
Ah de "what about". Dat iets voor situatie A geldt wil niet zeggen dat dit ook voor situatie B geldt. Daarbij zjjn er ook onderzoeken die wel een relatie leggen.
Zodra mensen "seks" of "porno" horen/lezen, dan gaat alle logica de prullenbak in en staat men op de barricades om het te verbieden.
Nee, je overdrijft en polariseert ten onrechte hier. Er zijn vele soorten porno. De ene soort is (ethisch) meer verantwoord dan de andere vorm. Dan laten we het vele misbruik in de industrie nog eens buiten de discussie.

[Reactie gewijzigd door Bor op 14 april 2025 22:54]

biomechanical @Bor15 april 2025 00:59
Jij schrijft dat "Porno is niet alleen schadelijk wanneer er niet over seks wordt gepraat." dat betekent toch dat jij vind dat Porno is niet alleen schadelijk wanneer er niet over seks wordt gepraat?
Oftewel porno is schadelijk ook wanneer er over seks is gepraat?
En als porno schadelijk is wanneer er over gepraat is met andere om uit te leggen wat porno is, betekent voor mij dat jij porno per defenitie schadelijk vind.

Maar ik kan het fout hebben.

Verders ik kan geen bewijzen op tafel leggen omdat ik vind dat ik geen jeugdrechtzaken die achter gesloten deuren zijn behandeld mag delen. Ik wil wel zeggen dat ik een van de getuige was en dat het om een seksuele handeling met incest ging. Meer kan en wil ik er ook niet over zeggen. Ik wil alleen aangeven dat kinderen soms verknipt raken door de angst voor porno van de ouders.

Ah what about. Een onderzoek die de link onderzoekt tussen "zien en doen" mag niet gebruikt worden als argument dat er geen link is tussen" zien en doen"?
En waarom zou dit niet mogen.
Een "what about" is niet perse slecht wanneer het over hetzelfde fenomeen gaat.

Ik overdrijf, ik had moeten schrijven dat de meeste mensen met bepaalde idee over seks, zodra ze seks of porno horen hier gelijk een zeer negatieve mening over hebben zonder dat men nog nadenkt over wat men hierover gezegd heeft.

Misbruik is geen reden om porno te verbieden. Niet elke porno acteur/actrice word misbruikt en heeft later geestelijke problemen met zijn/haar keuze.
Dat sommige dit weigeren te geloven en daarom porno fout vinden zegt meer over degene die denken dat de porno industrie per definitie fout is, dan over porno an zich.
(hetzelfde met prostitutie waarbij er mensen zijn die denken dat sekswerkers per definitie gedwongen worden)

Mijn mening is dat porno niet slecht is zolang men weet dat seks entertainment is en geen "documentaire"

En een kind/jeugdigeproblemen krijgt door het kijken van porno, dan heeft dat kind/jeugdige niet de seksuele voorlichting gehad die hij/zij nodig heeft om een goed en veilig seksleven te krijgen.

Te veel mensen hebben teveel problemen met seks en/of porno, die niet nodig is. Deze problemen worden aangeleerd door volwassenen!

Het is normaal en wanneer je naar porno kijkt ben je ook normaal!
Ongeacht welke leeftijd je ook bent.
Zolang je ouders er naar voor zorgen dat hun kinderen weten wat seks is, hoe je met je partner om gaat en dat porno een hulpmiddel is en geen handleiding!

Ik vind dat ouders (voor hun) acceptabele porno moeten regelen voor hun kinderen. Zodat ze weten wat hun kindere zien en zodat ze, bij vragen een fatsoenlijk antwoord kunnen geven.

Wanneer porno legaal is, is er niets om je zorgen over te maken. Wat is er beter dan dat je als ouder weet dat je kind weet wat seks is, dat hij/zij weet dat porno ter vermaak is en geen handleiding, dat het kind goed in zijn vel zit (seksueel). En dat, zou hun kind vragen hebben over een "kink", dat ze dan met hun praten en niet zelf gaan experimenteren.

Maar dan moet men accepteren dat porno niet per definitie slecht is, dat niet elke pornoster misbruik is/word en dat iedereen die het wilt, mag genieten van porno want porno is een hulpmiddel, net zoals een dildo, fleshlight oid. En ja elk hulpmiddel kan misbruikt worden naar dat is niet de schuld van het hulpmiddel!
freaq @Dlsruptor14 april 2025 16:13
Wat ik schadelijk vindt is het normaliseren van het uploaden van je meest private informatie, (paspoort of live video serieus)
Naar een website industrie waar de mestse malware vandaankomt en doorzeefd is met de meest onbetrouwbare websites,

En nu gaan we het normaal maken, dat op het moment dat men niet echt rationeel bezig is, ons paspoort gaan uploaden of een filpje gaan sturen, naar een effectief onbekende identiteit.

Hoeveel gestolen identiteiten hieruit gaan komen…

Ook grappig, hmm stel mijn kind is 15x
Welk paspoort gaat ie pakken? Ah die van pappa, wss op de meest onbetrouwbare site ook, en papa kan dan ook niet extra opletten voor fraude, want papa weet niet dat dat gebeurd is, want de tiener gaat het natuurlijk niet vertellen, zelfs al is het duidelijk achteraf dat het een dom idee was en een onbetrouwbare website.

Dit is letterlijk het domste idee dat ik in jaren heb gehoord.
PdeBie @freaq14 april 2025 16:35
Welk paspoort gaat ie pakken? Ah die van pappa, wss op de meest onbetrouwbare site ook, en papa kan dan ook niet extra opletten voor fraude, want papa weet niet dat dat gebeurd is, want de tiener gaat het natuurlijk niet vertellen, zelfs al is het duidelijk achteraf dat het een dom idee was en een onbetrouwbare website.
Kan papa daarna het ook nog aan vrouwlief uitleggen dat hij het niet snapt als er een lek is op die site waar zijn paspoort ineens naar voren komt. ;)
Microwilly @PdeBie14 april 2025 17:01
Haha }>
loki504 @freaq14 april 2025 16:38
Ik weet niet hoe ze het in elkaar zetten in Frankrijk. Maar het kan prima zonder al die info. Een check kan ook door een andere parij worden gedaan en die zegt ip bla bla bla is 18+.
phoenix2149 @freaq14 april 2025 17:46
Er zijn gewoon goede implementaties mogelijk om je leeftijd te checken. Dat kan met een decentraal systeem waarbij de site niet perse je persoonlijke gegevens te zien krijgt en de overheid niet weet waarvoor je de check doet, alleen wat de voorwaarde zijn (bijv. boven de 16 jaar zijn)

je kunt zelfs een token creëren om ervoor te zorgen dat iemand niet een tweede account er op na kan houden.

Ik snap de weerstand niet zo voor een goede leeftijd check. een kind van 12 kan toch ook niet een peepshow of stripclub binnen lopen? Of een casino.
rob12424 @phoenix214914 april 2025 18:17
Ja sure :X Als we onze overheid na de toeslagenaffaire al kunnen vertrouwen met geen dataverzameling en het niet koppelen van data. O-)

Dan is een privaat bedrijf zeker te vertrouwen (Met BKR registratie's was er ook al gedoe)

Laten we over de prive databeveiliging nog maar niet spreken..... 8)7
phoenix2149 @rob1242415 april 2025 00:03
Tja. Rest je om gewoon niet naar dat soort sites te gaan natuurlijk.

Vind het wel een goede stap in de goede richting.

Denk jij nog dat je iets van privé hebt op het internet? Dat is een illusie. Ze weten echt wel als je dergelijke sites bezoekt of niet. Vraag is wil je het ook zo makkelijk houden voor je kwetsbare kinderen? Nou mijn antwoord is nee, daarom vind ik dit een goede stap.
freaq @phoenix214915 april 2025 02:25
Is toch even heel ander verhaal dan je paspoort uploaden naar een of andere random site…
phoenix2149 @freaq15 april 2025 09:59
Er zijn ook systemen wat werkt zonder iets te hoeven uploaden.
freaq @phoenix214916 april 2025 17:17
Dat zal best maar dat is niet wat er hiier gesuggreerd wordt.
Als er gezegd werd we gaan werken met systeem X dat privacy garandeert, ok nog steeds creepy AF en onnodig imho, maar 10x beter wat het originele bericht suggreerd
phoenix2149 @freaq16 april 2025 17:34
Het staat je vrij om wel/niet akkoord te gaan en daarmee wel/niet het validatie systeem te gebruiken op basis van privacy overwegingen.

Ik zie het probleem niet.
Wil je iets doen wat 18+ is moet je bevestigen dat je 18+ bent.

Wil je geen ID overhandigen en/of leeftijd valideren dankrijg je geen toegang.

Simpel.
freaq @phoenix214916 april 2025 21:32
Is niet simpel, ik kan die beslissing idd prima maken

Maarjanlul met zijn gedachten “elders” gaat dat mogelijk niet zo zorgvuldig doen.

Als je eens zou weten hoeveel browserextensies en taakbalken ik heb verwijdered van mensen, die ze overduidelijk blind geaccepteerd hebben want “whatever ik wil dat zien” dan zou je er ook anders over nadenken

En dat is vrij onschuldig, wat extra advertenties whatever
Als die personen worden gevraagd voor hun paspoort YOLO geen probleem, betwouwbaar of niet.

Ik ben niet bang voor mezelf, ik ben bang voor anderen die het gevaar niet zien.

En identiteits fraude is niet grappig, kost je jaren van je leven
phoenix2149 @freaq17 april 2025 10:50
Daarom is het ook verstandig om te pleiten voor een goed systeem voor leeftijds plicht.

Het is ook geen ID plicht maar leeftijds verificatie, dat is wezenlijk anders. Dan is geboorte datum op ID voldoende. Zaken als BSN, document nummer etc niet, maar ja hoe weet je dan (als bedrijf) dat het een valide kaart is, wellicht de code onderin paspoort (acterop ID kaart), welke tegenwoordig je BSN niet meer includeert?

Het uploaden van ID zou NOOIT geaccepteerd moeten worden in welke hoedanigheid ook.

Eigenlijk ook niet door banken, want als banken het wel (mogen) doen kan je met een phishing dat ook vragen met een nep site die lijkt op de bank.

Zodra een website mijn ID als foto daarvan vraagt wordt hij of hevig afgeschermd (ANWB ID Cover) voor privacy of ik weiger het.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 17 april 2025 10:54]

Llopigat
@Dlsruptor14 april 2025 15:49
Ik vraag me vooral af waarom er überhaupt een vorm van verificatie nodig is voor het kijken van porno. Wat is daar precies de reden voor, los van het standaardargument “omdat ze te jong zijn”? En waarop is die leeftijdsgrens dan eigenlijk gebaseerd?
En laten we eerlijk zijn, wie hier heeft nou niet voor hun 18e porno gezien. Dat is altijd al super makkelijk verkrijgbaar geweest. Als het al niet was via internet dan wel via bijv. filmnet ed. En zijn we daar nou zo door beschadigd?
bamboe @Llopigat14 april 2025 16:26
Precies wat je zegt, de porno die ik tegen kwam voor mijn 18e waren de blaadjes in de shop, playboy of Films die gewoon op de tv of filmnet kwamen. Dat is toch minder extreem dan de porno die je tegenwoordig in een muisklik kan vinden op internet.
curkey @bamboe14 april 2025 17:00
De Wehkamp catalogus is geen goede massagestaaf maatstaf hiervoor...

De boekjes waren echt wel te krijgen, al moest je meer moeite doen eraan te geraken.
bamboe @curkey14 april 2025 20:13
over staven gesproken heb je de foto van kate perry op het ad gezien,
moet je eens kijken wat er naast haar vliegt.... :*)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @bamboe14 april 2025 21:31
Dat is toch minder extreem dan de porno die je tegenwoordig in een muisklik kan vinden op internet.
Ik denk dat je hier een goede opmerking maakt. De meeste blaadjes in de shop en zeker de playboy waren soft in tegenstelling tot de extreme porno vormen die je nu breed op internet tegenkomt. Daar is echt een verschil op te merken. Het lijkt ook wel of het steeds extremer en (vrouw) onvriendelijker wordt ondanks bv goede initiatieven als ethische porno.
baseoa @Bor14 april 2025 22:18
Het lijkt ook wel of het steeds extremer en (vrouw) onvriendelijker wordt ondanks bv goede initiatieven als ethische porno.
Heb je daar iets van een bron of zelfs wetenschappelijk onderzoek over? Ik zou wel benieuwd zijn of daar een trend in zit

Sinds de nu alom verplichte verificatie van de personen in de video's, waar natuurlijk veel meer voor te zeggen is om wraak of 18- te voorkomen, heb ik wel het idee dat sommig materiaal veel schaarser is. De meeste professionals houden niet écht van elkaar en doen niet wat ze sowieso leuk vinden, waardoor je een nog vertekender beeld krijgt dan het voorheen al was. Natuurlijk wegen hier de redenen voor die verificatie veel zwaarder, maar het is wel een nadeel van verificatie dat je groepen wegjaagt die zich niet met naam en toenaam willen aanmelden

Niet dat ik het idee heb dat het nu extremer of minder extreem is (wel professioneler en nepper). Maar of dat klopt is jouw onderbuikgevoel tegenover het mijne :P

[Reactie gewijzigd door baseoa op 14 april 2025 22:19]

Wrack @Bor15 april 2025 11:08
Wij aggregeren inmiddels zo’n 60 miljoen video’s, en zien de trend naar het ‘extreme’ eigenlijk helemaal niet terug. Integendeel: we zien juist een sterke verschuiving naar zachtere content, vaak gemaakt door individuele makers of koppels.

Of dat positief is, dat durf ik niet te zeggen - je zou ook kunnen stellen dat mensen die naar die content zoeken, juist kwetsbaarder worden voor een soort schijnintimiteit.

Maar zo is er voor alles wel wat te vinden...
Patriot @bamboe14 april 2025 22:19
Ach ja, een beetje afhankelijk van je leeftijd kan het ook nog best zo geweest zijn dat je 'in jouw tijd' nog kinderporno kon kopen in de seksshop. Tegelijkertijd zien kinderen dat ook wel langskomen, al is het alleen al omdat ze het zelf maken.

Anderzijds is bijv. dierenpornografie (dat vind ik persoonlijk erg extreem) ook gewoon al heel lang een ding, en ik heb toch sterk het idee dat dat onder kinderen vooral gedeeld wordt vanwege de shockwaarde en niet zozeer omdat ze zich er zo bijzonder opgewonden van gaan voelen. Er zal er gerust eens eentje tussen zitten die zich wel afvraagt of iedereen dat zo spannend vind, maar het lijkt me wat voorbarig om daarmee een causaal verband vast te stellen.

In brede zin vraag ik me wel eens af wat mensen die zeggen dat er tegenwoordig "zoveel extremere pornografie" is precies bedoelen. Is dat iets wat jullie zelf ervaren bij de.. eigen consumptie? Of is het iets dat je baseert op andere observaties?
sh1nigami @Llopigat14 april 2025 17:31
Filmnet wow, die naam heb ik lang niet gehoord. Werd later canal+ btw. Dat was vroeger idd wat je nodig had. In de nachturen kwamen meestal ranzige porno films, maar het was beter dan die softporn op sbs6 of zo

Wat een tijd was dat zeg op de oude crt tv
phoenix2149 @Dlsruptor14 april 2025 17:43
Wat een gekke vraag eigenlijk. Het is toch wel algemeen bekend dat porno en ander grafisch materiaal (zeer) schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind/adolescent.
Don't take my word for it.
https://culturereframed.org/neuroscience-of-pornography/
https://neurosciencenews....-pornography-brain-15354/

Social media heeft ook een behoorlijke impact op de ontwikkeling van kind en jong volwassenen en moet veel harder aangepakt worden. Kijk maar eens de serie "Bad Influence" en dat gaat alleen nog maar over de content creator...
voorbeeldje: https://www.researchgate...._Adolescents'_Self-Esteem

Beide is schadelijk, maar beide zijn niet gelijk.
Gover @phoenix214914 april 2025 19:50
+2 voor de afdeling "fake news"? En een heleboel plusjes...? De aangehaalde links zijn wetenschappelijk gezien van het zelfde niveau als: "Lentekriebels is neukles".
Let op, hier volgt een mening: Ik vind het ronduit verbazingwekkend dat dit soort klets op de frontpage mag staan.

On topic, teveel van alles is per definitie ongezond, teveel spinazie, teveel porno, teveel gamen, teveel blowen. Allemaal vormen van onder andere verslavingen en de daaropvolgende lichamelijke aftakeling al dan niet gepaard met psychologische en/of maatschappelijke problemen. Of een combinatie van de drie of zelfs nog meer.
Games en porno worden al 35 jaar geframed en of dat goed of slecht is maakt (mij) niet uit. Maar om nu te stellen dat alle wetenschappelijke onderzoeken en meningen in de hierboven genoemde posts komen van, gerenommeerde instituten en "peer reviewed" zijn en ook daadwerkelijk geaccepteerd in de wereld en niet specifiek gepubliceerd én voorzien van de agenda van willekeurige clubjes met een mening, ontgaat mij na het lezen de websites volledig.
curkey @Gover14 april 2025 20:36
De eerste link (CultureFramed) is van een feministe die zich tegen porno heeft gekeerd vanwege het vermeende denigrerende karakter op vrouwen, lees ik op de About. Als je artikelen op de website van XR leest, vind je ook weinig promotie van aardolie, zullen we maar zeggen.

Al dan niet of bepaalde aspecten van wat ze stelt waar is, is het nogal een activistische website en derhalve niet betrouwbaar dan wel erg eenzijdige belichting.
SinergyX @Dlsruptor14 april 2025 15:51
'omdat porno'.

Geen idee of het preutsheid is, of 'mag niet over praten', of simpel dat 'minderjarige sex' niet mag dus als materiaal 18+ moet zijn, de kijkers dan ook maar 18+? Of dat het simpel het idee is dat iets 'schadelijk' is als het geen correct beeld geeft van de realiteit, wat vaak als argument wordt aangehaald? Misschien zelfs stukje geloof, geen sex voor huwelijk, wat per definitie op latere leeftijd is?

We laten ook nog steeds 'paddel schokken' (CLEAR!) zien bij hartstilstanden, dus argument 'realiteit' is dan ook bijzonder selectief. We zien ook de meest gevaarlijke stunts en acties zonder leeftijd, dus dat is dan ook zeer selectief.

En ja, er zit een bijzonder grijs gebied in de porno als het gaat om 'volledig normale manier', en ja, daar zit hier en daar niet geheel 'met plezier', maar blote tieten en een tampeloeris in beeld moet 18+ worden? Klinkt mij beetje preuts Amerikaans. Of gewoon... omdat porno.
supersnathan94
@SinergyX14 april 2025 16:27
of simpel dat 'minderjarige sex' niet mag
Ik weet niet hoor, maar het enige europese land waar de “legal consent age” 18+ is, is vaticaan stad. bij de rest is alles lager waarbij 3 landen 16+ hanteren en de rest 14-16+
(In NL en BE 16+, FR 15+ DE 14+)

Dat we voor “productie doeleinden” 18+ hebben gesteld is denk ik waar de grens ligt.

En om dan te voorkomen dat we debiele zaken krijgen zoals in de VS (waar je dus op je 19e wel in de film mag meedoen, maar pas mag terugkijken op je 21e) zal het denk ik wel gelijk gesteld zijn.
jimzz @SinergyX14 april 2025 16:26
Geen sex voor het huwelijk komt vaak uit religieuze kringen. De meeste religieuze mensen die ik ken trouwen heel vroeg. Dus ook daar zou het vreemd zijn haha.
semicon @Dlsruptor14 april 2025 16:06
Eerlijk gezegd lijkt porno kijken me niet per se schadelijker dan eindeloos scrollen op AI-gestuurde tijdlijnen vol suggestieve of risicovolle content.
Heel mooi inzicht, hier praten we in mijn mening veel te weinig over. Ik heb amper controle over wat mijn dochter (bijna 14) ziet. In mijn ogen veel schadelijker dan een porno filmpje. Ik weet heus wel als je ouder word dat je je lichaam gaat ontdekken. Maar mentaal jezelf klaar krijgen voor de "content feed" die je onzeker maakt, vreemde wereldbeelden geeft, leugens, onwaarheden, vreemd gedrag en noem maar op. Is in mijn inziens VELEN malen erger.

Maar inderdaad, die hoge piefen zijn liever "preuts" en dealen alleen hier mee en laten onze hele volgende generatie liever verpesten dan dat ze een filmpje te zien krijgen over wat wij nou eenmaal allemaal achter gesloten deuren doen (most of us, anyway).
curkey @semicon14 april 2025 17:02
Het is de simpele 'way out' om te laten zien dat je als politicus daadkrachtig bent. De echte topics blijven weer liggen.
Ge0force @Dlsruptor14 april 2025 16:53
"porno" en "vrouwen die op een volkomen normale manier seks hebben" is een eerder zeldzame combinatie.
baseoa @Ge0force14 april 2025 22:52
Relevant daarbij is wel welk percentage van de kinderen dat niet doorhebben, en áls ze het niet doorhebben, of dat gecorrigeerd wordt door latere filmpjes of uitleg voordat ze met onrealistische verwachtingen iemand wellicht onder druk zetten om iets te doen wat hij/zij niet leuk vindt

Ik had het ooit, op volwassen leeftijd, met mijn moeder hierover. Die zei erover dat ze samen wel over filters nagedacht hebben maar vonden dat, als ik het opzoek, ik er klaar voor ben en het anders wel afzet. Immers vind je dit soort zaken lang vies, ik denk bij mij tot een jaar of 12. Ik kan me niet heugen hierdoor (tijdelijk) een verkeerde voorstelling gehad te hebben van wat gezonde sex is (weet niet zo goed hoe het te definiëren, maar zo van: voor beide partijen leuk en veilig). Misschien ook omdat we rond 13 jaar oud voorlichting kregen, weet niet meer zeker of daar veel nieuws bij zat buiten dat vrouwen moeten oppassen met welke richting ze uitwerpseldeeltjes vegen (daar had ik nooit bij stilgestaan, immers voor een man op die leeftijd ook niet een vraag die je spontaan hebt :P)
JustlikeNiko @Dlsruptor14 april 2025 16:18
Omdat die beelden schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Die leeftijdsgrens is natuurlijk cultureel bepaald, maar er is ook genoeg onderzoek dat blootstelling aan bepaalde zaken op een bepaalde leeftijd schadelijk is.

Waar haal je vandaan dat op pornoplatforms mensen 'op een volkomen normale manier' seks hebben?

En waarom denk je dat er ook steeds meer leeftijdsgrenzen worden gesteld voor social media?
Patriot @JustlikeNiko14 april 2025 22:33
Omdat die beelden schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Die leeftijdsgrens is natuurlijk cultureel bepaald, maar er is ook genoeg onderzoek dat blootstelling aan bepaalde zaken op een bepaalde leeftijd schadelijk is.
Dat roept natuurlijk makkelijk, maar als er zo'n overdaad is aan onderzoeken die dat onderschrijven waar zijn ze dan? De realiteit is dat het vooral blijkt uit vrij gekleurde onderzoeken die wetenschappelijk wankel zijn.
Waar haal je vandaan dat op pornoplatforms mensen 'op een volkomen normale manier' seks hebben?
Ik denk dat dat misschien niet zozeer bedoeld was als "op pornoplatforms is uitsluitend volledig normale seks te vinden", maar meer als een "deze wetgeving is even streng voor volkomen normale manieren om seks te hebben als alle andere." Een stelletje dat zichzelf wat onhandig filmt bij hun seksuele escapades is bijv. een vrij normale weergave van seks, dat kun je ook wel terugvinden op die platforms. Daarvoor gelden geen andere regels dan één meisje van net 18 die zich, pardon my french, laat uitwonen door 8 mannen tegelijk. Laat staan de nog "ingewikkeldere" manieren van seksuele gratificatie die je soms kan vinden.
JustlikeNiko @Patriot14 april 2025 23:15
Ken je Google? Kun je gewoon zoeken hoor. Maar heb het even voor je gedaan:

https://acpeds.org/positi...f-pornography-on-children

Eerste zinnen uit de conclusie lijken me duidelijk:
Children suffer many negative effects due to modern society’s exposure to and acceptance of pornography. These negative effects include mental disturbance and unrest for the young school age child, including acting out and violent behavior. Sadly, pornography can contribute to the sexual abuse of children and the sex trafficking of children and women. Pornography is used to groom children for sexual abuse. It also instills the concept of the commodification of human sexuality
En ik ben wel benieuwd naar jouw bron waaruit blijkt dat deze onderzoeken gekleurd en wetenschappelijk wankel zijn, want het klinkt alsof de uitkomsten van die onderzoeken jouw persoonlijke mening tegenspreken.

En natuurlijk zal er vast wel wat normale seks te vinden zijn op het internet, maar hoe weet een kind wat normale seks? Vooral als het merendeel wat naar bovenkomt in de algoritmes het duidelijk niet is? En natuurlijk dat alle seks nu over een kam geschoren wordt, wie beoordeelt dat dan? Of moeten we als volwassen beoordelingen gaan geven aan porno zodat we als maatschappij de filmpje selecteren die 'geschikt' zijn voor onze kinderen?
Patriot @JustlikeNiko14 april 2025 23:57
Ken je Google? Kun je gewoon zoeken hoor.
Ja, zo werkt het niet ;)
En ik ben wel benieuwd naar jouw bron waaruit blijkt dat deze onderzoeken gekleurd en wetenschappelijk wankel zijn, want het klinkt alsof de uitkomsten van die onderzoeken jouw persoonlijke mening tegenspreken.
Ze zijn hier eerder naar gelinkt, maar dan krijg je dergelijke onderzoeken. Het gaat niet om heel serieuze, gepubliceerde en peer-reviewed, onderzoeken van organisaties die het paard achter de wagen spannen.

Zo'n position statement is in ieder geval een grote lijst bronnen om mijn tanden eens in te zetten. Interessant!
En natuurlijk zal er vast wel wat normale seks te vinden zijn op het internet, maar hoe weet een kind wat normale seks? Vooral als het merendeel wat naar bovenkomt in de algoritmes het duidelijk niet is? En natuurlijk dat alle seks nu over een kam geschoren wordt, wie beoordeelt dat dan? Of moeten we als volwassen beoordelingen gaan geven aan porno zodat we als maatschappij de filmpje selecteren die 'geschikt' zijn voor onze kinderen?
Ik probeerde vooral aan te geven dat 'normaal' hier misschien niet per se refereerde aan 'seks zoals je dat in de gemiddelde slaapkamer ziet' maar vooral ging over 'reguliere' seksuele handelingen, ook als de weergave onrealistisch is omdat het pornografie is.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een filmpje van een "vader" die de "babysitter" een veeg geeft. Dat heeft een dubieus leeftijdscomponent (doorgaans zijn babysitters nog niet meerderjarig) dus er is genoeg te vinden over de "les" die het de kijker misschien leert, maar de seks die men daarin heeft is relatief normaal.

Uiteindelijk is het een klein beetje gokken van mijn kant, maar ik dacht dat @Dlsruptor misschien niet zozeer doelde op realistische seks maar op "reguliere" niet (zeer) fetisjistische seksuele handelingen.
JustlikeNiko @Patriot15 april 2025 08:52
Ja, zo werkt het niet ;)
Waarom niet?
Ze zijn hier eerder naar gelinkt, maar dan krijg je dergelijke onderzoeken. Het gaat niet om heel serieuze, gepubliceerde en peer-reviewed, onderzoeken van organisaties die het paard achter de wagen spannen.
Oke, leuk dat je daar naar verwijst, maar waar zijn dan wel de serieuze onderzoeken volgens jou? Heb je iets waaruit blijkt dat porno niet schadelijk is? Want als een website er niet betrouwbaar uit ziet, dan betekent dat niet dat wat zij verkondigen in de kern niet klopt.
Je kunt bijvoorbeeld denken aan een filmpje van een "vader" die de "babysitter" een veeg geeft. Dat heeft een dubieus leeftijdscomponent (doorgaans zijn babysitters nog niet meerderjarig) dus er is genoeg te vinden over de "les" die het de kijker misschien leert, maar de seks die men daarin heeft is relatief normaal.
Dat ziet er dan inderdaad uit als 'normale' seks, maar er is wel sprake van een ongezonde machtsverhouding. Seks speelt zich af in een bepaalde context en die is best belangrijk.
Patriot @JustlikeNiko15 april 2025 11:05
Je denkt dat ik juist zeg dat pornografie niet schadelijk is voor kinderen. Dat zegt meer over jouw gemoedstoestand dan over hoe ik in deze discussie sta, dus die ga ik niet inhoudelijk meer met je voeren. Je ziet alleen nog maar wat je wil zien en dat leidt nooit tot een productieve discussie. Misschien handig om soms een stapje terug te doen en rustig adem te halen, vooral voor jezelf.
baseoa @JustlikeNiko14 april 2025 22:35
Waar haal je vandaan dat op pornoplatforms mensen 'op een volkomen normale manier' seks hebben?
Het antwoord op de vraag is het 7e woord in de zin :P

Je moet wel goed zoeken natuurlijk, het is niet het eerste wat je voorgeschoteld wordt, ook niet als je er specifiek op zoekt. De ene heeft ja een commercieel belang om veel gezien te worden (de professionele acteur/actrice die het om de centjes en niet het realisme gaat) en de andere die het als labor of love doet zal het eerder worst wezen en optimaliseert de vindbaarheid niet. Zo gaat het helaas met het hele internet
JustlikeNiko @baseoa14 april 2025 23:18
Misschien is er nog ruimte op het internet voor een website met normale seks. Gat in de markt zou ik zeggen :9
baseoa @JustlikeNiko14 april 2025 23:34
Ik heb serieus wel eens erover gedacht om een site te starten met fatsoenlijke labels, maar weet niet zo goed of ik zo'n stempel op me wil plakken van pornositeuitbater. Het is en blijft een taboe, vandaar dat deze identificatieplicht me ook zo'n vergaand middel lijkt
jumbos7 @Dlsruptor14 april 2025 16:44
Er is nogal een groot verschil tussen halfnaakte, seksueel getinte foto's en een platform waarbij je de meest extreme porno tegen kan komen dat nog net wettelijk toegestaan is. Dus ik vind dat je iets te gemakkelijk voorbij het standaardargument "omdat ze te jong zijn" heen stapt en het hebt over dat het te doen is om materiaal waarin "vrouwen op een volkomen normale manier seks hebben".

Daarnaast denkt niet iedereen zo gemakkelijk over pornografie als jij dat doet, en zijn zij gebaat dat (hun) kinderen niet zo maar in aanraking kunnen komen met iets wat zij als enorm schadelijk zien, en waar ook genoeg aanwijzingen voor zijn dat het niet zo onschuldig is als de "liefhebbers" beweren.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 14 april 2025 18:02]

curkey @jumbos714 april 2025 17:10
Teveel van dingen en/of op verkeerde manier met dingen omgaan is wat problemen veroorzaakt. Maar dat ligt aan de personen zelf, niet aan het materiaal.

Niet iedereen die Quake speelt wordt een moordenaar. Maar mensen die gewelddadig zijn kunnen wel overmatig geobsedeerd raken door dit materiaal.

Zo geldt het ook voor andere topics. Ik noem maar eens de overdaad aan slecht eten en de reclame ervoor.

Misschien moeten mensen zich eerst als 18+ registreren en met een doktersverklaring voordat ze snoepreclames mogen zien.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @curkey14 april 2025 21:34
Maar dat ligt aan de personen zelf, niet aan het materiaal.
Nee dat ligt zeker niet altijd aan de personen zelf. Bepaalde zaken hebben nu eenmaal invloed, of je dat wilt of niet. "Het ligt aan de persoon zelf" puur als feit brengen kan je zien als een soort victim blaming.
curkey @Bor14 april 2025 21:40
Mja het is maar net hoe je mijn zin leest. Misschien is 'het verschilt per persoon' beter. Ik liet in het midden of de persoon in kwestie er wat aan kan doen of niet. Mocht iemand er gevoelig voor zijn dan kan de impact natuurlijk vele malen groter zijn dan voor iemand die dat niet heeft.

Het punt is nu wel in hoeverre moeten we de hele samenleving dichtkitten met regulering en registratie en dus frustratie? Welk probleem lossen we hier nu op tegen welke prijs? Zeker als er grotere vissen in de vijver zwemmen, wat mij betreft.
Tintel @Bor16 april 2025 13:09
Bepaalde zaken hebben nu eenmaal invloed, of je dat wilt of niet.
Dat deel klopt. Maar de reactie erop verschilt wel degelijk per persoon. En inderdaad; hoe minder ervaring (dus meestal jonger) hoe groter de kans op negatief effect. Maar we hebben ook zelfbehoud als het goed is; zodra iets een negatief effect heeft zouden we moeten stoppen met hetgeen wat dat effect heeft. Dus: zien we iets wat ons 'verstoort' dan zullen we het niet weer gaan bekijken denk ik dan.
baseoa @Bor14 april 2025 22:41
Als iemand genen heeft om ziek te worden van een bepaalde stof die voor anderen compleet schadeloos is (bijv. coeliakie), dan is benoemen dat het aan de persoon zelf ligt nog geen victim blaming. Zo'n stof algeheel verbieden is in dat geval niet de oplossing, immers ligt het wel degelijk aan de persoon en ligt het dan eerder voor de hand om mensen te ondersteunen bij het ontdekken van wat wel en niet goed voor ze is
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @baseoa14 april 2025 22:46
Als iemand genen heeft om ziek te worden van een bepaalde stof die voor anderen compleet schadeloos is (bijv. coeliakie), dan is benoemen dat het aan de persoon zelf ligt nog geen victim blaming.
Dat klopt maar je trekt hier een enorm scheve vergelijking die niet opgaat in deze discussie. Een lichamelijk intolerantie voor bv een bepaalde stof is absoluut niet te vergelijken met het effect van porno op een nog niet volledig ontwikkeld brein.
k995 @Dlsruptor14 april 2025 16:41
En omdat andere zaken ook schadelijk zijn moet je porno maar toelaten?
Onderzoek toont aan dat dit schadelijk is, en onze maatschappij doet wat het altijd doet als men schadelijkz zaken vind voor grote delen van de bevolking : dat reguleren.
TWeaKLeGeND @Dlsruptor14 april 2025 17:31
Volkomen normale manier? Nu ben ik het zelf ook niet met deze controles eens maar jouw uitspraak is dus de grootste reden om er op te letten bij de jeugd.

Porno is overigens niet 'vrouwen die seks hebben'

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 april 2025 17:37]

BounceMeister @Dlsruptor14 april 2025 17:52
Ik denk dat het gaat om het deel wat niet in de categorie "volkomen normale manier" valt. ;)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Dlsruptor14 april 2025 18:07
Maar zodra het gaat om vrouwen die op een volkomen normale manier seks hebben, moet er ineens strenge controle op komen?
Dat is wel een beetje kort door de bocht. De porno industrie is helaas ook een industrie die bekend staat om uitbuiting en andere nare zaken. Ja er zijn goede bedrijven maar veel wat er online te vinden is op bijvoorbeeld de "verzamelsites" (niet direct aan een label verbonden) is niet in de haak. Een korte zoektocht levert je al snel een heel ander beeld op waarbij het er erg vrouw onvriendelijk toegaat. Zaken als (gespeelde) incest en andere verdorven zaken zijn zeer eenvoudig te vinden. Daarnaast kennen we veel mensen natuurlijk ook de verhalen van mensen die achteraf toch spijt krijgen. Niet voor niets is er veel te doen om bewijsbare consent in deze wereld.
jcnwillemsen @Dlsruptor14 april 2025 22:39
Denk dat we moeten voorkomen dat veel dingen als 'normaal' worden gevonden, de tijd van een playboy en wat er nu is te vinden is nogal een verschil. Grenzen schuiven steeds verder op, dingen worden steeds extremer. Het argument dat het ergens anders ook te zien is is kul, je moet immers ergens beginnen.
HetMes @Dlsruptor14 april 2025 16:20
Dat komt ook nog wel. Het is een voettussendedeurmaatregel.
hichelay @Dlsruptor14 april 2025 17:01
Omdat het ene minder slecht is dan het andere, maakt het niet opeens goed. Is het dan niet logischer om te zeggen: "Prima dat ze pornosites aanpakken, want dat is inderdaad schadelijk, maar laat ze dan ook gelijk eens kijken naar Instagram en TikTok."?
Tim AtSharp @Dlsruptor14 april 2025 17:07
Deels is dat ook catering voor 'de nieuwe moraal' in de maatschappij volgend op de veranderende demografie...

De bedoeling is niet zozeer controle, wel het opwerpen van barrieres zodat mensen 'dan toch maar op wat anders klikken' - want wantrouwen blijft er (en met reden!) als je je ID moet tonen voor iets wat áan de stoute kant is' - en dus zo rechstreeks de adult industrie weer een beetje meer droogleggen

[Reactie gewijzigd door Tim AtSharp op 14 april 2025 17:09]

fl2001 14 april 2025 15:20
Bizar! Je paspoort uploaden naar een pornosite, dat kan nooit goed gaan, hoop maar niet dat er een keer een data lek is en mensen afgeperst gaan worden
Alxndr @fl200114 april 2025 15:34
Gewoon een dienst als iDin gebruiken, dan krijgen ze alleen maar de bevestiging of iemand meerderjarig is en de rest allemaal niet.
jeroen79 @Alxndr14 april 2025 16:33
Maar dan weet je bank dat je porno kijkt.
JacOwns7 @jeroen7915 april 2025 08:57
Rabobank mailmoment: Hey ouwe rukker! Tijd om het over beleggingen te hebben?
Martinez- @fl200114 april 2025 15:54
Ach, je bent alleen chanteerbaar als je je chanteerbaar laat zijn. Zolang het binnen het toelaatbare is (aka legaal) is er toch niets om je druk over te maken?

Dat preutse gedoe over porno moet maar eens afgelopen zijn. Tegenwoordig word je overal platgegooid met seksuele insinuaties, maar porno is nog steeds taboe. :+
bzzzt @Martinez-14 april 2025 16:04
Het ligt natuurlijk helemaal aan de kringen waarin je je begeeft en wat in die kringen voor mening heerst. Daar heb je zelf geen invloed op. Daarom hebben we recht op privacy en is het niemands zaak wat jij wel of niet bekijkt.
Martinez- @bzzzt14 april 2025 16:08
Natuurlijk, maar dat staat los van een lek. Ik zeg nergens dat je geen recht hebt op privacy, maar geef alleen aan dat we ook niet spastisch moeten doen over porno.

[Reactie gewijzigd door Martinez- op 14 april 2025 20:07]

bzzzt @Martinez-14 april 2025 16:14
Fijn dat je het zegt en ik deel die mening tot op zekere hoogte ook, maar mensen met een sterke mening hierover zullen die niet opgeven omdat jij vindt dat er niet te spastisch over moet worden gedaan.
Martinez- @bzzzt14 april 2025 16:18
Natuurlijk. Maar veel van die mensen hebben boter op hun hoofd. Dat zijn vaak de grootste 'viezerikken'. :D
uiltje @Martinez-15 april 2025 22:59
Het punt is dat je wel degelijk negatieve gevolgen kan krijgen op het moment dat je gelinked wordt met porno. Niet iedereen kan bijvoorbeeld zijn hele streng Christelijke of Islam familie de rug toe keren. Negeren van wat jij "chantage" noemt is dan wel degelijk een probleem, zelfs als die anderen een stelletje hypocrieten zijn.

Als ik zelf alle hypocrieten de rug toe moet keren dan wordt dat ook lastig, buiten het feit dat ik er zelf ook af en toe eentje ben :P
ErikT738 @Martinez-14 april 2025 16:10
Dit is sowieso goed advies. Geef NOOIT toe aan chantage, want het is niet alsof het chantagemateriaal daarna ineens verdwijnt. Gewoon negeren of het chantagemateriaal zelf online gooien als je meer van de drastische maatregelen bent.
Kwistnix @Martinez-14 april 2025 16:34
Juist ja. Voel je vrij om hier je favoriete categoriën op de legale sites te delen met daarbij je echte naam/leeftijd/woonplaats en vergeet niet je familie, kennissen en werkgever mee te nemen in de CC. Want als het legaal is, is er niks te verbergen en dat preutse gedoe moet maar 'ns afgelopen zijn, nietwaar? :+
Martinez- @Kwistnix14 april 2025 18:35
Je verwart privacy met datalekken. Wanneer iets zonder jouw toestemming gedeeld wordt dan is dat eenvoudigweg een schending van je privacy. Als je je dan laat chanteren is een gevolg ervan. Je kan er ook voor kiezen om je niet te laten chanteren.

Dus nee, ik hoef mijn eigen privacy niet te schenden met mijn statement.
Zwaai Haai @Martinez-14 april 2025 16:54
Er is veel legale porno, waar in een hoop omgevingen mensen zich best druk om maken. Hoeft niet gelijk chantage te zijn.

Prijs jezelf erg gelukkig dat je op je werk, in je familie, in de kerkgemeenschap, voetbalvereniging of buurtbarbecue geen gedoe, flauwe grappen, pesterijen of toch net even anders behandeld wordt als ze weten dat je graag naar [....] porno kijkt.

[...] vul hier uw favoriete kink in.
Tim AtSharp @Martinez-14 april 2025 17:11
Zolang het binnen het toelaatbare is (aka legaal) is er toch niets om je druk over te maken?
het probleem is dat dta 'toelaatbare' wel eens doorheen de tijd durft te veranderen - en so far blijkt het steeds 'minder' te zijn dat toegelaten wordt. Maar de historie, die blijft wel bestaan...
Martinez- @Tim AtSharp14 april 2025 18:38
Helemaal waar, goed punt. Op die manier kan het natuurlijk wel een hele kwalijke zaak worden.

Laat het overigens duidelijk zijn: ik vind dit ook met hagel schieten op een mug en ben erop tegen om een ID te delen met een dergelijke site. Maar die verkramping als het woord porno of seks valt is ook iets belachelijks.
DigitalExorcist @fl200114 april 2025 15:25
Dit soort dingen lekken altijd uit. Dan sta je wel voor paal. Het is ook een beetje kullig natuurlijk... dat staat als een paal boven water. Dit soort websitebeheerders (maar ook diegenen die de wetten maakt) snappen de ballen van beveiliging. Kijk bijv. naar andere cloudproviders, daar kunnen ze een puntje aan zuigen.
Elminster @DigitalExorcist14 april 2025 15:35
Ja, maar als je uwe ID niet upload, dan sta je met een paal. (See what I did there? ;))

Ik dacht dat er zou gewerkt worden met een 3de partij? Zonder uploaden van gegevens?
Hatseflats @Elminster14 april 2025 15:59
Ik denk dat de ouderwetse pornoblaadjes aangekocht met cash weer populairder zullen worden.

Wie laat zich nou zijn recht om (relatief) anoniem porno te bekijken afpakken?
Patriot @Hatseflats14 april 2025 18:02
Ik denk dat de ouderwetse pornoblaadjes aangekocht met cash weer populairder zullen worden.
Of gewoon 1 van de duizenden andere manieren om aan het materiaal te komen. Dit is echt compleet onhoudbaar. Ze kunnen nu niet eens kinderporno echt goed aanpakken, je moet echt ongelooflijk naïef zijn om te denken dat het met reguliere porno wel zou lukken :')
Hatseflats @Patriot14 april 2025 18:40
En als wij dit kunnen bedenken, dan kunnen ze dat daar ook.

Duister en sinister wat zich daar allemaal afspeelt. Dit is een opstapje naar de digitale identiteit en programmeerbaar geld e.d.

"Alvast even wennen, jongens! Niks om je druk om te maken." :)

't Is ook niet gek dat deze situatie onhoudbaar gaat zijn.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 18:41]

Patriot @Hatseflats14 april 2025 18:43
Duister en sinister wat zich daar allemaal afspeelt. Dit is een opstapje naar de digitale identiteit en programmeerbaar geld e.d.
Heel eerlijk, dat verstand geef ik ze gewoon niet. Volgens mij is het gewoon goedkope marketing op een onderwerp waar je eigenlijk niet op kunt verliezen.
Hatseflats @Patriot14 april 2025 18:47
In de United America of States probeerden ze het al, in de EU ook. De poppetjes die je ziet hebben het verstand wellicht niet of zijn verblind door ideologie, degene die aan de touwtjes trekken zijn dat zeker niet.

Hetzelfde als dat ze nu in Zwitserland protonmail proberen aan te pakken. Dit soort praktijken bestaan al in de USA en EU.
BLACKfm @Elminster14 april 2025 16:03
De technieken zullen er wel zijn, maar de kans dat jouw upload op enige wijze fysiek op een ander systeem komt te staan is 100%. Het kan per direct worden gewist, en de enige garantie daarop zijn de digitale 'blauwe ogen'.

Ik hoor ondertussen de 'encryptie'-aanhangers al weer in de pen kruipen over het niet mogelijk zijn van het kunnen bekijken van je data, maar de beste beveiliging is gewoon 'niks uploaden', of in ieder geval geen 100% juiste informatie.
Zer0 @DigitalExorcist14 april 2025 15:43
Dit soort websitebeheerders (maar ook diegenen die de wetten maakt) snappen de ballen van beveiliging.
Ik vraag het me af. Het zou me niet verbazen dat in die sector heel goed (ICT) personeel rond loopt, er wordt immers genoeg verdient. En sites met de grote van bijvoorbeeld Pornhub zijn niet iets wat jantje om de hoek in de lucht kan houden.
Cid Highwind @Zer014 april 2025 15:54
Niet te serieus nemen. Z’n opmerking raakt kant noch wal. Of, slaat als een kut op Dirk / lul op een drumstel. Net hoe je wilt ;)

Pornhub zou je inderdaad gewoon als een techonderneming kunnen klassificeren. Daar ken je geheel gelijk ik. Of een legal office met bovengemiddeld grote IT afdeling.
Hatseflats @DigitalExorcist14 april 2025 15:29
Grappig, in deze context.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 15:29]

ErikT738 @fl200114 april 2025 15:29
Ik hoop het eerlijk gezegd wel, misschien dat overheden dan leren dat dit geen goed idee is.
mwesterl @ErikT73814 april 2025 15:36
Nadeel alleen dat diezelfde overheid de consequenties niet draagt.
Geerbeer94 @mwesterl14 april 2025 15:42
Voordeel, wij Nederlanders dragen die consequenties ook niet. Geen idee hoe vaak onze overheid iets heeft ingesteld wat bij een van onze buren erg slecht ging. Dus ik weet niet of ze ervan zouden leren en dan voor zichzelf denken, hmmm moeten wij dan maar niet ook doen.
3raser @mwesterl14 april 2025 15:43
Behalve als ze de sites zelf ook bezoeken. :+
Sjah @3raser14 april 2025 18:13
Mja die kans is er, 94% van de mannen kijkt porno. Vrouwen doen het voor 34%.
Robbaman @fl200114 april 2025 15:32
Maar er staat toch nergens dat de upload van het document (of de verificatievideo) naar de pornosite zelf hoeft te gaan?

Ik voorzie juist dat we (eindelijk) naar een volwassen systeem kunnen gaan waar je bij een 3rd party identificeert en deze alleen een ja/nee doorgeeft aan de pornosite. Een beetje vergelijkbaar met hoe OpenID Connect bijvoorbeeld werkt.
The_Woesh @fl200114 april 2025 16:01
Je kan inloggen bij een bepaalde dienst, en die dienst geeft door of je wel of geen 18+ bent aan de site. De dienst geeft dan door aan de site of de bezoeker 18+ is of niet. Dit met een account, maar ook anoniem per sessie.
Rolfie @fl200114 april 2025 16:02
Gewoon met een kopieid markeren voor welke site je hebt gebruikt hebt. Is het altijd traceerbaar.

O wacht even....
DropjesLover @fl200114 april 2025 16:14
Waarschijnlijk de politici die er voor gestemd hebben. Zal niet de eerste keer zijn dat de luidste voorstanders de grootste smeerlappen blijken te zijn :/
Dark Angel 58 @fl200114 april 2025 18:32
heeee dat is goed idee...

Een uitnodiging met plaatjes van bevallige vrouwen naar minister sturen... hij klikt... en als hij genoeg erin trapt gaat hij een account aanmaken en het verifiëren...

Volgende dag... wet wordt ingetrokken :P

En iedereen high five geven :')
Dat is toch goed idee!!! Niet? :+
BlaDeKke 14 april 2025 15:22
Kansloze wetgeving toch? En een goed gesprek tussen ouder en kind maakt dit toch helemaal overbodig.

Mijn moeder had maar 1 zin nodig om mij te beschermen tegen eender welke brol er te vinden is online. “Weet dat dat allemaal geacteerd is en niet de sex representeert die je zelf met je partner gaat hebben”

Edit: Ik heb het over de wetgeving… De wetgeving is overbodig. Ik heb altijd genoten van porno, als kind, tiener en als volwassene. En hoop dat nog lang te kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 15:51]

Qwerty-273 @BlaDeKke14 april 2025 15:28
Gewoon naar mama en papa kijken bedoel je?

Er is gewoon een markt voor porno. Ik snap niet direct wat een "goed gesprek" het overbodig gaat maken. Wel kan je vraagtekens zetten bij representatie porno is ten opzicht van de seks binnen een relatie (dat is in de meeste gevallen onvergelijkbaar). Zolang je dat wel goed overbrengt in een gesprek kan men gewoon porno kijken. En weten ze dat ze dat ook niet na hoeven te doen, te verwachten op hun eerste keer, etc. etc.
Robbaman @Qwerty-27314 april 2025 15:34
Ja, en we weten allemaal dat hormoon-overgoten tieners die onder enorme peer-pressure staan wanneer ze oog-in-oog (figuurlijk) komen te staan met de duurbetaalde gedragsanalysten van de porno-industrie, denken aan dat ongemakkelijke gesprek met papa en mama...
BlaDeKke @Robbaman14 april 2025 15:56
Toch wel, ergens in mijn achterhoofd is dat blijven hangen. En dat maakte dat ik eender wat ik op het internet tegen kwam correct kon plaatsen.
Robbaman @BlaDeKke14 april 2025 16:21
En voor elk kind bij wie dat zo werkt, zijn er evenzoveel bij wie dit anders zit. Dit soort verschillen maken dat het ene kind wel en het andere niet gepest wordt. Waarom de een snel agressief wordt en de ander nooit, etc, etc.

Als het gaat om bescherming van kinderen in de verraderlijke wereld van het Internet denk ik dat het niet erg is om een keertje aan de kant van 'te veilig' te zitten.

Maar dat is mijn persoonlijke mening en is ook niet perse een aanval op porno online, maar heb vergelijkbare zorgen voor social media, YouTube, etc.
BlaDeKke @Robbaman14 april 2025 16:39
En wat betekend aan de kant van 'te veilig' te zitten? Verbieden, al dan niet met behulp van wetgeving? Ik geraakte aan porno in 1997, nu kan dat met elk device verbonden met wifi.

Denk aan piraterij. Nu dat verboden is doet en kan niemand nog illegaal downloaden? Is de drang naar porno kijken niet sterker dan een film illegaal downloaden?
En voor elk kind bij wie dat zo werkt, zijn er evenzoveel bij wie dit anders zit. Dit soort verschillen maken dat het ene kind wel en het andere niet gepest wordt. Waarom de een snel agressief wordt en de ander nooit, etc, etc.
Daar heb je sowieso gelijk, maar dan maar iedereen straffen omdat er een aantal zich niet kunnen beheersen?

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 16:41]

Robbaman @BlaDeKke14 april 2025 16:57
En wat betekend aan de kant van 'te veilig' te zitten? Verbieden, al dan niet met behulp van wetgeving? Ik geraakte aan porno in 1997, nu kan dat met elk device verbonden met wifi.
Nou, volgens mij is het al verboden onder de 18 jaar. De voorgestelde wetgeving zorgt er alleen voor dat de controle dat de bezoeker dit niet omzeilt door simpelweg 'ja ik ben 18+' te klikken, verplicht wordt.

Op zich vind ik dit niet gek. We hebben ook regels dat je pas vanaf 18 mag autorijden, of sterke drank mag kopen etc. Als een 12 jarige daaraan begint en bij een controle alleen maar zou hoeven zeggen 18+ te zijn, dan zouden we dat ook gek vinden.
Daar heb je sowieso gelijk, maar dan maar iedereen straffen omdat er een aantal zich niet kunnen beheersen?
Dit is helaas op veel vlakken de realiteit van leven in een samenleving. De belastingregels zijn ook nodeloos complex omdat er anders misbruik gemaakt wordt. De snelheid op de snelweg hoeft ook niet beperkt te worden als men zich 'gewoon' zou gedragen.
TWeaKLeGeND @Robbaman14 april 2025 17:40
Maar die drank mag dat kind wel gewoon drinken. Het ligt er puur aan wie de aanbieder is. Is zo een website gelijk aan een slijterij? Dan zou je over een controle plicht kunnen praten inderdaad.

Maar op die fiets zouden we dan bijv bij de online aankoop van games en films van 16+ moeten gaan controleren.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 14 april 2025 17:52]

Robbaman @TWeaKLeGeND15 april 2025 09:49
Maar op die fiets zouden we dan bijv bij de online aankoop van games en films van 16+ moeten gaan controleren.
Bij mijn weten zijn 16+ films geen wettelijke beperking, maar wordt dit door een of andere filmorganisatie bepaald. Bioscopen en dergelijke houden zich hieraan, maar ik kan je niet vertellen of dit echt in de wet staat om eerlijk te zijn.
TWeaKLeGeND @Robbaman15 april 2025 10:53
Zijn het wel en in de fysieke winkel is er normaal gesproken controller door de kassamedewerker. Maar je kan ze bij een zelfscan gewoon afrekenen!

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 15 april 2025 10:54]

BlaDeKke @Robbaman14 april 2025 18:24
Oef, die laatste alinea… Belastingregels zijn nodeloos complex om voldoende achterdeurtjes te voorzien zodat er misbruik van gemaakt kan worden, dat is het product van decennia lang lobbyen door de allerrijksten. Dit kan met 1 simpele regel afgevangen worden, een percentage op inkomen, en die voor iedereen gelijktrekken.

Hoeveel draagkracht is er werkelijk bij de regel dat porno onder 18 jaar verboden is? Waar die draagkracht bij je andere voorbeelden er wel gewoon is.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 18:25]

Robbaman @BlaDeKke15 april 2025 09:47
Oef, die laatste alinea… Belastingregels zijn nodeloos complex om voldoende achterdeurtjes te voorzien zodat er misbruik van gemaakt kan worden, dat is het product van decennia lang lobbyen door de allerrijksten. Dit kan met 1 simpele regel afgevangen worden, een percentage op inkomen, en die voor iedereen gelijktrekken.
Dat is weer een leuk populistische kreet, maar zonder enige vorm van onderbouwing is het vooral gewoon een soort jaloers trappen naar de mensen die succes hebben. Natuurlijk wordt er op alle niveau's gefraudeerd en misbruik gemaakt van regels, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met bijvoorbeeld de complexiteit van de toeslagenregels.

En een percentage op inkomen gaat natuurlijk ook nooit werken. De allerrijksten hebben in de regel helemaal geen noemenswaardig inkomen. En de allerarmsten, die betalen nu al geen belasting, dus een percentage op inkomen (zonder de ingewikkelde toeslagen die we kennen) is voor hen dus een enorme achteruitgang.
Hoeveel draagkracht is er werkelijk bij de regel dat porno onder 18 jaar verboden is? Waar die draagkracht bij je andere voorbeelden er wel gewoon is.
Geen idee, maar de regel is er, dus dan vind ik het niet vreemd dat er gestreefd wordt naar goede handhaving. Als er voldoende steun is om de 18+ regel helemaal te droppen, dan hoeft de check ook niet meer.
BlaDeKke @Qwerty-27314 april 2025 15:55
Correct, dan zijn we het eens met elkaar.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 16:40]

Oon @BlaDeKke14 april 2025 15:34
Belangrijk is dat porno tonen aan mensen onder 18 gewoon illegaal is, ook met toestemming van ouders
BlaDeKke @Oon14 april 2025 15:57
Sorry, maar dat is in mijn ogen zever in pakskes. Als iemand porno wil zien, dan ziet ie porno. Dat ga je als wetgever of ouder niet kunnen stoppen. Dus het kaderen is belangrijker dan het verbieden.
Oon @BlaDeKke14 april 2025 17:07
Totaal niet relevant. De wet zegt 18, dus een website moet 18 hanteren, en de processen eromheen ook. Ouders die toestemming geven maakt het niet illegaal.
Natuurlijk boeit een puberjongetje het geen reet dat het niet mag van de wet, en je doet er ook geen vlieg mee kwaad, maar het is gewoon niet de bedoeling dat er wordt gevraagd 'mag je van je mama' in plaats van 'ben je wel van de leeftijd waarbij het wettelijk is toegestaan om op deze website te komen'.
Beetje hetzelfde als dat mensen onder de 18 geen alcohol mogen bestellen of achter de kansspelenautomaat mogen gaan zitten in een café, wat wij daar van vinden maakt niet zo heel veel uit en de handhaving daarop is ook matig, maar het mag niet, of dat nou met of zonder toestemming van ouders is.
BlaDeKke @Oon14 april 2025 18:19
Ik begrijp je, maar ik vind dit een hele moeilijke. Ik wens geen id achter te laten bij een porno website, ik denk dat niemand daar op zit te wachten. Maar tegelijk is er een grote groep mensen die wel gewoon porno wil kijken.

Is het niet zo dat een wet gedragen moet worden door de samenleving om iets van nut te hebben? Bij jou andere voorbeelden is er maatschappelijke draagkracht. Hier voelt het als vadertje staat die zijn kudde iets oplegt.
Oon @BlaDeKke14 april 2025 18:22
Het is een lastige, want porno is nog altijd taboe, zeker bij de 60-plussers die over het algemeen de wetten bepalen. Ik weet niet wat de reden voor het vechten voor deze wet was, misschien is er in Frankrijk wel een groot probleem met pornoverslaafden, maar ik vind het ook allemaal onzinnig.

Mijn opmerking was dan ook puur vanuit het oogpunt van een webbouwer die vaker met dergelijke regelgeving te maken heeft. Als de wet zegt dat mensen onder de 18 geen porno mogen kijken en dat een 'ja ik ben 18' knopje niet voldoende is dan kun je daar weinig mee. Een 'ik ben geen 18 maar mijn moeder zegt dat het mag' knopje zal daar weinig in veranderen.
BlaDeKke @Oon14 april 2025 18:29
Het feit dat dit artikel op minder dan een uur +100 reacties krijgt duidt misschien aan dat een publiek debat omtrent dit topic reeds lang op zich laat wachten.

Ik denk dat we eerst moeten uitvogelen wat “we” er nu echt van vinden vooraleer we hier met de harde hand een wet gaan handhaven, die misschien wel eens een heel groot deel van de samenleving in de kou laat staan. Ik ben in elk geval blij dat ik niet in Frankrijk woon en ook de technische knowhow heb om eender wat men wil opleggen te omzeilen.
GurbieV @BlaDeKke14 april 2025 15:26
wat ga je dan zeggen in een goed gesprek? Je mag geen porno kijken? Of dat mannen en vrouwen gelijk zijn?

Ik vind een verbod ook onzinnig, daar niet van. Maar het idee dat een goed gesprek alles kan voorkomen of oplossen is ook naïef.
barbarbar @GurbieV14 april 2025 15:44
Wat moet er voorkomen of opgelost worden dan?
BlaDeKke @GurbieV14 april 2025 15:52
Porno is oké, als je het correct kan plaatsen. Mijn moeder heeft dat weten te bereiken in 1 zin.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 14 april 2025 15:58]

iew @GurbieV14 april 2025 20:42
Ik vind dat jij het wel erg versimpeld, ouders kunnen door middel van een gesprek (gesprekken) echt wel zorgen en/of helpen dat jonge mensen er op een normale manier naar gaan kijken en mee om gaan, weten wat het is, en leren wat wel en niet echt is.

In mijn jeugd vonden we de seksboekjes al in de straatmakers keetjes die nooit op slot waren, en in bouw keten, ik was 9 jaar en ben van het jaar Woodstock, man landed on the moon en Nixon werd President van Amerika.

Ik voel me dan ook niet echt meer thuis in deze tijd, de enorme vertrutting heb ik echt moeite mee.
downtime @BlaDeKke14 april 2025 15:32
Pornoliefhebbers zijn niet op zoek naar instructiefilmpjes maar willen gewoon de fantasie. Wat boeit het als het geacteerd is?
BlaDeKke @downtime14 april 2025 15:56
Niets, gewoon genieten toch! Als je het maar in de juiste context kan plaatsen achteraf.
uiltje @downtime15 april 2025 23:02
De meeste porno kan ik niet naar kijken omdat het zo overduidelijk geacteerd is, en dan heb ik het nog maar even niet over alle opgeblazen lichamen enzo. Maar goed, misschien ben ik meer op zoek naar betere acteurs...
Mandrake466 @BlaDeKke14 april 2025 15:40
Een paardensnikkel is niet geacteerd.
downtime 14 april 2025 15:30
Ik kan me vergissen maar een credit card geldt toch al als bewijs dat iemand 18+ is? Of is die gedachte achterhaald?
feuniks @downtime14 april 2025 15:39
Allereerst hoef je niet overal op Internet met een credit card te betalen. Je kunt ook bijvoorbeeld PayPall gebruiken en zelfs iDeal. Daarnaast zijn er sites waar je helemaal niet voor hoeft te betalen. Ik neem aan dat er ook pornosites zijn waar dit voor geldt. En er bestaan ook prepaid credit cards. Ik weet niet hoe oud je daarvoor moet zijn.
hcQd @feuniks14 april 2025 16:00
Prepaid creditcards bestaan niet.
feuniks @hcQd14 april 2025 16:04
Prepaid creditcard aanvragen
Met een prepaid creditcard ga je nooit over je bestedingslimiet heen. Net als met een prepaid telefoonkaart, stort je namelijk zelf van te voren geld op de creditcard, waardoor je dus je eigen krediet bepaald. Deze prepaid creditcard wordt ook wel debetkaart genoemd en vind je vooral terug in het assortiment van MasterCard en Visa.

Prepaid vs. Reguliere creditcards
Een prepaid creditcard is dus heel anders dan een reguliere creditcard. Waar je bij een reguliere creditcard een bestedingslimiet bij de creditcardmaatschappij aanvraagt, bepaal je het met een prepaid creditcard helemaal zelf. Of je nu € 50 of € 5000 euro op de creditcard wilt zetten - jij bent de baas.
Formeel is het inderdaad een debit card, maar het is dezelfde techniek als een credit card, wordt gewoon door bijvoorbeeld Visa en Mastercard uitgegeven en kun je ook gewoon als credit card gebruiken op sites die credit cards accepteren. Je kunt alleen niet op krediet kopen, maar moet er eerst zelf geld op zetten of kunt het geld gebruiken dat erop staat als je de kaart koopt.
MSalters
@downtime14 april 2025 15:37
Een credit card is een bewijs dat iemand een credit card heeft (al dan niet legitiem). Sowieso is de credit card maatschappij een privaat bedrijf, dus dat kun je lastig gebruiken in een rechtzaal. "Ja, maar Pietje zei dat het mocht" is nog steeds geen argument.
downtime @MSalters14 april 2025 15:41
Als "het inschatten van de leeftijd via een video-opname" onder deze wet al als bewijs geldt dan zal controle via de CC maatschappij ook wel niet zo'n punt zijn.
Alxndr @downtime14 april 2025 15:37
Dan moet je wel een creditcard hebben ipv een debitcard zoals in NL gebruikelijk is.
Oon @downtime14 april 2025 15:45
Probleem met een creditcard is dat je dan óf alsnog identiteit moet controleren, óf alleen maar fraude aanmoedigt
3raser @downtime14 april 2025 15:46
Verifieer je dan via een 1-cent-betaling zodat je vrouw dat kan zien op de afrekening? ;)
Stijnvi 14 april 2025 15:32
Dat kan met het uploaden van bijvoorbeeld een paspoort
En hoe lang zal het vervolgens duren voordat deze websites een aanklacht krijgen voor het overtreden van de GDPR?
MSalters
@Stijnvi14 april 2025 15:38
Niet. Dit gaat om een wettelijke verplichting, en dat is expliciet een GDPR grond voor dataverwerking.
jeroen79 @MSalters14 april 2025 16:40
Dan blijft wel de vraag of het moeten uploaden van een paspoort en het bewaren ervan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taak.
Als deze met een minder zwaar middel kan worden uitgevoerd dan moet dat gebruikt worden en niet het paspoort.

En 'uploaden' associeer ik met dat het paspoort daarna is opgeslagen op het systeem van de dienstverlener.
Die moet het dan ook weer een keer verwijderen. Maar wanneer?
Direct nadat het door een verificatiemedewerker is geverifieerd?
Pas na x jaar omdat men het achter de hand wil houden voor het geval mijn ouders komen klagen dat ik porno heb gezien?
MSalters
@jeroen7914 april 2025 17:05
Wat jij beschrijft (minst ingrijpende methode) is weliswaar een gangbare regel in de GDPR, maar in het geval van een wettelijke verplichting gelden de regels van die nationale wet. Daar zit EU-logica achter: de lidstaten zijn soeverein en mogen eigen wetten maken op gebieden waar zij de bevoegdheden niet aan de EU hebben overgedragen.
Dus als de wet het uploaden van paspoorten expliciet toelaat, en de wet gaat over een rechtsgebied waar de EU niet bevoegd is, dan is dat legitiem. Nu is dat wel werk voor professionele juristen. Wanneer precies gaat een nationale toestemming boven een EU-breed verbod?

Voor het doel van de controle is het voldoende om te bewaren dat iemand 18+ is, want dat verandert niet. Als iemand 18- is, is er ook geen noodzaak om het paspoort te bewaren. Gecombineerd is er dus nooit een reden om een paspoort te bewaren.
baseoa @MSalters14 april 2025 23:10
als de wet het uploaden van paspoorten expliciet toelaat
Die "als" lijkt me hier inderdaad de crux. Hoe groot acht jij de kans dat de wet zo'n maatregel benoemt, als in alle cookiewetgeving nog nooit het woord cookie heeft gestaan en GDPR zelf ook zegt dat je identiteiten moet controleren bij bijvoorbeeld een inzageverzoek zonder ooit te benoemen hoe dan, waardoor je deze wildgroei krijgt

Het risico dat Stijnvi aandraagt, bijvoorbeeld wanneer de CNIL (Franse AP, zover ik weet) vindt dat identiteitsbewijzen verwerken niet de minst ingrijpende methode is, lijkt me danook niet ongegrond
ShadLink @Stijnvi14 april 2025 15:34
GDPR heeft een vrijstelling voor wettelijke vereisten. Maw. GDPR doet hier niets tegen.
mjtdevries @ShadLink14 april 2025 16:05
Maar er is geen wettelijke vereiste om een paspoort te uploaden.
Sterker nog, je mag vrijwel nooit een paspoort verwerkeren volgens de GDPR. Dus het idee dat je een paspoort zou moeten uploaden is nogal ridicuul.
dj.verhulst 14 april 2025 15:23
ze hadden jaren geleden gewoon alles op een .XXX domein moeten zetten.
En dan waren er routers waar je .xxx simpel kan blokkeren en dan strafbaar maken om porno op iets anders dan .XXX te zetten.

Maar ik denk dat ze in Frankrijk gewoon porno uit andere landen gaan kijken want deze mensen willen liever anoniem blijven
Patriot @dj.verhulst14 april 2025 17:50
De beste redenen om dit soort dingen niet te willen is dat het simpelweg niet werkt. Het is net zoiets als mensen weghouden bij seksuele voorlichting opdat ze niet te vroeg seks gaan hebben. Ze gaan min of meer evenveel seks hebben, alleen gaat het minder vaak veilig.

Overigens is het idee dat je het kunt bewerkstelligen met een blokkade op DNS-niveau echt hilarisch. Ik moet dan terugdenken aan mijn basisschooltijd, waarin we toegang kregen tot internet en de systeembeheerder triomfantelijk vertelde dat het een onkraakbaar veilig systeem was. De woorden waren zijn mond amper uit toen de klas het uitgilde (van het lachen) omdat iemand een foto van een vrouw die seks had met een paard op het scherm tevoorschijn had getoverd.

Iemand die zegt dat hij denkt dat een verbod op internetporno iets gaat bereiken is een leugenaar of net zo dom als die systeembeheerder :+
dj.verhulst @Patriot14 april 2025 21:34
natuurlijk kan je met een alternatieve dns of vpn er om heen , maar dat kunnen de meeste mensen niet dus effectief genoeg.

100 % dicht bestaat niet m maar voor 95 % is al een verbetering dan het nu is
Patriot @dj.verhulst14 april 2025 21:51
Dat kunnen de meeste mensen wel gewoon. Op één van de middelbare scholen hier in de buurt loopt vrijwel iedereen die afhankelijk is van de school wifi rond met adguard DNS omdat ze daar agressieve filters hebben.

Nog even los daarvan, ik voorspel dat het de overheid niet eens gaat lukken om effectief alle websites die pornografie voorschotelen te blokkeren. Er zijn er zoveel dat er altijd wel een paar beschikbaar zullen blijven omdat je simpelweg niet alles kunt blokkeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van euh, ik weet het niet, ELKE image sharing dienst ter wereld? Ga je Google Drive blokkeren omdat kinderen pornografie met elkaar delen? Whatsapp?

Dit gaat enkele procenten van de gevallen van kinderen die voor het eerst pornografie opzoeken misschien één dag tegenhouden. Na een week denk ik dat je minder dan 1 procent van de gevallen nog hebt weten te voorkomen en ik weet vrij zeker dat iedere minderjarige in Frankrijk die dat wil binnen één maand pornografie tot zijn of haar beschikking heeft, ongeacht deze wetgeving. Die 95% waar je het over hebt is echt je reinste fantasie.
MIB75 @dj.verhulst14 april 2025 15:31
Wanneer je er even iets langer over nadenkt, zal jij vast ook tot de conclusie komen dat het niet zo simpel is...
dj.verhulst @MIB7514 april 2025 16:25
het is puur een kwestie van willen . niet van kunnen.
MSalters
@dj.verhulst14 april 2025 15:35
Ja, en alle spammers op .spam, en alle oplichters op .scam. 8)7
Punkbuster @MSalters14 april 2025 15:40
🤣
uiltje @MSalters15 april 2025 23:06
Begint inderdaad op de "evil bit" te lijken.

https://www.ietf.org/rfc/rfc3514.txt
Bender @dj.verhulst14 april 2025 16:40
Maar wanneer is het porno en wanneer is het kunst?
Want dat moet je wel van elkaar gaan scheiden.
tw-backdoorbug 14 april 2025 15:36
Prima wat mij betreft. Geeft een extra obstakel, minder traffic, minder van dit soort zooi. Eerste stap naar verbieden van deze schadelijke zooi, niet alleen voor kinderen maar voor iedereen.
Rolfie @tw-backdoorbug14 april 2025 16:05
Waarom denk jij dat dit schadelijk is?
Bender @tw-backdoorbug14 april 2025 16:31
Hoe zo voor iedereen?
Voor mij is het niet schadelijk hoor, voor vele andere ook niet.

Wellicht wel voor jou, maar dat heeft niks met andere te maken..
DvanRaai89 14 april 2025 15:21
Ik zou absoluut geen kopie van paspoort of ID willen uploaden, dan liever iets als IRMA/Yivi of IDin:
De bank verstrekt alleen persoonsgegevens aan een organisatie nadat de klant opdracht heeft gegeven aan zijn bank voor het verstrekken van die gegevens. Het gaat dan om één of meer van de volgende gegevens: voorletter(s), achternaam, woonadres, leeftijdsindicatie (18 jaar of ouder), geboortedatum, geslacht, e-mail of telefoonnummer.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 14 april 2025 17:00]

Dream_ON @DvanRaai8914 april 2025 15:53
DAt vind ik nog steeds veel info. Alleen indicatie 18+ zou genoeg moeten zijn.
Bananaman123124 @Dream_ON14 april 2025 16:06
om één of meer van de volgende gegevens
Volgens mij kan de dienst (pornosite in dit geval) gewoon aangeven dat ze alleen leeftijd hoeven te controleren, dan geeft iDIN alleen aan de site door of je 18+ bent of niet.
Dream_ON @Bananaman12312414 april 2025 20:34
Zou niet de bezoeker moeten kunnen aangeven in dit geval wat er gedeelt mag worden? Waarom heeft een site al die andere info nodig? Wel heel makkelijk om toch net iets meer data te harken dan nodig.
Bananaman123124 @Dream_ON15 april 2025 10:05
Zou niet de bezoeker moeten kunnen aangeven in dit geval wat er gedeelt mag worden?
Dat is ook het idee, tweeledig. De dienst kan aangeven alleen leeftijdsverificatie nodig te hebben en de gebruiker kan bij het gebruik van iDIN zien welke gegevens worden gedeeld voor deze worden verzonden.
hellknight @Dream_ON14 april 2025 16:08
Dat is dus precies wat er met Yivi kan, alleen moet de desbetreffende site het wel goed geimplementeerd hebben:
https://www.yivi.app/how_yivi_works/ (uitgaande dat je idd 18+ bent)
- Druk op Yivi knop op website
- Scan QR code met je telefoon met daarop Yivi app waar je vooraf de benodigde gegevens in gekoppeld hebt
- Er wordt aangegeven welke gegevens de site wil hebben - in principe zou hier puur bevestiging "is 18+" voldoende zijn
- Je geeft akkoord, gegevens worden aan site verstrekt, en je krijgt toegang

Geeft dit zekerheid dat de persoon achter de PC idd 18+ is? nee, je zou ook de gegevens van 1 van je ouders / oudere vriend / etc in de app gekoppeld kunnen hebben.
Geeft kopie paspoort uploaden die zekerheid? ook niet, ook hier kan je paspoort van 1 van je ouders, etc, misbruiken.
XenoniaN 14 april 2025 15:23
En zo begint het gezanik in de EU... Nu is het wachten tot de "grijs gebied" websites met nog veel slechtere beveiliging en moderatie het over gaan nemen.
GurbieV @XenoniaN14 april 2025 15:27
Dit is Frankrijk. Hoewel onderdeel van de eu, is het geen eu.

Het fijne aan de eu is dat landen zelf keuzes kunnen maken. Werkt het niet, dan schaffen ze het weer af. Werkt het wel, dan kunnen we het overnemen. Werkt het half, dan kunnen we het verbeteren.
tweakuwe @GurbieV14 april 2025 15:39
Er is best kans dat er een 'Brussels-effect' komt, dat bedrijven uit gemak dit voor veel meer landen gaan instellen dan strict noodzakelijk.
Hatseflats @GurbieV14 april 2025 15:36
Maakt het op ongeoorloofde wijze inbreuk op de rechten van der Mensch?

Iedere keer weer?

Het is de overheid die zich iedere keer weer opdringt als vader of moeder. Opvoeden doe je je eigen kinderen maar. Oh, wacht, de president de la Republique francaise heeft geen kinders.
GurbieV @Hatseflats14 april 2025 15:42
Tjeetje, wat vervelend voor je dat je dat zo ervaart.

De overheid maakt regels zodat we prettig kunnen samenleven en men elkaar niet zomaar de hersens inslaat. Ook helpt het zodat we ons makkelijk kunnen vervoeren, zodat de economie kan draaien en zodat we verzorgd worden als we ziek zijn en opgeleid worden.

Wee degene die dit soort dingen vergeet.
stijnec1 @GurbieV14 april 2025 15:59
wat heeft je moeten registreren om porno te mogen kijken met prettig samenleven of elkaar de hersens in slaan? De overheidsbemoeienis gaat inderdaad te ver in dit geval
bzzzt @Hatseflats14 april 2025 16:09
Ik zie een beetje dubbele standaard hier. Je zegt dat de overheid niets mag doen waarbij ze macht naar zich toe trekken, maar feitelijk gebruikt de overheid bij alles wat ze doen hun macht dus kan de overheid eigenlijk niets doen, ook niet als daarbij daadwerkelijk mensen geholpen worden.
Seth_Chaos @Hatseflats14 april 2025 16:06
Dit heeft niets met machtsverwerving te maken. Er is al regel en wetgeving die verbied dat alles onder de 18 die content kan en mag bekijken. Omdat ze als maatschappij hebben besloten wat de leeftijdsgrens zou moeten zijn. Daar heeft iedereen zich in Frankrijk al aan te houden. Als nu blijkt dat geen hond zich daar aan houdt, worden daar extra maatregelen op genomen. Zoals legitimatie plicht. De vrijheid om verantwoordelijk met je vrijheden om te gaan, was er al. Die verantwoording is niet genomen, dus pakt de overheid die verantwoording.
Frappuccino @Seth_Chaos14 april 2025 16:59
Ik verwacht binnenkort ook drempels op de snelweg. :+
Seth_Chaos @Hatseflats14 april 2025 16:21
Waarom denk jij dat de overheid niet op de stoel van de ouders kan en mag zitten? Het is de plicht van de overheid om je kinderen tegen je tekortkomingen als ouder te beschermen. Een kind is geen eigendom. Je kinderen hebben recht op bescherming. Ook tegen jou.
Seth_Chaos @Hatseflats14 april 2025 16:57
Waanideeën? Je hebt het over onze grondwet.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.