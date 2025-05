Sommige Xbox One-launchmodellen lijken geen updates meer te installeren - Update

Sommige Xbox One-launchmodellen uit 2013 lijken niet meer in staat om updates te installeren, melden gebruikers op internetforum NeoGAF. Specifiek lijkt het probleem vooral voor te komen bij consoles met oudere versies van de firmware.

Sommige consoles met oudere firmware kunnen geen updates downloaden en installeren. Dat geldt zowel voor updates via internet als voor updates via een offline installatie met een USB-stick. Dat meldt Digital Foundry, dat drie verschillende launchmodellen van de Xbox One probeerde te updaten.

De consoles die niet geüpdatet kunnen worden, kunnen ook geen verbinding maken met Xbox Live. Dit betekent dat ze geen gebruik kunnen maken van online functies, zoals multiplayer en het downloaden van games en updates. Het probleem doet zich enkel voor bij sommige, maar niet alle originele Xbox One-consoles. Latere modellen, zoals de Xbox One S, ondervinden deze problemen niet. Microsoft heeft nog niet gereageerd op het probleem.

Update, 20.15 uur - Xbox Gaming Devices & Ecosystem-VP Jason Ronald meldt dat het probleem opgelost is. Hij erkent de ontdekking van Digital Foundry, maar detailleert niet wat het probleem precies was.