GSC stelt Stalker 2 opnieuw uit, nu tot 20 november 2024

De Oekraïense ontwikkelaar GSC heeft Stalker 2: Heart of Chornobyl opnieuw uitgesteld, nu tot 20 november 2024. De survivalshooter is eerder dit jaar al eens uitgesteld tot wat de 'definitieve releasedatum' van 5 september had moeten zijn.

In een verklaring laat de ontwikkelaar weten dat het uitstel van ruim twee maanden nodig is om bugs in de game te verhelpen. Deze verklaring staat onder een ludieke gameplayvideo, waarin het hoofdpersonage teleurgesteld en gefrustreerd reageert op het feit dat 'de zone tot 20 november afgesloten blijft'. In de video zijn geen nieuwe gameplayelementen te zien. Op 12 augustus brengt het bedrijf een Developer Deep Dive uit waarin een volledige walk-through van een quest te zien zal zijn.

De Oekraïense studio GSC Game World moest Stalker 2, dat gestileerd wordt als S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, al meermaals uitstellen. De ontwikkelaar had in eerste instantie een release in 2022 voor ogen, maar moest de release uitstellen onder meer vanwege de Russische invasie en een cyberaanval.