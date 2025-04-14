OpenDNS stopt dienstverlening in België na gerechtelijke uitspraak - update

OpenDNS is sinds 11 april niet meer beschikbaar in België. De Amerikaanse DNS-resolver mag zijn diensten niet meer in België aanbieden vanwege een gerechtelijke uitspraak in verband met het schenden van auteursrecht en de exploitatie van onwettige onlinekansspelen.

OpenDNS heeft het nieuws via een post op het Cisco Community-forum bekendgemaakt. De DNS-resolver verwijst naar een Belgische wet over het schenden van auteursrecht, de rechten van een producent van databanken en de exploitatie van onwettige onlinekansspelen. OpenDNS vermeldt een daaraan gekoppelde Belgische gerechtelijke uitspraak van 11 april. Het is echter niet duidelijk om welke specifieke uitspraak het gaat. Het is ook niet duidelijk wat de rol van OpenDNS in deze rechtszaak was en of het Amerikaanse bedrijf in de toekomst nog operationeel zal zijn in België.

Een Belgische OpenDNS-klant heeft intussen internetproblemen gemeld op het Tweakers-forum. Sommige forumleden vermoeden dat het verbod te maken kan hebben met een gerechtelijk besluit van begin april waardoor Belgische internetproviders streamingwebsites en IPTV-platforms moeten blokkeren. De DNS-resolver heeft deze vermoedens echter niet bevestigd. OpenDNS is een DNS-resolver die in 2015 is overgenomen door Cisco voor 635 miljoen dollar. Het bedrijf biedt een dienst aan voor DNS-servers waardoor klanten een alternatief voor DNS-servers van internetproviders kunnen gebruiken.

Update, 22 april: OpenDNS-moederbedrijf Cisco heeft meer informatie over de situatie gegeven. Zo is alleen de gratis versie van OpenDNS tijdelijk niet meer beschikbaar in België.