Onderzoekers: Cisco-apparaten van TU Delft doelwit van cybercriminelen - update

Een groep Chinese cybercriminelen die bekendstaat als 'RedMike' en 'Salt Typhoon' valt Cisco-apparaten aan die een patch voor kwetsbaarheden uit 2023 niet hebben geïnstalleerd. Ook apparaten van de TU Delft zijn doelwit geweest, stelt beveiligingsbedrijf Recorded Future.

De groepering gebruikt bij zijn aanval twee kwetsbaarheden in de IOS XE-software van Cisco die in 2023 werden ontdekt. Met de eerste kwetsbaarheid, CVE-2023-20198, kunnen aanvallers gebruikerstoegang krijgen. De tweede kwetsbaarheid, CVE-2023-20273, wordt vervolgens ingezet om rootprivileges te verkrijgen. Zo kunnen aanvallers de volledige controle krijgen over het apparaat.

Beide problemen werden in oktober 2023 verholpen met een patch, maar die blijkt niet overal te zijn geïnstalleerd. Onderzoekers van Recorded Future zagen tussen december 2024 en januari dit jaar hoe de cybercriminelen probeerden om meer dan duizend Cisco-apparaten wereldwijd aan te vallen. Het is onduidelijk of die aanvallen succesvol waren.

De aanvallen richten zich volgens Recorded Future vooral op telecombedrijven, maar onder de doelwitten zitten ook universiteiten in onder meer Nederland, de Verenigde Staten en Argentinië. De onderzoekers vermoeden dat RedMike deze universiteiten aanvalt om toegang te krijgen tot onderzoek gerelateerd aan telecommunicatie, engineering en technologie. De TU Delft zou een van die universiteiten zijn. Tweakers heeft de TU Delft om een reactie gevraagd. Die zegt niet gehackt te zijn.

Update, 14 februari 15.23 uur - De TU Delft heeft inmiddels laten weten dat de hackers de systemen niet hebben weten binnen te dringen, omdat de Cisco-software up-to-date was. We hebben daar een nieuw artikel over gepubliceerd.