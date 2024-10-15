Cisco onderzoekt vermeend datalek nadat gestolen data verschijnt op hackerforum

Netwerkgigant Cisco heeft aan de site BleepingComputer bevestigd dat het een onderzoek is gestart naar een vermeend datalek. Aanleiding hiervoor is het verschijnen van vermeend gestolen data op een hackerforum.

“Cisco is op de hoogte van berichten dat een actor beweert toegang te hebben gekregen tot bepaalde Cisco-gerelateerde bestanden. We hebben een onderzoek ingesteld om deze bewering te beoordelen en ons onderzoek is nog gaande", zegt een woordvoerder van het bedrijf aan BleepingComputer.

De claim komt van een bekende criminele hackersgroep die zichzelf ‘IntelBroker’ noemt. Deze groep beweert op datalekforum BreachForums, samen met twee anderen, bekend als ‘EnergyWeaponUser’ en ‘zjj’, toegang te hebben verkregen tot Cisco's systemen. Daarbij zouden de hackers een grote hoeveelheid gegevens hebben buitgemaakt. Volgens de post omvat de gecompromitteerde data onder meer broncode, inloggegevens, certificaten, klanteninformatie en andere vertrouwelijke documenten van Cisco.

Om de beweringen kracht bij te zetten, heeft IntelBroker samples van de vermeende buitgemaakte gegevens gedeeld. Deze bevatten onder andere een database, klantgegevens en screenshots van klantenportals. De exacte methode waarmee de data zou zijn verkregen, heeft IntelBroker niet gedeeld. Het is nog onduidelijk of dit incident verband houdt met eerdere datalekken in juni, waarbij IntelBroker gegevens van bedrijven als T-Mobile, AMD en Apple te koop aanbood.