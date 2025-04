Google stopt met experimentele Lacros-browser in ChromeOS

Google stopt met de experimentele ChromeOS-browser Lacros. De ondersteuning eindigt met versie 128. Lacros was sinds augustus 2023 beschikbaar voor ontwikkelaars en testers. De meeste ChromeOS-gebruikers merken dan ook weinig van de stopzetting van Lacros.

Google slaat naar eigen zeggen een nieuwe richting in door de Android-stack grotendeels te integreren in ChromeOS. Het doel van Google verandert daarmee niet. De techgigant wilde met Lacros, wat staat voor Linux And ChRome OS, de Chrome-browser ontkoppelen van ChromeOS, zodat de browser kan worden geüpdatet zonder het besturingssysteem te updaten. Dit zou ervoor zorgen dat de browser langer up-to-date blijft, zelfs nadat het apparaat geen OS-updates meer krijgt. Hetzelfde moet worden bereikt door de nauwere integratie tussen ChromeOS en Android.