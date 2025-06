Crash Bandicoot-studio Toys for Bob splitst zich af van Activision en Microsoft

Toys for Bob gaat verder als zelfstandige studio. Donderdag meldde de ontwikkelaar zich af te splitsen van Activision, dat sinds 2005 de eigenaar was, en van Microsoft. Toys for Bob zegt dat het wel met de bedrijven wil blijven samenwerken.

De studio schrijft na verschillende onderhandelingsronden een onafhankelijke ontwikkelaar te zijn geworden. "Wij geloven dat dit het moment is om de studio en onze toekomstige games naar een hoger niveau te tillen. Deze kans stelt ons in staat terug te keren naar onze roots: een kleine en flexibele studio." Toys for Bob kijkt verder hoe het in de toekomst wil samenwerken met Activision en Microsoft. Aan welke nieuwe projecten de studio gaat beginnen, is nog niet bekend.

Toys for Bob is in 1989 opgericht in Novato, Californië. Voordat de ontwikkelaar in 2005 werd gekocht door Activision, was hij voornamelijk bekend van de strategiegames Star Control en Star Control II. Later kreeg de studio meer naamsbekendheid door de Skylanders-games, een spin-offserie van Spyro. Het eerste spel in die reeks kwam uit in 2011. Tegenwoordig staat Toys for Bob voornamelijk bekend als de studio achter de remasters van de eerste drie Crash Bandicoot- en Spyro-spellen, namelijk Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uit 2017 en Spyro Reignited Trilogy uit 2018. Verder heeft de studio Crash Bandicoot 4: It's About Time ontwikkeld. Dat spel verscheen in 2020.