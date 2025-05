Cisco ontdekt tweede actief uitgebuite zeroday in IOS XE en komt zondag met fix

Cisco heeft een tweede zerodaykwetsbaarheid ontdekt in zijn IOS XE-software. Dit lek wordt samen met de eerder gevonden bug actief gebruikt om routers en switches volledig over te nemen. Cisco zegt een fix voor beide kwetsbaarheden te hebben gevonden die op 22 oktober wordt uitgebracht.

In een update laat Cisco weten dat het meer informatie heeft ontdekt over de CVE-2023-20198-kwetsbaarheid die het bedrijf eerder deze week naar buiten bracht. Cisco dacht aanvankelijk dat hackers met deze kwetsbaarheid getroffen routers en switches volledig kunnen overnemen, maar stelt nu dat dit lek ze enkel in staat stelde om 'een lokale gebruikers- en wachtwoordcombinatie' aan te maken en 'normale' gebruikerstoegang te verkrijgen. Vervolgens kon echter een andere kwetsbaarheid, die CVE-2023-20273 wordt genoemd, worden gebruikt om rootprivileges te verwerven en zo wél de volledige controle te krijgen over het apparaat. De eerder ontdekte bug heeft een CVSS-ernstigheidsscore van 10 uit 10, en de nieuwe een score van 7,2 uit 10.

De bug heeft invloed op apparaten die de IOS XE-web-UI gebruiken in combinatie met de HTTP of Https Server-functies. Cisco zegt dat het een oplossing heeft gevonden, en dat de eerste software-updates met een fix op zondag 22 oktober beschikbaar worden gemaakt via het Cisco Software Download Center. Tot die tijd raadt het bedrijf gebruikers aan om de HTTP Server- of Https Server-functies uit te schakelen.

Cisco vermeldt niet hoeveel gebruikers er mogelijk getroffen zijn door deze kwetsbaarheden. De non-profitbeveiligingsorganisatie Shadowserver liet vrijdag weten dat zo'n 37.000 IOS XE-IP-adressen zijn gemanipuleerd, maar dat er bij 'slechts' circa 19.000 daarvan unieke, schadelijke hexcode is aangetroffen. Daarom verwacht het bedrijf dat er tot dusver zo'n 19.000 apparaten daadwerkelijk aangevallen zijn.