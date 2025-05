Leaker deelt beelden en vermoedelijke prijs van nieuwe Google Nest-thermostaat

Een X-gebruiker heeft promotiemateriaal van een vierdegeneratie-Google Nest Learning Thermostaat gedeeld. Het apparaat zou een 'randloze' display meekrijgen en nieuwe functies bevatten. Volgens de leaker zal de slimme thermostaat 279 dollar kosten.

De beelden werden gedeeld door X-gebruiker Arsène Lupin. Er zijn productafbeeldingen van de nieuwe slimme thermostaat te zien, maar ook omschrijvingen van nieuwe functies, zoals een aanpasbaar beginscherm, Dynamic Farsight, Smart Schedule with Savings Finder, Adaptive Eco, Smart Ventilation en Natural Heating and Cooling. Het is nog niet duidelijk wat elk van deze functies precies inhoudt, maar de Google Home-app is noodzakelijk. Het apparaat biedt ook ondersteuning voor Matter.

De vierdegeneratie-Google Nest Learning Thermostaat is van staal gemaakt. Gebruikers krijgen enkele hulpstukken mee die de installatie van het apparaat eenvoudiger moeten maken. Google levert ook een tweedegeneratie-Nest-temperatuursensor mee.

Het is niet de eerste keer dat er beelden van een nieuwe Google Nest-thermostaat verschijnen. 9to5Google kwam eerder deze maand met nieuwe beelden van de slimme thermostaat naar buiten. Daaruit bleek al dat het apparaat een grotere display meekrijgt en dat er een nieuwe temperatuursensor is ontwikkeld. Uit die beelden blijkt ook dat Google de huidige generatie Nest-thermostaat zal blijven aanbieden, samen met een een goedkoper model: de Nest Thermostat E. Het is niet duidelijk wanneer Google de nieuwe slimme thermostaat wil introduceren. Dat zou kunnen zijn tijdens het komende Made by Google-evenement, dat op 13 augustus plaatsvindt.