Facebook stopt begin april met News-tabblad in de VS en Australië

Facebook-moederbedrijf Meta meldde donderdag dat het News-tabblad begin april wordt uitgezet in de VS en Australië. Ook gaat het geen nieuwe deals meer aan met mediabedrijven voor het publiceren van nieuws of 'producten specifiek voor nieuwsuitgevers' aanbieden.

Het opdoeken van het News-tabblad is een onderdeel van Meta's strategie om 'investeringen beter af te stemmen op onze producten en diensten', schrijft het bedrijf. Volgens Meta werd het tabblad te weinig gebruikt. Het aantal gebruikers van News in de VS en Australië zou vorig jaar met tachtig procent zijn afgenomen.

De wijziging heeft verder geen gevolgen voor gebruikers, zegt Meta. Die kunnen nog steeds nieuwsartikelen uit de VS en Australië lezen via gedeelde links op hun Facebook-startpagina. Nieuwsorganisaties behouden hun accounts en kunnen zelf hun berichten blijven posten. Daarnaast verandert er niets aan bestaande overeenkomsten van Meta met uitgevers in Australië. In de VS heeft Meta geen lopende deals meer met nieuwsuitgevers. In december werd het tabblad al verwijderd in het VK, Duitsland en Frankrijk. De functie is nooit beschikbaar geweest in de Benelux.

In Australië hebben de overheid en verschillende nieuwsuitgevers zich tegenover Reuters kritisch uitgelaten over de keuze van Meta om geen nieuwe overeenkomsten te sluiten. Sinds 2021 is er een wet, de zogeheten News media bargaining code, die de Australische overheid een bemiddelaar laat benoemen die bepaalt hoeveel grote technologiebedrijven betalen voor nieuwslinks. Het verwijderen van het News-tabblad en het gebrek aan nieuwe deals zou nadelig uitpakken voor nieuwsuitgevers en in het voordeel zijn van Meta, dat al vanaf het begin tegen de mediawet is.

"Meta gebruikt zijn enorme marktmacht om te weigeren te onderhandelen", zegt Michael Miller, voorzitter van mediaconglomeraat News Corp Australasia. Ook wijst hij erop dat de wijziging 'directe impact heeft op de levensvatbaarheid van de vele kleine en regionale uitgevers in Australië'.