Cad-renders tonen fors grotere Apple iPhone SE 4 met notch en enkele camera

Er zijn cad-renders verschenen van wat de vierde generatie van de Apple iPhone SE zou worden. In tegenstelling tot bij voorgaande generaties is er geen Home-knop. Ook lijkt de nieuwe SE een stuk groter dan zijn voorgangers.

De renders van 91Mobiles tonen een behuizing die ongeveer even groot is als de iPhone 13 of 14 met een formaat van 147,7x71,5x7,7mm. Een iPhone 14 is 146,7x71,5x7,8mm. Aan de voorkant is een 6,1"-scherm te zien met aan de bovenkant een inkeping in het scherm voor de sensors die Face ID mogelijk maken. Aan de achterkant zit een enkele camera.

De behuizing zou een Action-knop bevatten, zoals bij de iPhone 15 Pro, en een USB-C-poort. Dat is ook een wijziging ten opzichte van de eerdere generaties van de SE, die allemaal een Lightning-poort hebben. Er is nog niets bekend over wanneer de nieuwe SE moet uitkomen. De vorige SE kwam uit in 2022; de generatie daarvoor komt uit 2020.