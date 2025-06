GSC brengt originele Stalker-trilogie naar Xbox-consoles

GSC Game World heeft de Stalker: Legends of the Zone-trilogie aangekondigd voor Xbox. Het betreft een remake van de eerste drie Stalker-games die op zowel Xbox One- als Xbox Series-consoles te spelen zijn. De gamebundel gaat voor 40 euro over de toonbank.

De trilogie bevat de volgende games: Stalker: Shadow of Chernobyl, Stalker: Clear Sky en Stalker: Call of Pripyat. De Oekraïense ontwikkelaar schrijft in een persbericht van Xbox dat er tijdens de ontwikkeling van de port extra nadruk is gelegd op controllerondersteuning. De besturing van het spel is immers herbekeken en aangepast zodat de game ook makkelijk te bedienen valt is zonder muis en toetsenbord.

De trilogie is beschikbaar voor Xbox One- en Xbox Series-consoles. De versies die voor die laatste consoles zijn bestemd, bevatten een high-fidelity modus en krijgen later dit jaar ook nog een patch met verbeterde graphics. GSC meldt dat de consoleversies ook ondersteuning krijgen voor mods. Deze feature zal later dit jaar ook aan het spel toegevoegd worden. De Stalker: Legends of the Zone-trilogie kost 40 euro. Het wordt ook mogelijk om de games apart aan te kopen. De videogames zullen dan 19,99 euro per stuk kosten.