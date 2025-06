Oekraïens bedrijf kondigt appstore voor iOS aan voor eigen abonnementsdienst

Het Oekraïense bedrijf MacPaw heeft een eigen downloadwinkel aangekondigd voor iOS-apps, die alleen gaat werken in de EU. De dienst is mogelijk door de inwerkingtreding van de DMA volgende week.

MacPaw zoekt nog ontwikkelaars die onderdeel willen zijn van het abonnement, maar heeft de eigen downloadwinkel wel alvast aangekondigd. Net als op macOS gaat het Setapp heten en die abonnementsvorm biedt nu al iOS-ondersteuning, maar dat werkt nu nog omslachtiger. Door de komst van een eigen downloadwinkel moeten de apps makkelijker vindbaar en te installeren zijn.

De stap is mogelijk in de EU, omdat Apple onder de Digital Markets Act verplicht is downloadwinkels van derden toe te staan. Apple heeft al gezegd hoe het daaraan gaat voldoen. De Setapp-downloadwinkel moet vanaf april beschikbaar zijn. De compatibele iOS 17.4-versie komt naar alle waarschijnlijkheid volgende week uit.