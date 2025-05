Microsoft haalt Xbox 360 Store permanent offline

De Xbox 360 Store is vanaf maandag niet meer toegankelijk. Gebruikers kunnen hierdoor geen games meer kopen in de digitale winkel van Microsoft. Dankzij backwards compatibility blijft een selectie gekochte Xbox 360-games nog wel beschikbaar voor nieuwere generaties Xbox-consoles.

Vanaf 29 juli 2024 wordt de Xbox 360 Store niet langer ondersteund. De Xbox One en Xbox Series X/S zijn backwards compatible met een deel van de Xbox 360-games, waardoor eerder gekochte digitale spellen downloadbaar en speelbaar blijven op de nieuwere consolegeneraties. Dit geldt echter niet voor alle Xbox 360-games, waardoor sommige titels enkel nog speelbaar zijn als de gebruiker over een fysieke kopie van het spel beschikt. Van bepaalde spellen zijn echter geen fysieke exemplaren gemaakt.

Microsoft maakte in augustus van vorig jaar al bekend dat het op 29 juli 2024 de stekker uit de Xbox 360 Store zou trekken. Eerder leek de stopzetting van de digitale winkel gepland te staan voor mei 2023, maar de techgigant sprak dat tegen. Enkele maanden later bleek het slechts om een andere sluitingsdatum te gaan.

De Xbox 360-console werd eind 2005 uitgebracht en bestaat inmiddels bijna 19 jaar. In 2013 bracht Microsoft de Xbox One op de markt. Die console is inmiddels opgevolgd door de Xbox Series X en S, die sinds 2020 verkrijgbaar zijn.