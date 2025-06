Brave-browser krijgt Leo-assistent in Android-versie

De Brave-browser krijgt de ingebouwde Leo-assistent in de Android-versie. Leo zit al een paar maanden in de desktopversie van de browser en kan onder meer pagina's samenvatten en fungeren als AI-chatbot.

Brave Leo

Standaard werkt Leo met Mixtral 8x7B van het Franse Mistral, maar gebruikers kunnen ook kiezen voor Claude Instant en Meta Llama 2 13B, zegt Brave. Er is een gratis versie en Brave biedt ook een 15 dollar per maand kostend abonnement aan voor een uitgebreidere versie van de assistent.

De AI-chatbot is aan te roepen vanuit de adresbalk of op elke pagina die de gebruiker bezoekt. Zo is het mogelijk om de pagina samen te vatten, producten op de pagina te vergelijken met andere producten en chatbot-taken uit te voeren zoals het maken van recepten.