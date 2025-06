MacRumors: iPhone SE 4 krijgt een met iPhone 14 vergelijkbaar ontwerp

Apple geeft de nog niet aangekondigde iPhone SE 4 naar verluidt een vernieuwd ontwerp. Tot dusver leken toestellen uit de SE-reeks nog op oude smartphones van het merk, zoals de iPhone 8. De vermeende komende iPhone SE zou daarentegen meer op de iPhone 14 gaan lijken.

IPhone 14 en 14 Plus. Bron: Apple

Dat weet MacRumors te melden op basis van eigen bronnen. Apple gebruikt volgens het medium een aangepast iPhone 14-frame voor de iPhone SE, die ergens in 2025 moet uitkomen. Daarmee stapt het bedrijf voor het eerst in de SE-serie af van het oude iPhone-ontwerp met grote schermranden aan de boven- en onderkant. Ook krijgt het toestel dan geen thuisknop meer, omdat het scherm, afgezien van de bezels en de selfiecamera-inkeping, de volledige voorkant van het toestel bekleedt.

Verder zegt de website op basis van interne documenten dat het toestel een enkele camera krijgt, zoals ook het geval was bij eerdere SE-modellen. De smartphone zou een enkele 48-megapixelhoofdcamera krijgen. Het is niet duidelijk welke selfiecamera er gebruikt wordt.

Vooralsnog verkeert de iPhone SE 4 in het preproductiestadium, melden de bronnen. Op basis van de beschikbare gegevens schat de website dat het toestel ergens in 2025 op de markt komt. Doorgaans brengt Apple SE-iPhones in het voorjaar uit. Overigens meldde de doorgaans goed geïnformeerde leaker Ming-Chi Kuo begin dit jaar nog dat Apple de iPhone SE 4 had geannuleerd. Er gingen al langer geruchten rond dat de smartphone uitgesteld of geannuleerd zou worden, waarbij toen nog over een releasedatum in 2024 gesproken werd. Apple heeft vooralsnog geen officiële informatie gedeeld over de status van de SE-productlijn.