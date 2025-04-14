OpenDNS stopt dienstverlening in België na gerechtelijke uitspraak - update

OpenDNS is sinds 11 april niet meer beschikbaar in België. De Amerikaanse DNS-resolver mag zijn diensten niet meer in België aanbieden vanwege een gerechtelijke uitspraak in verband met het schenden van auteursrecht en de exploitatie van onwettige onlinekansspelen.

OpenDNS heeft het nieuws via een post op het Cisco Community-forum bekendgemaakt. De DNS-resolver verwijst naar een Belgische wet over het schenden van auteursrecht, de rechten van een producent van databanken en de exploitatie van onwettige onlinekansspelen. OpenDNS vermeldt een daaraan gekoppelde Belgische gerechtelijke uitspraak van 11 april. Het is echter niet duidelijk om welke specifieke uitspraak het gaat. Het is ook niet duidelijk wat de rol van OpenDNS in deze rechtszaak was en of het Amerikaanse bedrijf in de toekomst nog operationeel zal zijn in België.

Een Belgische OpenDNS-klant heeft intussen internetproblemen gemeld op het Tweakers-forum. Sommige forumleden vermoeden dat het verbod te maken kan hebben met een gerechtelijk besluit van begin april waardoor Belgische internetproviders streamingwebsites en IPTV-platforms moeten blokkeren. De DNS-resolver heeft deze vermoedens echter niet bevestigd. OpenDNS is een DNS-resolver die in 2015 is overgenomen door Cisco voor 635 miljoen dollar. Het bedrijf biedt een dienst aan voor DNS-servers waardoor klanten een alternatief voor DNS-servers van internetproviders kunnen gebruiken.

Update, 22 april: OpenDNS-moederbedrijf Cisco heeft meer informatie over de situatie gegeven. Zo is alleen de gratis versie van OpenDNS tijdelijk niet meer beschikbaar in België.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 15:09
107 • submitter: Ghostface9000

14-04-2025 • 15:09

107

Submitter: Ghostface9000

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Reacties (107)

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Busy-Today-88 14 april 2025 15:11
Recentelijk overgestapt naar DNS.SB, Europese DNS provider, ook DNS0.EU is een goed alternatief voor de Amerikaanse diensten. Ben benieuwd wanener het EU DNS4EU project eens van de grond komt. :-)
Marve79 @Busy-Today-8814 april 2025 15:17
Ik gebruik zelf adguard, hoofdkantoor op Cyprus. En gelijk al je ads weg.
nzall @Marve7914 april 2025 15:29
Ik heb met DNS-based adblocking altijd de bedenking dat het veel lastiger wordt om uitzonderingen toe te voegen voor het geval een website ineens niet meer werkt door de adblocker.. .
3raser @nzall14 april 2025 15:48
Klopt. Vaak werken de eerste zoekresultaten van Google dan bijvoorbeeld niet omdat die gesponsord zijn.
Videopac @3raser14 april 2025 16:39
En dat is ook precies de bedoeling.
Marve79 @3raser14 april 2025 16:47
Die hoef ik ook niet te zien. Maar bij adguard kun je daar wel voor kiezen.
SunnieNL @3raser14 april 2025 17:06
Die kun je bij NextDNS dan weer uitzonderen, maar eigenlijk is het natuurlijk ook gewoon de bedoeling dat die tracking dingen niet meer werken.
Zelfde als sommige unsubscribes het niet doen vanwege de tracking op de unsubscribe.

In dat soort gevallen zet ik het heel even uit.

Ik heb hem zelfs in gebruik op mijn telefoon. Heerlijk apps gebruiken zonder irritante apps die ineens via een popup tevoorschijn komen of een deel van het scherm wegsnoepen. (in de meeste apps krijg je gewoon ineens de volle ruimte als de ads niet kunnen laden)
FrederikVDN @SunnieNL15 april 2025 13:58
Ik gebruik ook nextdns al jaren , het is inderdaad een beetje finetunen maar voor die prijs kan je ongelimiteerd apparaten appart aansturen dmv profiles. Zeer handig.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nzall14 april 2025 16:13
Het grote punt met dns based adblocking is dat het steeds vaker niet werkt omdat aanbieders van advertising de ads vanaf hetzelfde dns domein gaan serveren. Dit lijkt een doodlopende weg op termijn.
nzall @Bor14 april 2025 16:17
Kan een PiHole daar iets mee aanvangen? Of heeft die geen fijnmazige controle over de individuele files?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nzall14 april 2025 16:18
Een Pihole werkt ook op basis van DNS blocklists.
TweakerCarlo @Bor14 april 2025 17:26
Ik zal wel een min krijgen hier, maar toch.

Als het niet werkt block je het helemaal met een regex desnoods.
Er is niets wat je mist hoor.
Pi-Hole werkt daarmee nogsteeds top.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @TweakerCarlo14 april 2025 17:30
Ook een Pihole doet niets meer of minder dan DNS. Voor alles wat je op basis daarvan kan blokkeren werkt het prima. De advertentie aanbieders staan echter ook niet stil en zoeken continu naar mogelijkheden om DNS blocking buiten spel te zetten met wisselend succes.
TweakerCarlo @Bor14 april 2025 17:35
Ja, en dat gebeurt vooralsnog met DNS requests. Lijkt me sterk dat ze daar IP's voor gaan gebruiken aangezien ook die schaarst aan het worden zijn. Time wil tell.
Wat dat betreft heb je gelijk. Ik hoop dat het nog lang zo blijft!
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @TweakerCarlo14 april 2025 17:44
Die dns requests verwijzen steeds vaker naar dezelfde host als waar de content ook vandaan komt. In de gevallen werkt dns filtering precies niets.
Oaknut @nzall15 april 2025 06:34
Om toe te voegen op wat @Bor hier zegt - een goed voorbeeld hiervan is YouTube. Toen ik zelf Pi-Hole voor het eerst gebruikte in 2015, kon ik hiermee ook YouTube advertenties blokkeren. Toen paste YouTube hun beleid aan, en werden advertentie-urls uitgefaseerd, zodat je minder makkelijk het onderscheid kon maken tussen advertenties en normale video’s. Je kon nog wel met blocklists werken, een video had nog dezelfde URL. Maar toen werden die automatisch gegenereerd, daar hield het feest op, en daardoor is element-based blocking de enige werkende methode tenzij je een premium abonnement hebt. Maar Google wil aan dat eerste dus ook een einde maken.
bogy @Oaknut26 april 2025 23:16
op youtube kan je reclame op een andere manier blokkeren ook... Gewoon firefox gebruiken en adblocker werkt perfect..; (en er zijn nog trucjes, zoals jezelf voordoen als een searchbot.... die krijgen ook geen reclame te zien)
Oaknut @bogy27 april 2025 00:13
@bogy Ja….
Mijn reactie ging puur om DNS-based adblocking, en op het einde verwijs ik naar element-based adblocking - dat is de term
voor “het gebruik van een adblocker in je browser”, dus… 8-)

Overigens:
uBlock Origin —> _/-\o_
Adblock / ABP —> :|
Xander2 @Bor14 april 2025 18:45
Een doodlopende weg inderdaad.

Voor die site.

Ik ben nl. weg.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Xander214 april 2025 18:48
Dan zal je op termijn waarschijnlijk steeds minder sites kunnen bezoeken. Daarbij denk ik dat je wanneer je de primaire inkomstenbron blokkeert niet gemist zal worden door veel platformen.
Xander2 @Bor14 april 2025 19:03
Dat is de vraag. Netflix is niet voor niets populair.

Ik heb al tijden een AdBlocker extra-super-de-luxe vanwege de tracking, malware, schermvervuiling en dataverspilling. M'n bejaarde ouders ook en die willen niet meer terug.

Elke site ontleent z'n bestaansrecht aan inhoud, niet aan reclames. Bezoekers komen voor inhoud, niet voor reclames. Als de AdBlocker niet werkt en we gaan terug in de tijd ben ik weg.

Ik kan prima zonder. Genoeg hobbies en verborgen hoekjes in het internet (o.a. elektra, cad/cam, software dev, wiskunde,natuurkunde etc etc.) een schat van informatie zonder reclame.

Want zo begon het altijd met nieuwsgroepen en het internet is in de basis nooit veranderd. Er is altijd wel de hobbyist die nog niet de commerciële fase bereikt heeft en aan een donatie genoeg heeft.
Marve79 @Bor14 april 2025 16:46
Tot nu toe nog geen last van gehad. Dat lijkt me overigens ook wel een stuk ingewikkelder voor zowel de adverteerder als de beheerder van de site.

Plus ik denk dat het minder wordt gebruikt dan browser based ad blockers.
Quilt @nzall14 april 2025 16:16
Anderzijds is het wel een zegen voor apps op de telefoon.
jimh307 @nzall14 april 2025 22:53
Daar dacht ik ook al aan. Het is beter om een ad blocker te gebruiken ín de browser en niet te werken met hosts bestanden. Zoals je ziet kan dit een nadeel worden.
Even geleden was mvps-hosts een geschenk uit de hemel en op Android kon je dns.adguard.com als resolver gebruiken. Echter zien veel meer websites deze beperking wat ervoor kan zorgen dat je de desbetreffende pagina helemaal niet ziet.
Met Manifest 3.x (dat komt eraan, Chrome...iemand) werkt alleen Ublock Origin Lite nog goed.

Al met al een kat en muis spel.
EnigmA-X @Marve7914 april 2025 15:30
Voor wie het zich afvraagt: Adguard heeft roots in Rusland. Het is een terugkerend topic.
Cyprus is overigens ook niet bepaald het paradepaardje van de EU, ook niet qua regelgeving.
Cranslove @EnigmA-X14 april 2025 15:40
Wat zou het uitmaken waar een dienst (die men gebruik van maakt om zaken te omzeilen/weg te werken, haar roots heeft liggen? Volgens mij zijn de roots hevig ondergeschikt aan de functionaliteit.
ec489 @Cranslove14 april 2025 16:29
De manier waarop Adguard dingen wegwerkt gebeurt volgens hun eigen website op een paar manieren. Ik pak de 2 interessantste eruit:
1) DNS requests worden geblokkeerd. De manier waarop is me niet helemaal duidelijk, maar in principe kunnen ze dus een profiel bouwen van welke domeinen en (zo te zien ook URLs) je allemaal inlaadt in je browser. Dat is gevoelige informatie. Als ze ergens een certificaat weten te jatten kunnen ze je ook naar een malafide website voor het bijbehorende domein sturen. Als je waarde hecht aan de integriteit van DNS records maakt dat dus uit.
2) Een groot deel van hun filtering functionaliteit leunt op het aanpassen van de HTML op de pagina die je voor je neus hebt. Met andere woorden: alle informatie die daar langskomt kunnen zij ook zien, of zelfs aanpassen. Het lijkt erop dat dit via filters van derden gaat waar gebruikers zelf op subscriben. Mozilla of welke toko dan ook kan dit dus niet voor je controleren in je pluginstore. Als je ze vertrouwt met al die data is daar dus ook niets aan de hand. Ik zou eerder een pihole gebruiken vanwege dit laatste.

Bron: https://adguard.com/kb/ge...ng/how-ad-blocking-works/

Edit: “filtering” vervangen obv feedback

[Reactie gewijzigd door ec489 op 14 april 2025 18:30]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @ec48914 april 2025 16:50
Je lijkt daar een aantal zaken door elkaar te halen. Dat komt waarschijnlijk omdat Adguard meerdere producten werken die allemaal net iets anders werken. Een DNS filter rewrite bijvoorbeeld geen HTML voor je gezien die HTML niet langs het filter komt. Dat is meer de taak van bv een browser plugin. Om HTML aan te kunnen passen moet dit wel te lezen en te modificeren zijn wat een bepaald risico met zich meebrengt.
Dennism @Cranslove14 april 2025 16:06
Niet altijd maakt dat wat uit natuurlijk, maar bij een land als Rusland kan dat best anders liggen, of bijvoorbeeld China. Of dat ze geen producten van bepaalde multinationals of rijke personen willen afnemen omdat ze het niet eens zijn met de koers die gevaren wordt door die bedrijven en / of personen. Ik ken bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld met Rusland, maar ook Russische bedrijven niets te maken willen hebben na MH17.

Voor een deel van het publiek zullen die roots inderdaad ondergeschikt zijn, maar voor een deel ook niet. En voor dat deel is het dan niet verkeerd als er even aangeven wordt wat het land van herkomst is.
jimh307 @EnigmA-X14 april 2025 22:56
Zeker in deze verontrustende tijden iets om in ogenschouw te nemen, maar hoe groot is het risico?
Wouterie @Marve7914 april 2025 17:20
Ik gebruik Nextdns. Dat vind ik net iets uitgebreider en je kunt ook kiezen voor een server binnen de EU.
phoenix2149 @Marve7914 april 2025 17:28
Heb zelf ook Adguard voor mobiel.

Was aan het denken om daar ook de VPN dienst af te nemen want zit nu bij PIA. Handig als het allebei via een app kan.

Overigens is PIA ook Europees (UK) maar geen automatische adblock.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 14 april 2025 17:28]

Jazco2nd @Marve7915 april 2025 00:18
Maximaal onhandig wanneer je een bestelling doet maar niet verder komt doordat iets geblokkeerd wordt.

Zou echt nooit werken voor mij. Dan liever zelf Adguard Home draaien en eenvoudig even minuutje uitschakelen via de UI.
Marve79 @Jazco2nd15 april 2025 15:09
Nog nooit last van gehad, maar ik gebruik de OISD blocklist. Die prefereert functionaliteit boven blocking. Ik heb werkelijk waar nog nooit iets hoeven whitelisten.

Maar mocht je het echt een keer voor hebben dan pas je je DNS terug aan, in Android private DNS even terug omzetten. In Windows even terug op auto werkt ook. Maar zoals ik al zei ik heb dat nog nooit hoeven doen.

En met de Private DNS setting in Android heb ik ook geen Adguard apps nodig, ik vond die altijd nogal vrij intrusief en complex met die lokale VPN, Certificaten etc.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 15 april 2025 15:11]

Jazco2nd @Marve7915 april 2025 16:54
Ik gebruik ook OISD. Nog nooit last gehad kan ik mij niet voorstellen.
Ik kom meerdere keren per maand wel in een funnel waar een "next" knop bijvoorbeeld niet werkt. Dan druk ik in de Adguard ui ff op de 1 of 10min pauze knop.
Laatst nog bij Norwegian bijvoorbeeld. Maar ook gewoon NLse webshops of banken waar je een jaaropgave probeert te krijgen etc.
donaldk @Marve7915 april 2025 14:32
Glasvezel fluctuuerde zo erg, maar vooral omlaag naar dial-up:-(.
Calypso @Busy-Today-8814 april 2025 15:19
Het vermoeden bestaat dat OpenDNS op het matje moest komen omdat ze weigeren mee te werken aan DNS blokkades die in Belgie uitgesproken zijn voor een aantal in Belgie niet toegestane diensten.

Wanneer je een EU initiatief als DNS4EU zou hebben is de kans in mijn ogen 100% dat die gaan meewerken aan dit soort blokkades. Ik weet niet of je daar zo blij mee moet zijn. We bevinden ons namelijk op een glijdende schaal in mijn beleving wanneer een behoorlijk zwaar middel (wat ik DNS blokkade vind) wordt toegepast om toegang vanuit een land tegen te gaan.

OpenDNS lijkt daar niet aan mee te willen werken - wat is de volgende stap, dat men de root DNS gaat dwingen om bepaalde domeinen in specifieke landen te gaan blokkeren? Het geeft overigens ook te denken dat OpenDNS aangepakt wordt - voldoen anderen dan wel aan de verzoeken?
feuniks @Calypso14 april 2025 15:28
Of je er blij mee moet zijn of niet is een heel andere discussie. Je moet wel of niet blij zijn met de wetgeving. Maar als een bedrijf in een land actief wil zijn, dan moet het zich gewoon houden aan de wetten die in dat land gelden. Kunnen of willen ze dat niet, dan moeten ze stoppen. Zo simpel is het. Het zou namelijk ook een glijdende schaal zijn als bedrijven besluiten dat ze zich niet aan wetten hoeven te houden waar ze het niet mee eens zijn.
0x0 @feuniks14 april 2025 16:41
Een DNS provider is niet verantwoordelijk voor wat er op het internet wordt aangeboden of afgenomen.

Dergelijke "wetten" zijn een aanfluiting. Ze lossen een vermeend probleem niet op, maar perken wel vrijheden in... en ja, dat is een glijdende schaal, want vandaag is het dit, morgen is het iets anders.
Het is allemaal wel oké, toch? ... totdat het iets iets waar jij het niet mee eens bent.

Dit soort praktijken is ook in Nederland niet vreemd, maar we slikken het allemaal maar.
We klagen liever over Rusland en China, en gebruiken dan woorden als censuur en propaganda.

Ik gebruik OpenDNS niet (vaak), maar kennelijk hebben ze daar (nog) wel princiepes.
feuniks @0x014 april 2025 17:12
Maar daar gaat het niet om. Ja, veel wetten met betrekking tot het Internet zijn niet goed. Ik vermoed dat het aan de ene kant ligt aan te ouderwets denken (het Internet stopt immers niet bij de grens) en aan de andere kant aan een groot gebrek aan kennis bij ambtenaren en beleidsbepalers (hoe kun je een beslissing nemen als je de materie niet snapt en de consequenties van die beslissing niet kunt overzien). Maar als die wet bestaat dan zul je je aan die wet moeten houden. En het gaat hier niet om principes: België is gewoon een veel te kleine markt en het meer kosten dan het oplevert om dit door te voeren en bij te houden. Als de VS of de EU met een dergelijke wet waren gekomen, dan zou dit bedrijf hoogstwaarschijnlijk wel eraan hebben voldaan, omdat de markt die je dan mis loopt, gewoon veel te groot is.
0x0 @feuniks14 april 2025 17:43
Als ze hun diensten niet aan kunnen bieden in een specifiek land dan kunnen ze met hetzelfde gemak bepaalde sites op een blacklist zetten, dus jouw argument gaat niet op in dit geval.

Dat België niet groot genoeg is om hier een (recht)zaak van te maken, dat geloof ik graag.

Wanneer beleidsbepalers wetten gaan maken die de vrijheid van informatie inperken dan is dat censuur.
Het argument dat dit gedaan wordt omdat er vermeende illigale content in het geding is heet propaganda.

Het kan zijn dat er informatie wordt aangeboden die bij de wet is verboden, maar dat rechtvaardigd nog niet het blokkeren van informatie die legaal is.

Het doel heiligt niet alle middelen, daar is dit simpelweg niet het juiste soort "misdaad" voor.
Dat dit soort wetten er door komen lijkt mij een typisch voorbeeld van een media-lobby met veel geld.
feuniks @0x015 april 2025 17:24
Allereerst weet ik niet of het niet aanbieden en het blacklisten van IP adressen hetzelfde gemak is. In het eerste geval hoef ik alleen te kunnen onderscheiden welke requests er uit in dit geval België komen en in het tweede geval moet ik ook iets hebben zodat ik bepaalde domeinen of IP adressen niet laat zien aan Belgische gebruikers. Dat klinkt als meer werk.

Je verdere punt is geen punt: iets kan censuur zijn, propaganda, symboolpolitiek, onrechtvaardig of gewoonweg een slechte wet, maar dat betekent nog niet dat bedrijven (of individuen) die wet gewoon naast zich neer kunnen leggen. Op dat moment overtreedt je de wet en dan kun je gewoon daarop aangesproken en daarvoor gestraft worden. Is het je dat waard? Ook al heb je moreel gelijk?
Ik snap niet dat mensen die twee zaken niet los val elkaar kunnen zien, want die moet je los zien. Je kunt iets van een wet vinden, maar zo lang die wet bestaat zul je hem moeten naleven. En dat ik ook wel eens door een rood stoplicht fiets, omdat er niemand aan komt, doet niets af aan het feit dat als oom agent me ziet, ik daar gewoon een bon voor ga krijgen.
jbhc @feuniks14 april 2025 17:25
Daar gaat het dus wel om :)
SunnieNL @feuniks14 april 2025 17:08
Probleem in deze zou zijn dat ik vind dat het op de verkeerde plek wordt afgevangen.
Zelfde was in NL ook lang het geval, de DNS van de providers blokkeerden bijvoorbeeld Piratebay.
Daar werkte iedereen simpel omheen door gewoon Google als DNS te gaan gebruiken (of een andere DNS service).
Ondertussen werkt dat nu vaak niet meer omdat de blokkade nu veel op IP gaat. Maar ook dat geeft problemen als er meerdere domeinen op hetzelfde IP zitten. Dan blokkkeer je weer legitieme sites.
MrNiCeGuY77 @feuniks14 april 2025 18:44
Joh wees toch niet zo naïef, alle wereld bedrijven zoeken landen uit waar voor hun de meest gunstige wetgeving is. Wel eens gehoord van alle brievenbus firma's op de zuid as? Allemaal omdat dat gunstig is voor bedrijven. Dan hoor ik je ook niet zeggen van die bedrijven moeten gewoon in eigen land blijven en de belasting betalen die ze moeten betalen. het is allemaal van een selectieve verontwaardiging. Want als het de westerse wereld niet uitkomt dan worden nuttige id..... gebruikt om hun punt veilig te stellen. En zo kan ik nog wel 10 voorbeelden geven waarin er selectief wordt gestuurd. En jij laat je graag voor dat karretje spannen voor dit onderwerp.
edwinjm @MrNiCeGuY7714 april 2025 23:31
Je haalt “ik ben voor/tegen dns-blokkades” en “ik ben voor/tegen bepaalde wetgeving” door elkaar.
blinchik @Calypso14 april 2025 17:37
Volgens mij blokkeert Google DNS (8.8.8.8) en Cloudflare DNS (1.1.1.1) ook niets. Daar heb ik toch al eens een paar domeinen via getest en die resolven gewoon.

En je kan ook nog je eigen DNS server draaien natuurlijk, maar of Belgie er in slaagt om de root dns servers ervan te overtuigen om bepaalde domeinen te laten blokkeren lijkt me kras.

Het enige wat men dan nog zou kunnen doen is alle dns requests landelijk blokkeren en een bepaalde Belgische DNS verplichten, maar dan kom je al op het niveau van een dictatuur zoals China.
Dennism @Calypso14 april 2025 15:28
Volgens mij is het nog maar de vraag of OpenDNS daadwerkelijk 'aangepakt is', of dat ze simpelweg stoppen met de dienstverlening in België omdat ze (al dan niet principieel) zulke blokkades niet willen instellen.

Ik weet trouwens niet of ik DNS blokkades zou zien als een zwaar middel, ik heb eerder het idee dat het een van de lichtste varianten is.
donaldk @Guru Evi15 april 2025 14:35
Is het zelf draaien van een DNS tegenwoordig nog goed te doen. Vooral ook updates (hoe vaak)?
Guru Evi @donaldk15 april 2025 16:22
Tuurlijk, als je het intern draait, de default configuratie van oa. Bind is nog steeds de root DNS servers. Downloaden van hier: https://www.iana.org/domains/root/files en als je wilt, voeg je nog deze van OpenNIC eraan toe - er zijn tools om ze samen te voegen zoals hier: https://github.com/Luzifer/rootzone en moest je dat niet vertrouwen kun je dit ook natuurlijk zelf aanmetselen met een beetje Bash/Perl/Python...

Zolang het niet 'publiek' staat ben je veilig. De software zelf zit al ingebouwd in de meeste (open) routers zoals OpenWRT of OpnSense en in principe gebruik je dezelfde software die "vandaag" naar je ISP's DNS richten, in plaats daarvan richt je ze op de root DNS en als je wilt kun je er nog veiliger maken door DNSSEC te verplichten en verifieren ipv op je ISP te vertrouwen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 15 april 2025 16:23]

donaldk @Guru Evi15 april 2025 17:09
Weer wat termen voor google;-).
engessa @Busy-Today-8814 april 2025 16:01
Ik gebruik https://nextdns.io/ Je kunt zelf veel instelllen en draait al een aantal jaren behoorlijk stabiel. Ik had een PiHole maar dit doet min of meer hetzelfde zonder dat je zelf hoeft te prutsen.
GrooV @Busy-Today-8814 april 2025 16:44
Alleen is de TLD .sb niet Europees en behoort het tot de salomon eilanden en ligt het beheer bij Nieuw Zeeland
slijkie @Busy-Today-8814 april 2025 17:57
En werkt RT.com bij jou via die DNS? Uit interesse? Nee, ik lees dat niet maar wel benieuwd of die diensten dus eigenlijk net als de lokale providers de boel her-der lopen te blocken, ongeacht wat het is.

Zelf gebruik ik NextDNS, maar zal binnenkort beginnen mijn eigen DNS te draaien, alhoewel NextDNS wel heel fijn is om al mijn aparaten echt makkelijk op te laten draaien.
Busy-Today-88 @slijkie14 april 2025 21:24
Zojuist getest RT.com werkt, gebruik DNS-over-TLS.
donaldk @slijkie15 april 2025 14:38
Kan NextDNS op NextCloud? Of kan self hosting veel eenvoudiger?
Triblade_8472 @Busy-Today-8814 april 2025 19:15
Quad9 (9.9.9.9) komt altijd in een top 10 (meeste heel hoog) èn is gebaseerd in Zwitserland.

Edit.
Staat ook in dit lijstje zag ik net:
https://european-alternatives.eu/category/public-dns

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 14 april 2025 19:19]

donaldk @Triblade_847215 april 2025 15:03
Ik had Vivaldi geprobeerd vorige week, nu dus kandidaat voor aangepaste DNS over https proberen. Maar krijg bij elke Quad9 url controleeer of het correcte of geldige url is. Alles custom lukt dus niet in die Chromium browser. Maar uit rijtje openDNS selecteren werkt wel en RT.com werkt gewoon.
Triblade_8472 @donaldk15 april 2025 21:52
Ik gebruik toevallig ook Vivaldi èn heb zowel privé als zakelijk quad9 in gebruik. Geen problemen hier.

Alleen gebruik ik geen dns over https, dus wellicht dat ze dit niet (goed) doen?
Edgarz 14 april 2025 15:11
Ik vroeg mij al af waarom OpenDNS niet meer werkte verleden week :)

Paniek bij moeders de vrouw: Ik kan geen webpagina's meer openen op mijn mobiele telefoon.
Daar had ik OpenDNS in Chrome geconfigureerd. Wijzigen naar Cloudfare DNS, probleem opgelost.
Blokker_1999
@Edgarz14 april 2025 15:16
Heeft bij mij toch ook even wat troubleshooting gekost voordat ik door had dat de DNS server niet meer werkte. Had mooi geweest hadden we een waarschuwing gekregen vooraf.
Alxndr @Edgarz14 april 2025 15:51
Met cloudflare (in Firefox op desktop) had ik juist vorige maand problemen waarbij geen enkele site meer opent. Zal wel een tijdelijk probleempje kunnen zijn geweest, maar ik heb 't voor het gemak maar gewoon weer op de standaard gezet (en nog niet weer aangepast)
musiman @Edgarz14 april 2025 16:00
Welke gebruik je dan van Cloudflare? 1.1.1.1, 1.1.1.2 of 1.1.1.3? De laatste doet de meeste filtering, waaronder 18+. Erg handig, alleen maakt Cloudflare bij 1.1.1.3 wel af en toe een foutje.
Edgarz @musiman15 april 2025 19:55
1.1.1.1 via Google Chrome browser
musiman @Edgarz16 april 2025 11:56
1.1.1.1 doet niet aan content filtering.
Edgarz @musiman16 april 2025 14:30
Wie zegt dat ik dat wil dan? Moeders de vrouw heeft geen beperkingen nodig... :)

[Reactie gewijzigd door Edgarz op 16 april 2025 14:40]

[Yellow] @Edgarz15 april 2025 10:42
Ik gebruik al een eeuwigheid de DNS van mijn provider. Weliswaar met dnsmasq en ik heb echt nog nooit problemen gehad. Komt het bij andere providers zo vaak voor dat het niet werkt of heb ik gewoon geluk?
locke960 14 april 2025 15:17
Men wordt wijs en snapt dat DNS blokkades bij ISP's geen zin hebben als andere DNS providers niet ook gedwongen worden zich aan de lokale wet aan te passen.

Te begrijpen dat landen dit gaat aanpakken, baas in eigen land enzo, helaas is het wel weer een stap in de balkanisering van het internet.

edit: de reacties hieronder lijken er vanuit te gaan dat de balkanisering niet verder doorzet. Uiteraard gaat dat wel gebeuren en komen er ook IP blokkades en gaan de blokkade eisen ook voor VPN aanbieders gelden.
Het is heel simpel: onder druk van belanghebbenden gaat dit niet stoppen.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 14 april 2025 18:01]

ShadLink @locke96014 april 2025 15:22
De oplossing wordt dan gewoon VPN naar buiten de EU opzetten en tralala je kan weer overal bij.
i7x @ShadLink14 april 2025 15:41
Als dns aanbieders verboden worden, dan kan dat net zo goed met vpn aanbieders. Overtrokken bemoeienis allemaal als je het mij vraagt. In eerste instantie was het hele idee van werken met blacklists om wat zogenaamd onwelgevallige contant te blokkeren natuurlijk al behoorlijk drakonisch--allemaal om wat sites als tpb en anna's archive te weren (edit: oh en natuurlijk rt). Je zou hopen dat het hierbij blijft, maar ik heb er geen hoge verwachtingen van.

[Reactie gewijzigd door i7x op 14 april 2025 15:45]

Edgarz @ShadLink15 april 2025 19:55
Dat doen we alleen als we F1 willen kijken :-)
blorf @locke96014 april 2025 15:38
Er is niks aan te doen. Niemand heeft een domeinnaam nodig om een compuuer te bereiken. Deze regulieringsdrang slaat de plank mis. Het enige waar een DNS-blokkade voor werkt zijn mensen met beperkte rechten op een computer en mensen die gewoon niet beter weten.
Kroesss @blorf14 april 2025 15:47
Die groep die niet beter weet is wel de overgrote meerderheid van de internet-gebruikers. Het is gewoon best wel effectief, behalve voor een kleine groep die daadwerkelijk weet wat DNS is.
kuurtjes @locke96014 april 2025 16:03
Als ik een adres opvraag in een ander land heeft mijn land daar natuurlijk niets mee te maken.
Quilt @locke96014 april 2025 16:44
En uiteindelijk is dit een oplossing die slechts werkt wanneer iedereen ze toepast.
Een power user die de vaardigheid heeft om zelf zijn DNS in te stellen, niet echt rocket science, zal altijd wel een andere DNS kunnen vinden.
mrtl 14 april 2025 15:15
Ik dacht dat providers niet verantwoordelijk waren voor wat anderen doen op hun netwerk. Dat zou je ook kunnen doortrekken naar DNS servers.
MrDaViper @mrtl14 april 2025 15:18
Dat klopt dus niet. Providers worden verantwoordelijk gesteld voor wat anderen op hun netwerk doen alsook worden ze wettelijk verplicht om zaken te gaan blokkeren zodat die voor hun klanten onbereikbaar worden.
Jammerlijk feit wel..
Tricolores 14 april 2025 15:30
Ik denk dat er niets zo snel is als Cloudflare op dit moment? Als er Europese alternatieven zijn die qua snelheid enigzinds in de buurt komen, dan wil ik ze zeker overwegen.
Triblade_8472 @Tricolores14 april 2025 19:19
https://european-alternatives.eu/category/public-dns
-Dream @Tricolores14 april 2025 17:33
Heel veel zelfs. Als je nu Cloudflare hebt ingesteld zie ik geen reden om te wisselen, maar een volgende keer zou ik een EU variant kiezen. Puur uit principe. Qua snelheid maakt het niets uit. Check het zelf op https://dnsspeedtest.online
al__in__gebruik 14 april 2025 16:11
sluit anders een IT-systeem af op een vrijdag zonder erover te communiceren...
kr4t0s @al__in__gebruik14 april 2025 16:40
Dit is wel heel bizar ja. Want Cisco Umbrella wat een betaalde dienst is gebruikt dezelfde OPENdns. Dus alle bedrijven met Cisco Umbrella in België hadden gewoon een outage vanochtend...?
bramassendorp @kr4t0s14 april 2025 16:43
Umbrella werkt dan wel weer gewoon.
al__in__gebruik @kr4t0s14 april 2025 16:49
betaalde versie bleef gewoon werken :)
kr4t0s @al__in__gebruik15 april 2025 09:09
ah, want zijn wel dezelfde IPs. Hebben ze "block all, behalve umbrella klanten gedaan" in de firewall.
Marve79 14 april 2025 15:16
Wist niet dat het nog bestond en/of iemand dit nog gebruikte. Ik heb het jaren geleden nog eens gebruikt toen de DNS servers van @Home altijd plat lagen :+
Ghostface9000 14 april 2025 15:20
Ik vermoed dat OpenDNS wel nog zijn diensten mag aanbieden in Belgie maar dat ze een lijst van servers moeten blokkeren en up to date houden. Hier hebben ze geen zin in dus zetten ze gewoon de hele dienst uit in Belgie. Vind het nog steeds erg vreemd dat men dit via dns wil oplossen en niet achter de servers en beheerders aan gaat.

[Reactie gewijzigd door Ghostface9000 op 14 april 2025 15:22]

jbhc @Ghostface900014 april 2025 17:27
Dat laatste kost moeite.
Dark Angel 58 14 april 2025 15:23
Dat kan ook misschien grote gevolgen voor andere alternatieve OpenDNS diensten geven.
bucovaina89 14 april 2025 15:26
Zelfde hier, Om een of andere reden werkte DNS niet meer voor externe hosts in mijn netwerk. Op mijn PiHole had ik dus een OpenDNS server geconfigureerd als upstream. OVergezet naar iets anders en het werkte weer.

Nu weet ik dus waarom het plots niet meer werkte :)

It's not DNS, it can't be DNS, ... it's always DNS :D

[Reactie gewijzigd door bucovaina89 op 14 april 2025 15:27]


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