Alternatieve iOS-appwinkel Mobivention komt na ingaan DMA uit in Europa

De Duitse digitale dienstverlener Mobivention heeft maandag de release aangekondigd van een alternatieve appwinkel voor iOS-apps in de EU. De zogenoemde App Marketplace is beschikbaar vanaf 7 maart, een dag nadat de Digital Markets Act definitief van kracht wordt.

Apple brengt later deze week iOS 17.4 uit. In Europa wordt het met de update mogelijk voor EU-gebruikers om apps buiten de App Store te downloaden. De verplichting voor Apple om externe appwinkels aan te bieden, komt voort uit de DMA, die op 6 maart in werking treedt. Mobivention zal het eerste bedrijf zijn dat zo’n alternatieve appwinkel aanbiedt in de EU. Naar eigen zeggen richt het bedrijf zich met de App Marketplace zowel op consumentenapps als op ondernemingen die eventueel een eigen iOS-appplatform willen ontwikkelen.

Volgens Mobivention heeft de App Marketplace 'vereenvoudigde regels, alternatieve factureringsmodellen, een lager inkomstenaandeel voor in-app aankopen en de mogelijkheid om alternatieve betalingsoplossingen te integreren'. Het bedrijf voegt daaraan toe dat het rechtstreeks met Apple heeft samengewerkt zodat de richtlijnen van het bedrijf worden opgevolgd.

Behalve Mobivention werken ook MacPaw en Epic Games aan de ontwikkeling van een eigen appwinkel voor de Europese markt. De webwinkel van MacPaw komt in april uit, die van Epic Games ‘later dit jaar’.