Google Chrome past waarschuwingen voor mogelijk malafide downloads aan

Google Chrome gaat meer context geven bij zijn waarschuwingen voor mogelijk malafide bestanden die gebruikers downloaden. De Safe Browsing-functionaliteit maakt voortaan onderscheid tussen 'verdachte bestanden' en 'gevaarlijke bestanden'.

Verdachte bestanden worden als zodanig aangemerkt als niet duidelijk is of een bestand schadelijk is voor de gebruiker, schrijft Google in een aankondiging. In dit geval weet Safe Browsing minder zeker of een bestand daadwerkelijk malafide is. Bij gevaarlijke bestanden weet Google vrijwel zeker dat het om een malafide bestand gaat en is de kans op schade voor gebruikers groot. Gebruikers kunnen kiezen of ze een waarschuwing willen negeren of niet.

Om het verschil tussen beide soorten waarschuwingen duidelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van verschillende kleuren, iconen en teksten. Gevaarlijke bestanden krijgen bijvoorbeeld een waarschuwing in rode tekst, terwijl de tekst bij verdachte bestanden in het zwart wordt weergegeven.

Wie gebruikmaakt van de Enhanced Protection-modus in Chrome, wordt gevraagd om de content van verdachte bestanden door te sturen naar Safe Browsing, zodat de bestanden voor het openen uitvoerig gescand kunnen worden. Op die manier kan nieuwe malware gevonden worden die Safe Browsing nog niet is tegengekomen, evenals gevaarlijke bestanden die op nieuwe websites worden gehost. Google stelt dat de inhoud van het bestand uitsluitend voor beveiligigingsdoeleinden wordt gescand en wordt weggegooid nadat een oordeel is gegeven.