Gerucht: Apple presenteert vierde generatie iPhone SE volgende week

Apple zou volgende week zijn vierde generatie iPhone SE-telefoon willen aankondigen. Dat meldt Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Die SE zou gaan lijken op de iPhone 14, maar wel voorzien zijn van USB-C.

Het lijkt erop dat Apple de telefoon niet gaat laten zien op een evenement en het net als bij de vorige generatie houdt bij een persbericht. Gurman maakt geen melding van een evenement en Apple heeft daarover zelf niets bekendgemaakt.

Er gaan al maanden geruchten over de nieuwe SE, die 499 dollar zou kosten en de vorige versie van drie jaar geleden moet opvolgen. Het gaat om de eerste SE zonder Home-knop en de eerste met een oledscherm. De telefoon moet USB-C hebben om te kunnen uitkomen in de Europese Unie.

Gurman meldt verder dat Apple vrijdag iets wil melden over de Vision Pro, maar zegt niet wat het is; het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een software-upgrade. In de komende weken komt er ook een MacBook Air met M4-soc aan, zo denkt hij. Gurman heeft al jaren een uitstekend trackrecord op het gebied van onaangekondigde Apple-producten, al zei hij vorige week dat de SE 'wellicht' deze week zou komen.