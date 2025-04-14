Franse wet verplicht pornosites te controleren of bezoekers 18+ zijn

Nou, de ellende is dat als een dergelijk verbod dus eenmaal houvast heeft het zelden minder wordt. Opeens is al het naakt porno.
Nee, want die grenzen zijn er al.
Wederom, zoals ik al aangaf, was die leeftijdsgrens er al, maar was er geen manier om te handhaven.
En daarbij zou het dus voldoende moeten zijn om te vragen "ben je oud genoeg?" - want ze zijn de politie niet. Ze hoeven niet te handhaven.
Ze worden dus wettelijk verplicht te controleren en indien nodig toegang te weigeren.
Net zoals een aantal jaar geleden in Nederland de bioscopen wettelijk verantwoordelijk werden gehouden voor het tonen van 16+ films en dus moesten gaan controleren.
De vraag waarom ze het nodig vinden dat opeens te gaan reguleren en handhaven blijft natuurlijk.
Maar wetten leggen over het algemeen een harde grens op en houden geen rekening met uitzonderingen.
Iemand van 16 kan enorm verantwoordelijk 2 biertjes op zaterdag drinken maar zal het volgens de wet niet zelf in de winkel mogen kopen.
Die ongewenste zaken vinden plaatst aan de creatie kant - niet de gebruikers kant. Als je het wilt bestrijden heeft het geen zin dit aan die kant te beperken.
Het gaat voor de consumenten niet zozeer om het bestrijden of beperken. Het gaat dan meer om het idee dat men zich er bewust van is.
Die rommel kijk je dan toch niet?
Dat is te makkelijk. Het is een simpel feit dat gezond verstand niet bij iedereen afdoende werkt en dat mensen vatbaar zijn voor dingen die ons (tijdelijk) een goed gevoel geven. Bovendien is er, zoals je zelf zegt, een glijdende schaal.
Om maar een dom klinkend voorbeeld te geven; zelfs als je enkel standaard vanille porno kijkt kom je namen en beschrijvingen tegen die het erop laten lijken dat seks met je stiefzus (of andere incestueuze relaties) heel normaal is. En dat is dan nog wel het minst schadelijke dat je tegen komt als je een beetje rond gaat klikken op een willekeurige pornosite.
Ja, gezond verstand. Maar ik weet zeker dat er helaas veel mensen zijn die hier ideeën van krijgen.
En als er genoeg mensen zijn die het kijken komen er automatisch mensen die het maken.
Maar wat het wel doet is privacy verminderen en dat is altijd ongewenst.
In theorie zou dat op een manier moeten kunnen die amper effect heeft op je privacy.
Je registreert/legitimeert je op één plek en het enige dat (in dit geval) de pornosite nodig heeft is een bevestiging van die plek dat je meerderjarig bent d.m.v. een goedkeuringstoken. De pornosite zelf heeft daar geen persoonlijke gegevens voor nodig. Wat dan open blijft is wat die ene site met jouw gegevens doet.
Hoe Frankrijk dit nu (onafhankelijk van de EU) vlug geregeld wil zien is niet acceptabel. Nier voor de sites nog voor de eventuele bezoekers.
Pubers die porno willen, zullen dat ook te zien krijgen.
...en ook nu weer is het uiterst discutabel of het ook werkelijk het grote kwaad zal bestrijden.
Absoluut. Het systeem zou met een alternatief DNS, proxyserver of VPN eenvoudig te omzeilen zijn.
Het heeft ook niets met pedofilie of snuff films (waarin sprake is van echte verkrachting, mishandeling of erger) te maken omdat de enigszins gerenommeerde sites al langer daarin zelf hun verantwoordelijkheid nemen maar ook gedwongen worden daar scherp op te zijn.
Als het doel werkelijk alleen maar neer komt op 'beschermen van minderjarigen' dan doen ze het verkeerd.