Testversie Chrome voor Android 15 kan gevoelige info verbergen bij schermdelen

Google heeft een testversie van Chrome voor Android 15 uitgebracht met daarin een functie die formuliervelden met gevoelige informatie kan verbergen als het scherm wordt gedeeld of opgenomen. Het is niet duidelijk of er een definitieve release van de functie volgt.

De functie werd ontdekt door X-gebruiker Leopeva64, die ook een screenshot maakte van de functieomschrijving. Uit die omschrijving blijkt dat het voornamelijk zou gaan om creditkaartinformatie en wachtwoorden die in de respectievelijke formuliervelden staan vermeld. De functie zou op dit moment nog niet werken. Het gaat om een functionaliteit voor Android 15, die nog niet uit is en waarvan nog niet duidelijk is welke toestellen die update krijgen.

De X-gebruiker claimt overigens dat de desktopversie van Chrome een nieuwe functie krijgt waardoor langdurig inactieve tabbladen worden gesloten om vervolgens in een aparte sectie te worden opgeslagen.

Update: toegevoegd dat het gaat om een functie voor Android 15.