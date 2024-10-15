Cisco onderzoekt vermeend datalek nadat gestolen data verschijnt op hackerforum

Netwerkgigant Cisco heeft aan de site BleepingComputer bevestigd dat het een onderzoek is gestart naar een vermeend datalek. Aanleiding hiervoor is het verschijnen van vermeend gestolen data op een hackerforum.

“Cisco is op de hoogte van berichten dat een actor beweert toegang te hebben gekregen tot bepaalde Cisco-gerelateerde bestanden. We hebben een onderzoek ingesteld om deze bewering te beoordelen en ons onderzoek is nog gaande", zegt een woordvoerder van het bedrijf aan BleepingComputer.

De claim komt van een bekende criminele hackersgroep die zichzelf ‘IntelBroker’ noemt. Deze groep beweert op datalekforum BreachForums, samen met twee anderen, bekend als ‘EnergyWeaponUser’ en ‘zjj’, toegang te hebben verkregen tot Cisco's systemen. Daarbij zouden de hackers een grote hoeveelheid gegevens hebben buitgemaakt. Volgens de post omvat de gecompromitteerde data onder meer broncode, inloggegevens, certificaten, klanteninformatie en andere vertrouwelijke documenten van Cisco.

Om de beweringen kracht bij te zetten, heeft IntelBroker samples van de vermeende buitgemaakte gegevens gedeeld. Deze bevatten onder andere een database, klantgegevens en screenshots van klantenportals. De exacte methode waarmee de data zou zijn verkregen, heeft IntelBroker niet gedeeld. Het is nog onduidelijk of dit incident verband houdt met eerdere datalekken in juni, waarbij IntelBroker gegevens van bedrijven als T-Mobile, AMD en Apple te koop aanbood.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 11:14
11 • submitter: kevinvr

15-10-2024 • 11:14

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Submitter: kevinvr

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Reacties (11)

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DEG 15 oktober 2024 11:44
Gebeurt dit de laatste tijd gewoon veel vaker of is er meer aandacht voor? Of beide? Waarom nu?
Vaatdoek82 @DEG15 oktober 2024 12:11
Levert blijkbaar goed geld op. Het dreigen van publiceren en aantonen dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen zal ongetwijfeld goed werken.
Eigenlijk moet je zeggen, niemand meer betalen maar de praktijk is toch altijd anders.
Eren @Vaatdoek8215 oktober 2024 13:27
Er zijn ook uitbuiters die zich wel aan hun woord houden en zo hun reputatie behouden, terwijl ze veel onder de tafel betaald krijgen. Een bedrijf kan stil komen te liggen of zoveel reputatieschade lijden dat het voor hen uiteindelijk goedkoper lijkt om deze “reputable” afpersers toch maar te betalen.
banaj @DEG15 oktober 2024 12:34
Gebeurde altijd al veel. Nu meer aandacht door een veranderend speelveld.

Goede hackers zie je niet, die willen stilletjes toegang houden tot de toegang ineens unieke meerwaarde heeft (zie Israelische acties recent). Die partijen waren er altijd al en zitten soms jaren ongemerkt binnen, kijken overal mee voor intel, dat is het doel. En geen herrie.

Nieuw speelveld: meer en meer boefjes die geld willen verdienen. Vooral met ransomware. Die willen juist wel herrie zodat de slachtoffers gaan betalen. Dat zorgt voor meer media-aandacht.
dasiro @banaj15 oktober 2024 17:26
het gebeurt vooral veel meer omdat er ook meer data te vinden is en die bovendien ook meer waard is. Met alle phone-home apparatuur en cloud-based diensten ligt er véél meer op straat bij onverwachte partijen dan dat je ooit voor mogelijk zou hebben gehouden en dat creëert natuurlijk aanlokkelijke targets.

Als je er eens bij probeert stil te staan hoeveel honderden, zoniet duizenden bedrijven ook maar iets van jouw informatie hebben die je doorheen je leven hebt achtergelaten, dan zou er al veel meer politieke wil moeten zijn om deze gelegaliseerde data-diefstal te bestraffen, maar wie politiek zegt, zegt ook overheid en vanuit die hoek komen waarschijnlijk heel andere signalen, meer bepaald over hoe ook zij zich toegang tot die data kunnen (proberen te) verschaffen.
SunnieNL
@DEG15 oktober 2024 13:16
Er is een verschuiving gaande in het gewoon verkrijgen van de data en dan dreigen met een datalek tenzij je betaald. Dat valt vaak ook minder snel op. Doordat je niet encrypt val je minder snel op en kun je langer data uploaden.

Combinatie komt ook voor, maar dan moet je als criminele organisatie meer doen en het kost meer tijd. Alles moet eerst encrypt worden, je moet backups uitschakelen. Zorgen dat de boel ook decrypt kan worden. Dat kost allemaal 'geld' om te ontwikkelen en in goede banen te leiden.

Gewoon data uploaden naar een locatie en dan dreigen het te publiceren kost minder geld en tijd. Dus waarom zou je dat niet gewoon doen. Het blijft tenslotte een bedrijf. Hoe minder kosten, hoe beter het is. En in dit geval, met beetje geluk zit er in de data nog informatie over CVE's van cisco hardware die je weer kan misbruiken in aanvallen.
Renes 15 oktober 2024 12:15
Hoe groot is de pakkans op dit soort criminelen? Ik hoor nauwelijks hier iets over.
banaj @Renes15 oktober 2024 12:29
Heel klein. Maar gebeurt soms wel.
PrimusIP 15 oktober 2024 11:43
Is het nou zou dat "Cisco onderzoekt vermeend datalek nadat gestolen data opduikent"? Of hebben ze nadat het publiek bekend werd dat data gestolen is ook zelf publiek bekend gemaakt dat ze onderzoek doen?

Wat dat vind ik wel twee verschillende zaken...
FrostyPeet 15 oktober 2024 12:31
Zie je wel vaker bij Amerikaanse bedrijven. Lijkt me ook wel de cultuur waarin het personeel loyaal is tot de volgende paycheck. Lekker flexibel aannemen en "pink slip" bij "we had to let him/her go". Ervoor en erna boeit het niemand, ertussenin vooral zorgen dat "het" niet jouw probleem wordt. Vage collega's uit andere landen die "iets" doen.

Blijkt er na het onderzoek dat er een "vergeten" account actief was, of een of ander ongepatched apparaat waarvoor niemand verantwoordelijk bleek te zijn, of een (oud) medewerker zette iets op Google Drive want "lhandig". Zal mij niet verbazen als het zoiets banaals blijkt te zijn.
Verwijderd 15 oktober 2024 11:35
Het gaat wel lekker, de laatste tijd.

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