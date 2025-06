EA Sports WRC crasht bij opstarten vermoedelijk door schrikkeldag

De game EA Sports WRC crasht vermoedelijk door de schrikkeldag. Gebruikers kunnen de datum op 1 maart zetten om de game te spelen.

EA raadt spelers aan om de datum te verzetten, omdat er geen andere fix voor het probleem is. Omdat de wijziging in de datum het probleem oplost, lijkt het er sterk op dat de oorzaak ligt in de schrikkeldag. EA erkent dat verder niet. Er is geen patch voor de game. Het is onbekend of de game op 29 februari 2028 speelbaar zal zijn. WRC kwam in november uit.