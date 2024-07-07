'Google wil dat helft van iPhone-gebruikers tegen 2030 Chrome-app gebruikt'

Google wil dat de helft van de iPhone-gebruikers binnen zes jaar zijn eigen browser gaat gebruiken in plaats van Apple Safari. Dat schrijft The Information op basis van eigen bronnen. Het bedrijf wil naar verluidt maatregelen nemen om zijn afhankelijkheid van Safari te verlagen.

Google probeert iPhone-gebruikers volgens de bronnen van The Information al jaren over te halen om de Chrome- of Google-app te gebruiken in plaats van de Safari-browser van Apple. In de afgelopen vijf jaar zou het percentage dat Googles apps gebruikt, zijn gestegen van 25 procent naar rond de 30 procent, maar de groei gaat de afgelopen tijd naar verluidt erg langzaam.

Eerder maakte de zoekgigant al enkele functies exclusief voor zijn eigen apps om meer gebruikers te lokken, zoals de Discover-feed en de mogelijkheid om via Google op afbeeldingen van websites te zoeken. Volgens The Information heeft het bedrijf eerder dit jaar voormalig Instagram-topman Robby Stein aangenomen die als voornaamste taak heeft om ervoor te zorgen dat meer iPhone-gebruikers overstappen naar de Google- of Chrome-app.

Stein is naar verluidt van plan om generatieve AI in te zetten om Googles eigen apps 'aantrekkelijker' te maken. Zo zou hij van plan zijn geweest om de AI Overviews-functie alleen beschikbaar te maken voor Google Chrome. Met AI Overviews wordt er bovenaan de zoekresultaten een AI-bot, gebaseerd op Gemini, getoond die antwoorden probeert te geven op zoekopdrachten. Uiteindelijk werd deze functie toch beschikbaar gemaakt in andere browsers, waaronder Safari. In het artikel van The Information wordt daar geen reden voor genoemd. Het is niet duidelijk of toekomstige generatieve-AI-functies wel exclusief voor Googles browser worden uitgebracht.

Volgens de technieuwssite is Google momenteel vooral zo druk bezig met het lokken van iPhone-gebruikers naar zijn eigen apps, omdat het bedrijf bang is dat het binnenkort niet langer de standaardzoekmachine is in de Safari-browser. Google en Apple hebben al jaren een overeenkomst waardoor eerstgenoemde miljarden dollars betaalt aan de iPhone-maker zodat zijn zoekmachine de standaard blijft in Safari. Er loopt nu echter een antitrustzaak over Googles dominantie in de zoekmarkt. Als Google deze verliest, zou dat kunnen betekenen dat deze overeenkomst niet langer mag worden verlengd.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-07-2024 11:24 281

07-07-2024 • 11:24

281

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Reacties (281)

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jvwou123 7 juli 2024 11:28
Fijn he die keuze vrijheid op een platform! Google kennende gaat ze het vast lukken om meer dan 50% van de iPhone users overtuigen om chrome te gebruiken. Dat is ideaal, voor Google, niet voor de gebruiker, dat ze nu ook dat laatste beetje info waar ze niet bij konden in handen krijgen.
tw_gotcha @jvwou1237 juli 2024 11:33
waarom dan, wat doet chrome beter? ik gebruik zelf firefox/duck duck go op mijn s22. Waarom zou je overstappen, ze doen allemaal hetzelfde.
Ablaze @tw_gotcha7 juli 2024 11:51
Firefox is beter op Android, want plugins zoals Ublock.
Maar dit nieuws gaat over Apple. Daar is Safari de standaard en elke browser op een iPhone moet verplicht de webkit engine gebruiken. En webkit is de meest achtergestelde engine.
tw_gotcha @Ablaze7 juli 2024 12:11
dat snap ik maar de bewering is dat chrome zieltjes gaat winnen, maar waarom dan, wat doet chrome beter dan Safari?
Valinor @tw_gotcha7 juli 2024 23:51
Data verzamelen 8)7
Zoop @tw_gotcha8 juli 2024 09:35
Niets, want zo ver ik weet is Chrome op iOS ook gewoon webkit en geen chromium blink. Alsin, het is praktisch Safari met een Chrome schilletje. De meerwaarde zit dan hooguit in het koppelen van diensten, ingelogd zijn met je Google account enzo. Maar de browser zelf bied dus amper wat anders. Sterker nog, omdat het weer een laagje bovenop iets anders is, heb je naast webkit specifieke browser bugs dan ook nog eens chrome specifieke issues erbovenop. Als je ergens probeert aan te kaarten "he, dit doet het niet op chrome op ios" dan krijg je doodleuk als antwoord dat je maar safari moet gebruiken.

Dus 50% klinkt leuk van google, maar dan moeten ze toch eerst onder die webkit verplichting van Apple uit zien te komen.

*ff snel gezocht, ziet er naar uit dat Apple wel wat gaat toestaan:
Each developer will have to be authorized by Apple to switch engines “after meeting specific criteria and committing to a number of ongoing privacy and security mitigations,”
en alleen in de EU. https://9to5google.com/20...-chrome-blink-ios-webkit/ hoe dan ook lijkt 50% mij nog in deze situatie te ambitieus. Ze mogen blij zijn met 5%.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 14:05]

Donvermicelli @tw_gotcha8 juli 2024 22:42
dat snap ik maar de bewering is dat chrome zieltjes gaat winnen, maar waarom dan, wat doet chrome beter dan Safari?
Google staat er om bekend dat ze actief andere browsers opzadelen met een slechtere user experience wanneer ze gebruik willen maken van Google services. Youtube is hier een goed voorbeeld van: Op Firefox heb ik ontzettend slechte load times voor paginas en videos op Youtube. Teminste, totdat ik mijn useragent op chrome zet, dat gaat alles ineens een stuk vlotter.

Chrome only API's die niet web standaard zijn geberuiken is ook een dingetje. Het begint steeds meer op het InternetExplorer tijdperk van Microsoft te lijken.
Timmiejj @tw_gotcha9 juli 2024 16:13
Ze doen niks beter, maar ze gaan dus kennelijk marketing budget aangooien tegen het proberen overtuigen van consumenten dat chrome wel beter is.
nilkes @Ablaze7 juli 2024 12:19
Webkit is niet meer verplicht. Browsermakers (i.i.g. in de EU) mogen tegenwoordig andere engines gebruiken (sinds iOS 17.4).
Mizgala28 @Ablaze7 juli 2024 12:54
Mwah, ik zou het niet "beter" noemen.

Ik kan om de issues heen in FF op Android, dus dat negeer ik even.

Maar FF op Android is een hele Andere ervaring dan om mijn desktop, op PC heb ik zelden issues met websites die raar doen want "geen Chrome of Blink" (ik negeer websites die raar doen door Ublock, dat is een heel ander verhaal).

Maar met FF op Android maak ik het vaker mee dat een website het niet doet of slecht werkt, tenzij in desktop modus (Dear Mozilla, geef ons meer keuze hoe wij desktop modus afdwingen in plaats van alleen voor die ene tabblad)

Ik gebruik FF op Android omdat ik het alsnog fijn vind, sowieso icm. Ublock en plug-in zodat ik YT op de achtergrond kan blijven afspelen.

Maar "beter" zou ik het niet noemen, qua functionaliteit absoluut beter dan Chrome en Safari, maar in dagelijks gebruik is dat wel eens anders.

Overigens, toen ik een iPhone had gebruikte is Safari en hoewel ik minder websites trof die raar deden op mobiel vergeleken met FF op Android, als ik een website trof die issues gaf op Safari, dan kon ik echt niet omheen en moest ik een andere apparaat bij pakken.

Terwijl met FF op Android je meestal nog erdoorheen komt met desktop modus.
sjongenelen @Mizgala287 juli 2024 14:32
Zelfde ervaring hier FF op Android. Ik gebruik het als standaard, maar soms moet ik even naar een andere browser, helaas
JeroenED @sjongenelen7 juli 2024 23:05
Ik was laatst op het werk erover bezig tegen een frontender. Die schrok ervan dat er zoiets bestond als mobile firefox. Dan is het eigenlijk niet ver zoeken dat je soms moet switchen.
Nedje @JeroenED8 juli 2024 09:11
Ik weet niet waar ik meer van schrok, dat websites niet zo goed werken in firefox, of dat de frontender niet goed op de hoogte is van browsers op mobile.

Wellicht is mobile compatibility geen requirement bij jullie?
stuko @Nedje8 juli 2024 12:31
De meeste bureaus zullen hun software/ systemen gebruiksgeschikt maken voor gangbare browsers. Dan dek je 95% af, Chrome/Edge en Safari. Firefox was ooit gangbaar, maar met een marktaandeel van minder dan een paar procent zullen de meeste bedrijven (die de software/ systemen afnemen) hier niet willen bijbetalen om het FF compatible te maken/ te houden.
Nedje @stuko8 juli 2024 13:19
Goed argument, zo gaan wij inderdaad ook te werk. Echter kennen onze developers over het algemeen wel de verschillende soorten browsers.
stuko @Nedje8 juli 2024 20:05
Haha, ja dat mag je wel verwachten van de meeste developers :-) En anders hopen dat ze net van school komen :9
q-enf0rcer.1 @Ablaze8 juli 2024 09:53
@Ablaze in welk opzicht is Webkit de meest achtergestelde engine? Ik ben al vele jaren Safari gebruiker en heb niet de indruk dat ik iets te kort kom in ieder geval. Ook voor development werkt alles eigenlijk altijd goed in Safari.
nils7 @Ablaze8 juli 2024 10:38
Niet meer toch? Dacht dat die verplichting er af was (of gaat)
metalmania_666 @tw_gotcha7 juli 2024 11:40
Hier idem op mijn note-20
Geen Google waar ik het kan vermijden
The Fatal @metalmania_6667 juli 2024 11:43
Heb je dan ook geen Android telefoon?
metalmania_666 @The Fatal7 juli 2024 13:48
Ik schrijf dus ook: "Geen Google waar ik het kan vermijden"

Maar ik gebruik Google Maps niet, daarvoor gebruik ik HERE WeGo en Topo GPS
Browser is Firefox
Zoekmachine DuckDuckGo

Maar qua telefoon kies ik liever voor Android dan Apple
123barracuda @metalmania_6667 juli 2024 20:53
Ik precies het zelfde, doe echt niets met google (en meta)
Heb als telefoon dan ook een degoogled versie, e/OS op een FP5, werkt voor mij meer dan perfect waar ik het voor gebruik.
Als is het de laatste browser, Chroma ( en Google) zal ik nooit meer gebruiken, en bevalt mij al 5 jaar prima.
Carlos0_0
@The Fatal7 juli 2024 11:52
Jewel een Note of te wel een samsung met Android.
Verwijderd @The Fatal8 juli 2024 12:26
Ik heb een android telefoon zonder google (/e/OS met lawnchair). Dat werk (voor mij) goed genoeg.
En dat wil ik zo houden, ook.

De volgende tools ipv. de google tegenhanger:
* mull ipv chrome
* nextcloud ipv drive
* nextcloud agenda ipv calendar
* osmand ipv maps
* k9mail + postfix ipv gmail
* newpipe ipv youtube
* aegis ipv authenticator
* escapepod ipv podcasts
* f-droid ipv play store

(en om nog meer big-tech/ad boeren eruit te gooien):
* jellyfin ipv netflix
* element/matrix ipv whatsapp
* ultrasonic ipv spotify
* Bura ipv. buienradar
memen @tw_gotcha7 juli 2024 22:30
Integratie van passwords. Er zijn misschien meer redenen, maar dit is één die ik vaak tegenkom. Chrome desktop, en Chrome Android en Android synchroniseren wachtwoorden zonder extra addons of iets. Bij elke andere browser blijft dat gedoe.
P. vd Loo @memen7 juli 2024 22:38
Bij Firefox ook zonder plugins.
memen @P. vd Loo7 juli 2024 22:42
Niet met sync, tenzij je een extra account aanmaakt voor Firefox Sync. Een Google account heeft bijna iedereen en je wordt standaard ingelogd.
P. vd Loo @memen10 juli 2024 19:54
Dat is geen goed argument. Voor beiden is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt. Dat doe je eenmalig voor de rest van je leven.
Mitchelllll @tw_gotcha7 juli 2024 23:07
Duck duck go op een Android telefoon is toch zinloos of zie ik dat verkeerd?
Jeanpaul145 @tw_gotcha8 juli 2024 00:29
Laat ik eerst ff voorop stellen dat ik geen fan ben van 't feit dat chrome tenminste Spyware is, en er een argument te maken valt dat het malware aan het worden is.

Dat gezegd hebbende, op Android (ik heb een S24+ dus geen slouch) is Firefox niet vooruit te branden, en al helemaal niet tov Chrome.
Firefox Focus is een ander verhaal, dat doet het prima. Maar de normale Firefox kán ik niet eens gebruiken, zo traag is het. En dat is jammer, op m'n laptop en desktop gebruik ik het graag.
xFeverr @jvwou1237 juli 2024 12:24
ik zie wel het voordeel dat Apple nu meer haar best moet doen om de browser te blijven verbeteren.
iAR @jvwou1237 juli 2024 19:05
Dat gaat ze inderdaad lukken met die vet irritante toon van ze. Overal, elke keer weer zeurt Google of ik geen Chrome wil. Nee, Google. Dat wil ik niet :(
kozue
@iAR8 juli 2024 07:23
Gewoon stoppen met Google dan? Ben je er van af.
iAR @kozue8 juli 2024 08:20
Dat zou je denken, totdat de log in met Google pop-ups op allerlei websites worden getoont. Google is gewoon erg agressief met pushen. Ik gebruik nog wel Youtube en als je op een link klikt vraagt Google a la Android met welke browser je de url wil openen. Echt rot op.
Google heeft een hopeloos slechte interface en trekt al je data in hun surveilance kapitalistische advertentie platform om je daar vervolgens tot frustratie aan toe mee te spammen.
RobinJ1995 @jvwou1237 juli 2024 11:47
Waar heb je het zelfs over? Sorry hoor...

Als mensen Chrome willen gebruiken, zal dat binnenkort mogelijk zijn.
Wat jij dus effectief zegt is dat jij niet wil dat andere mensen Chrome gebruiken en dat daarom het hele ecosystem maar dicht moet blijven zitten.

Concurrentie is goed. Misschien heeft Apple nu eindelijk drive om dingen die al meer dan 5 jaar webstandaarden zijn eindelijk te gaan ondersteunen.
jvwou123 @RobinJ19957 juli 2024 12:02
Is er een keuze als Google bepaalde functies alleen beschikbaar maakt voor eigen browsers?

Dus als een bedrijf als Google zegt vanaf nu kun je alleen reverse image search als je Chrome gebruikt, en met safari kun je alleen gewone zoekopdrachten doen, en mocht je meer willen moet je overstappen naar chrome, is het dan een kwestie van: er WILLEN meer gebruikers chrome gebruiken?

Chrome is niets anders dan een verzameltool voor Google om meer advertenties te kunnen verkopen. Dus zal Google er alles aan doen om meer mensen op Chrome over te krijgen.

Webstandaarden? Dat is ook iets relatiefs. IMHO: firefox houdt zich nog het meest aan standaarden. En de rest doet wat hun goed lijkt.
JakkoFourEyes @jvwou1238 juli 2024 13:20
Is er een keuze als Google bepaalde functies alleen beschikbaar maakt voor eigen browsers?

Dus als een bedrijf als Google zegt vanaf nu kun je alleen reverse image search als je Chrome gebruikt, en met safari kun je alleen gewone zoekopdrachten doen, en mocht je meer willen moet je overstappen naar chrome, is het dan een kwestie van: er WILLEN meer gebruikers chrome gebruiken?
Helaas doet Google dit al best wel lang, vooral bij Firefox. Dus op zich geen nieuw gedrag.
Google moet flink aangepakt worden voor antitrust. Breek Chrome los van Google bijvoorbeeld.
kozue
@jvwou1238 juli 2024 07:26
Volgens mij mogen dat soort praktijken niet eens. Maar helaas doen ze toch altijd waar ze zin in hebben, omdat ze weten dat ze er mee weg komen. Dat ze er over 5 jaar een boete van een paar miljoen voor krijgen nemen ze voor lief. Tegen die tijd zijn er al vele gebruikers overgestapt en is de buit binnen.
Ricco02 @RobinJ19957 juli 2024 12:00
Nja. Ik snap wel waar hij het over heeft. Google verzamelt veel meer informatie over jou dan Apple doet.

Ik vind dat zelf een slechte zaak. Keuzevrijheid of niet.

Mijn moeder weet dat soort dingen niet en kiest dan altijd standaard voor Chrome op haar iPhone, prima, moet ze zelf weten. Maar de informatie die Google daarmee verzameld is geen goeie zaak.
P. vd Loo @Ricco027 juli 2024 22:39
Apple verzamelt evenzogoed informatie.
kozue
@P. vd Loo8 juli 2024 07:23
Kom maar eens met bewijzen aanzetten voordat je dat soort opmerkingen plaatst. Ik heb nog nooit ergens gezien dat Apple net zoveel data als Google zou verzamelen. Kom maar met die link naar artikelen die kunnen bewijzen dat Apple al jouw websitebezoeken bijhoudt en opslaat in een profiel. Wat jij nu zegt klinkt als een verzonnen argument om het gebruik van Android en Chrome voor jezelf te verantwoorden.
P. vd Loo @kozue10 juli 2024 20:00
Onzin natuurlijk. Edward Snowden heeft nog aangetoond dat Apple de NSA vrijelijk toegang gaf tot hun systemen. Pas na deze openbaarmaking gaf Apple dat schoorvoetend toe. Erg transparant zijn ze dus niet over privacy. Ze zeggen van wel, maar het gaat om de daden. Ik vertrouw ze dus niet, het zo min als ieder ander groot bedrijf uit de VS. Vandaag weer nieuws dat Linksys inloggegevens opstuurt naar de VS. Cisco ging hen al voor.
smartjo @P. vd Loo7 juli 2024 23:19
Dat zou best kunnen, alleen is er een voordeel ze verkopen het tenminste niet.
Ze gebruiken het alleen voor hun zelf.
Arckedo @RobinJ19958 juli 2024 11:29
Als het om concurrentie gaat, moet je het vooral niet hebben over dat Chrome toestaan goed is. If anything, is Chrome zo dominerend, dat het op het punt staat of wellicht momenteel al voorbij is waar het min of meer de enige "relevante" browser is geworden qua support voor de meeste bedrijven. Ook goed testen in oa. Firefox begint al een zelfzaam iets te worden in de bedrijfswereld.

Dat zou hetgeen moeten zijn waar meer serieus naar zou moeten worden gekeken, want dat is een veel groter probleem dan vrije browser engine-keuze IMO. Vooral gezien Google's gedrag dusverre, bijvoorbeeld rondom het Manifest v3 of hun "Privacy Sandbox", welke beide targeted advertising en persistent tracking van gebruikers makkelijker moeten maken. En dat terwijl je nog serieuze alternatieve keuzes hebt.

Alhoewel Apple en hun browser vendor-locking inderdaad niet goed is, geeft het echter wel een duwtje in de rug / reden voor Apple om Safari te onderhouden, en daarmee een van de weinige serieuze alternatieve opties. Als iedere leek nu/straks naar Chrome zou overstappen, en het marktaandeel van Safari daarmee zou instorten tot rondom Firefox-niveaus, gaat er een moment komen dat ook Apple zich zal realiseren dat de investeringen in de engine achter Safari het vanaf een business-perspectief niet meer waard zullen zijn, en dan blijft er maar weinig over als het gaat om echte "concurrentie" op de markt van de vrije browserkeuze. Idem verhaal met Firefox bijvorbeeld, daarvan is de bestaanszekerheid ook al langere tijd een groot vraagstuk. En of we dan beter af zullen zijn dan nu, daar twijfel ik echt wel aan.

[Reactie gewijzigd door Arckedo op 22 juli 2024 14:05]

JakkoFourEyes @RobinJ19958 juli 2024 13:18
zal dat binnenkort mogelijk zijn
Niet binnenkort, dat is al mogelijk. Alleen nog met de webkit engine.
EnigmaNL @jvwou1238 juli 2024 00:08
Dit is ook ideaal voor de gebruiker. Het zorgt ervoor dat Apple hun best moet gaan doen om de gebruikers te behouden door hun apps beter te maken dan die van de concurrentie.
kozue
@EnigmaNL8 juli 2024 07:24
En hoe gaan ze dat doen als Google hun browser actief aan het slopen is door functies niet beschikbaar te maken?
EnigmaNL @kozue8 juli 2024 11:25
Dan stappen gebruikers die die functies missen over naar een andere browser?

Is keuzevrijheid echt zo'n ingewikkeld concept voor Appel gebruikers?
kozue
@EnigmaNL8 juli 2024 22:15
Als je verplicht over moet stappen naar een andere browser omdat je eigen gekozen browser tegen wordt gewerkt door de grootste dictator op internet, is dat het tegenovergestelde van keuzevrijheid.

Heb je wel eens overwogen dat er genoeg mensen zijn die tevreden zijn met Safari en geen behoefte hebben aan een andere browser? En al helemaal geen datamining tool vermomd als browser? Nou zullen mij persoonlijke al die sites van Google me worst wezen, maar er zijn genoeg mensen die dagelijks op Google sites komen. Die worden dan door Google de keuzevrijheid ontnomen. “Neem onze browser of je krijgt een slechte versie”.
EnigmaNL @kozue9 juli 2024 00:41
Verplicht overstappen? Waar heb je het over? Niemand gaat je dwingen om Chrome te installeren op je iPhone.

Al die mensen die tevreden zijn met Safari kunnen gewoon Safari blijven gebruiken. Mensen die Chrome willen gebruiken kunnen dat doen. Iedereen kan gebruiken wat ze zelf willen, iedereen blij.

De interoperabiliteits- en non-discriminatievereisten van de DMA-wetgeving zorgen ervoor dat Google hun dienstverlening niet mag verslechteren in andere browsers. Als ze dat wel gaan doen hebben ze een probleem.
kozue
@EnigmaNL9 juli 2024 07:38
Verplicht overstappen? Waar heb je het over? Niemand gaat je dwingen om Chrome te installeren op je iPhone.
Wel dus. Google.
De interoperabiliteits- en non-discriminatievereisten van de DMA-wetgeving zorgen ervoor dat Google hun dienstverlening niet mag verslechteren in andere browsers. Als ze dat wel gaan doen hebben ze een probleem.
Droom lekker verder. Dat doet Google al zolang ze bestaan. Ze liepen vroeger Windows Mobile/Phone en Firefox al tegen te werken op dezelfde manier. Die DMA gaat daar niks aan veranderen. Ze verzinnen wel een excuus. En zelfs als ze er wel voor op de vingers worden getikt, betalen ze gewoon die paar miljoen aan zakgeld voor de boete wel. Die rechtszaken zijn zo langzaam dat ze jarenlang gebruikers hebben kunnen pushen naar hun eigen browser wanneer die afgerond zijn.
EnigmaNL @kozue9 juli 2024 09:21
Google kan je simpelweg niet dwingen om over te stappen. Dat kunnen ze op Android en PC ook niet, dus op iPhone ook niet.
Honytawk @jvwou1237 juli 2024 23:25
De enige manier voor Google om gebruikers te overtuigen is door een beter product dan safari te maken.
Dus is ook ideaal voor de gebruiker.
jvwou123 @Honytawk8 juli 2024 07:33
Hoe kan een privacyschendende data verzamelaar voor een reclame bedrijf ooit beter zijn? Zeker als ze, doordat ze al de grootste zijn, allerlei “standaarden” maken die niet officieel bij W3C goedgekeurd zijn?

Dan heb je hooguit dat meer website er beter uitzien / meer data van jou naar Google kunnen sturen, maar of het web daar ook beter van wordt, en voor jou als persoon: nee dat niet.
Honytawk @jvwou1238 juli 2024 10:16
Als die privacyschendende data verzamelaar nooit beter kan zijn, dan gaat die ook nooit 50% van de gebruikers krijgen.
EraYaN @Honytawk8 juli 2024 13:50
Nouja ze kunnen dat op dezelfde manier als op de desktop doen, gewoon installer notificaties in alle producten. Gooi er een beetje dark patterns bij en dan heb je er een hoop hoor.
JakkoFourEyes @jvwou1238 juli 2024 13:15
Doel je hierbij op het browserkeuzescherm? Chrome is namelijk al op iOS, ondanks dat het (nog) niet met hun eigen engine is. Gebruikers hebben al lang over kunnen stappen naar Chrome, mochten ze dat willen. Dat hebben ze niet gedaan, dus waarom zouden ze dat nu wel doen?
Het lijkt me dat dit los staat van het feit dat Apple nu een browserkeuze scherm laat zien en (in theorie) andere engines toe laat. Zoals het artikel aangeeft:
Volgens de technieuwssite is Google momenteel vooral zo druk bezig met het lokken van iPhone-gebruikers naar zijn eigen apps, omdat het bedrijf bang is dat het binnenkort niet langer de standaardzoekmachine is in de Safari-browser
Dit had Google dus hoogstwaarschijnlijk ook gedaan als het browserkeuzescherm er niet was geweest of als ze nog steeds geen eigen engine mochten gebruiken, wat nog steeds even slecht was geweest. Google wil gewoon meer marktaandeel omdat ze bang zijn tig gebruikers te verliezen op Safari, ongeacht wat Apple heeft moeten doen voor de DMA/DSA.
CAPSLOCK2000
7 juli 2024 12:55
Kom op overheid!
Dit is toch duidelijk? Grijp in voor het te laat is, als het dat al niet is. Google is veel te groot en Chrome is een van hun middelen om de markt te controleren. Ik heb het niet eens meer over de softwaremarkt maar gewoon de hele (consumenten)markt.

Apple gebruikers moeten niet te harde klagen. Die hebben gekozen voor een ecosysteem waar ze geen controle over hebben, dit hoort er bij. Dat ze dachten dat de controle bij Apple zou liggen en niet bij Google maakt geen verschil. Apple zou kunnen besluiten het hele bedrijf aan Google te verkopen. Dat hoort bij gesloten systemen die niet op kwaliteit concurreren maar op marktmacht. Zelfs met de enorme controle die Apple heeft lukt het niet om verzet te bieden tegen Google, wat maar weer laat zien dat een Walled Garden de verkeerde aanpak is. De muren zijn nooit helemaal gesloten en als er iemand binnen weet te dringen heeft die vrij spel.

Het is mooi nieuws voor mensen die Chrome willen draaien, die zijn er, en die wil ik die mogelijkheid ook niet onthouden. Ik Chrome dus ook niet verbieden, wat ik verder ook van Google denk, als webbrowser werkt Chrome vrij aardig en zoveel andere browsers zijn er niet meer over.

Het is geen enkel probleem als een browser erg populair is, daar gaat het niet om, het wordt een probleem als die browser wordt gebruikt als breekijzer om ook controle over andere markten uit te oefenen. Zoals het hele feest rond Manifest V3 en de eindeloze integraties tussen Chrome en de andere diensten van Google, zoals automatisch inloggen.


Ik zie maar één oplossing en dat is Google opsplitsen. Dat is de enige manier om er nog iets aan te doen zonder dat politiek Google in detail gaat vertellen hoe ze hun software moeten maken. Dat willen we ook niet.

Het zou ook beter zijn voor de verschillende onderdelen van Google zijn. Nu moet dat bedrijf voortdurend op eieren lopen omdat iedere ontwikkeling een woedende reactie uit de markt oplevert, of dat nu terecht is of niet. Dat moet niet alleen vervelend zijn maar ook duur en een enorme rem op de ontwikkeling. Bij iedere stap moet juristen van Google zich afvragen hoe ze zich nu weer moeten indekken en of een nieuwe feature het gedoe wel waard is. Daarbij staat de gebruiker vaak op de laatste plaats, die heeft toch weinig te kiezen.

Dus, haal Chrome zo snel mogelijk weg bij Google zodat het als zelfstandig product op de markt kan komen met gebruikers op de eerste plaats, in plaats van als de buitenste ring van de Google walled garden.
moonlander @CAPSLOCK20007 juli 2024 15:27
Apple gebruikers moeten niet te harde klagen. Die hebben gekozen voor een ecosysteem waar ze geen controle over hebben, dit hoort er bij.
Dat is net zo gevaarlijk
Qws @CAPSLOCK20007 juli 2024 17:28
Apple gebruikers moeten niet te harde klagen.
Apple gebruikers klagen niet, anders hadden ze geen hoofdprijs betaald (en blijven betalen) om Apple producten te mogen gebruiken.

Chrome, Edge, Windows, Teams noem maar op, word gewoon door je strot geduwd.

[Reactie gewijzigd door Qws op 22 juli 2024 14:05]

iAR @CAPSLOCK20008 juli 2024 10:08
Apple gebruikers moeten niet te harde klagen. Die hebben gekozen voor een ecosysteem waar ze geen controle over hebben, dit hoort er bij
Dit is een rare opmerking.
Het is prima mogelijk om gebruik te maken van een ecosysteem terwijl je ook keuze hebt. Alleen wil Apple dit niet. En dus is dat reden om Apple net zo te behandelen als Google, want ze zijn beide veel te groot en veel te machtig.
CAPSLOCK2000
@iAR8 juli 2024 10:37
Dit is een rare opmerking.
Het is prima mogelijk om gebruik te maken van een ecosysteem terwijl je ook keuze hebt. Alleen wil Apple dit niet. En dus is dat reden om Apple net zo te behandelen als Google, want ze zijn beide veel te groot en veel te machtig.
Ik denk dat je me niet helemaal goed heb begrepen, we zijn het eens dat beide bedrijven te groot en machtig zijn. Apple gebruikers hebben een hoop reden om te klagen maar daar hebben ze Google niet voor nodig, Apple alleen is genoeg. Mijn opmerking was gericht tegen Apple gebruikers die het niet leuk vinden dat Google steeds meer invloed krijgt op hun platform.

Het is de "goede dictator" misvatting. Sommige mensen zouden best een dictator willen zolang die dictator maar hun doel dient. Een Sterk Man (m/v/x) die orde op zaken stelt en de boeven aanpakt en snel en daadkrachtig kan optreden zonder "hinder" van wetten en rechters.
Dat gaat op termijn natuurlijk alijd fout maar dat wordt nog wel eens vergeten.
Zo zie ik de walled garden van Apple. Mensen voelen zich veilig omdat Apple over ze waakt en absolute macht heeft om op te treden tegen alles wat ze niet aan staat. Dat kan een tijd goed gaan maar het kan ook opeens helemaal verkeerd gaan.

Als je kiest om alle controle aan Apple te geven dan heb je ook geen controle tegen andere partijen zoals Google. Ik snap dat mensen zo niet denken op het moment dat ze een nieuwe telefoon kopen, maar als iemand nog steeds zo denkt op het moment dat ze met de gevolgen geconfronteerd worden dan vind ik het wel nodig om uitleg te geven.
Floris4970 7 juli 2024 11:33
Kan iemand mij vertellen wat het voordeel is van get gebruik van Chrome? Ik vind Safari namelijk al jaren een prima browser en ik mis geen functionaliteit, volgens mij ook prima snel.

Ik weet het niet zeker, maar heeft Chrome wel zo een goede support voor content blockers zoals Safari dat op iOS heeft?
voxl_ @Floris49707 juli 2024 11:37
Check Orion, Safari met Chrome/FF extensions
Darth TNT @Floris49707 juli 2024 11:39
Het hangt er een beetje vanaf denk ik.
Ik neem aan dat sommigen het een voordeel vinden dat je dan altijd en overal ingelogd kan zijn op Google.

Daarnaast zit ik persoonlijk te wachten op die browser engine omdat ik dan (hopelijk) remote debugging kan gebruiken van websites via chrome. Op het moment kan ik dat niet omdat Apple het alleen toestaat via Mac.

Maar verder zie ik echt 0 voordelen en vooral nadelen van Chrome.
johanneslol @Floris49707 juli 2024 11:56
Het grootste voordeel van Chrome is dat het alles syncs. Ik heb een Android telefoon, een iPad een Windows laptop (privé) en een MacBook (werk) allemaal kunnen ze gewoon hetzelfde account gebruiken. Hierdoor heb ik overal mij favorieten.
P. vd Loo @johanneslol7 juli 2024 22:48
Doen andere browsers ook.
johanneslol @P. vd Loo7 juli 2024 23:30
Maar veel daarvan werken niet goed multiplatform. Als je alles van apple hebt wel, Firefox sync werkt een beetje janky.
P. vd Loo @johanneslol10 juli 2024 19:56
Ik heb Firefox op zo ongeveer ieder platform en het werkt bij mij volledig foutloos. Android, Windows, iMac en iPhone.
johanneslol @P. vd Loo10 juli 2024 19:58
Firefox vind ik zelf traag, vooral met het opstarten. 😊 Ik gebruik het wel eens maar toch niet hetzelfde. Opera is dan beter, maar das het ook niet helemaal. Er is een reden waarom Chrome so dominant is geworden.
P. vd Loo @johanneslol11 juli 2024 12:36
Ik heb Firefox altijd open staan, dus over traag opstarten kan ik niet meepraten. Bij mij start Chrome traag op als ik het opstart.

Je bedoelt dat Chrome groot is geworden puur omdat het door Google door de strot wordt geduwd? ;)
iAR @Floris49708 juli 2024 08:21
Als je alleen Apple gebruikt is er geen voordeel. Als je wilt syncen met een Android of Windows, dan zul je wel moeten volgens mij aangezien Safari niet buiten Apple's ecosysteem werkt.
krakendmodem @iAR8 juli 2024 09:46
Je kan op Windows in je browser een plugin installeren die je gegevens synchroniseert met iCloud.

Bij het installeren van icloud voor windows wordt je dit ook gevraagd; je kan dan je bladwijzers en wachtwoorden in je safari browser op de iphone sycnen met Windows. Het werkt.. ish, maar voor mij is het voldoende.
iAR @krakendmodem8 juli 2024 10:06
Maar website instellingen, tabbladen en extensies niet. Het is zoals je beschrijft erg basic inderdaad.
MehHuntah 7 juli 2024 11:37
Hmmm, lijkt me aantrekkelijk, lekker javascript html based apps draaien wiens verdien model het is om je te add-bomben.. En je batterij leeg te slurpen. |:(

Er zijn weinig andere reden denkbaar waarom Google zoveel geld en tijd steekt in chromium frameworks:

Ik gebruik echt bijna nooit een browser op mijn phone. Ik hoop dat browser based apps gauw verleden tijd zijn, en er meer tijd gestoken wordt in goed geschreven apps die objective C of andere gecompileerde niet garbage coillecting memory managed talen gebruiken, Zodat je de echte performance van je dure hardware ziet.
xFeverr @MehHuntah7 juli 2024 12:28
Zullen we Objective-C gewoon niet meer doen? Doe maar Swift.

Ik sluit mij overigens graag aan bij de dood-aan-de-webapp-verstopt-in-een-native-app-beweging
bzzzt
@xFeverr7 juli 2024 12:57
Die trein is al lang vertrokken. Probleem voor developers is dat het gewoon klauwen vol geld kost om voor ieder platform een 'native' ervaring te bouwen. Feitelijk heb je de keus tussen een 'one size fits all' oplossing of geen native app want die was te duur.
alienfruit @bzzzt7 juli 2024 18:51
Ja, altijd vervelend als ze de app niet willen aanpassen aan de interactiemodel van de iOS. Maakt het allemaal wat minder lekker werken. Het vreemde is dat je de meeste business logic gewoon kan cross compilen tussen Android en iOS. Het is echt de UI zelf, en dat is ook waar ‘one size fits all’-oplossing door de mand valt door dit moet te doen.
bzzzt
@alienfruit7 juli 2024 22:05
Als je denkt dat 'alleen de UI' omschrijven een kleine klus is heb je nooit software ontwikkeld. Voor veel mobiele apps is de UI 90% van de code.
alienfruit @bzzzt8 juli 2024 12:22
Het ligt er aan wat je onder UI vind vallen. Alleen het werk in bijv. Interface Builder en of ook de routing binnen applicatie etc. Als je custom views wil bouwen moet je het werk toch wel doen voor beide platforms.
wildhagen
7 juli 2024 11:31
Zeer slechte zaak imho. Chrome is al extreem dominant, met een marketshare van 65 procent (bron) is het de facto al een monopolist.

Dan lijkt het me érg onwenselijk, uit oogpunt van concurrentie en webstandaarden, dat dat aandeel nog hoger wordt.

Immers, Google dwingt de facto nu al soms Chrome-only aanpassingen op websites af, die daardoor soms niet goed werken op bijvoorbeeld Firefox of andere alternarieve browsers. Vergelijkbaar zoals dat vroeger met IE6 ging, alleen gaat Google daar soms nog wat verder in dan IE6 destijds deed.

Als dat marktaandeel nóg groter wordt, wordt dit alleen maar nog erger.
Eerder maakte de zoekgigant al enkele functies exclusief voor zijn eigen apps om meer gebruikers te lokken, zoals de Discover-feed en de mogelijkheid om via Google op afbeeldingen van websites te zoeken.
En mag dat exclusief maken zomaar? Is dat niet in strijd met mededingingsregels in de diverse landen? MIsschien moeten de FTC, EU etc hier eens een onderzoek naar openen of dit wel helemaal een wenselijke situatie is?

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:05]

sjorsjuhmaniac @wildhagen7 juli 2024 12:05
Het grote probleem is dat Google liegt en wil dat je chrome gebruikt voor extra data vergaring + het verbeteren van de zoekresultaten. Daarbij komen nog de andere problemen die aanhaalt.

Het Google Search Leak, waar imho weinig aandacht aan is besteed hier op tweakers, laat een deel van de interne beschikbare attributes zijn.
Meerdere attributes wijzen terug naar data vergaard via Chrome. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is dat zoekresultaten lager ge-ranked worden als de gebruiker na het klikken op een zoekresultaat de 'back' button gebruikt en een ander zoekresultaat aanklikt.

Deze findings staan haaks op de vele, herhaalde, statements van Google's PR machine dat dergelijk info niet gecombineerd wordt.

Summier Tweakers artikel nieuws: Google bevestigt echtheid van uitgelekte documentatie over Search

Interessante post van het leak, met details:
https://ipullrank.com/google-algo-leak

interessante Podcast van "Hacked":
https://podcasts.apple.co...049420219?i=1000660850164
https://open.spotify.com/episode/3ojkzOfxsS6MFYHaMx7yHZ
Carlos0_0
@wildhagen7 juli 2024 11:54
Inderdaad ze beginnen gewoon erger te worden dan Microsoft vroeger met IE, dit is een hele slechte situatie.
Order heb ik nog geen site echt gezien die niet goed werkt met Firefox(Zullen er vast zijn), alleen merkte ik dat Office365 omgevingen sharepoint etc bestanden openen beter werkte in Chromium browsers.


Maar verder nog geen site tegen gekomen volgens mij, maar goed ze zullen er vast zijn.
jerisson @Carlos0_07 juli 2024 14:15
Maar Office365 is een Microsoft product. Is het dan niet gewoon dat Chrome bepaalde features beter geoptimalliseerd heeft dan Firefox? En MS daar gebruik van maakt?

Denk er ook aan dat browser zelden 100% van de standaard geïmplementeerd hebben: Chrome mist features die Firefox heeft, maar ook omgekeerd.

Ik vind de vergelijking met IE serieus mank gaan omwille van meerdere redenen: zover mij bekend introduceert Google inderdaad al eens experimentele features, maar worden die ook gedocumenteert en voorgelegd aan het W3C's WICG ter standaardisatie. Daar was bij IE geen sprake van. Experimentele features worden ook weer eens geschrapt.

Ook het feit dat Chrome gebaseerd is op het open-source Chromium zorgt ervoor dat andere ontwikkelaars - indien dit nodig zou blijken - een inkijk hebben in de werking, hetgeen net zorgt voor transparantie.

Chrome volgt ook gewoon de standaarden goed: ook daar was bij IE geen sprake van.

Bij IE was het allemaal vele malen erger, en maakte MS het hele web volledig afhankelijk van het gesloten IE (met jaren later nog een compatibility mode)

[Reactie gewijzigd door jerisson op 22 juli 2024 14:05]

jerisson @wildhagen7 juli 2024 14:25
[...]


En mag dat exclusief maken zomaar? Is dat niet in strijd met mededingingsregels in de diverse landen? MIsschien moeten de FTC, EU etc hier eens een onderzoek naar openen of dit wel helemaal een wenselijke situatie is?
Ik weet niet wat de auteur net wilt zeggen, maar zover ik weet is de Discover-feed een lijst met mogelijke relevante artikels die je krijgt als je een nieuw tabblad opent, en is de mogelijkheid om te zoeken op afbeeldingen een functie van de browser zelf.

Het lijkt me dat "exclusief" hier gewoon betekent dat Google deze functionaliteit aanbiedt in Chrome, maar dat deze niet standaard in Safari zit. En niet dat Google iemand tegenwerkt om dit, of iets soortgelijk te implementeren?

Van mij mag iedere browser eigen features voorzien, zolang die niet interfereren met de standaard. Ik denk ook niet dat de FTC of EU daar anders over denkt?
alienfruit @wildhagen7 juli 2024 18:53
Zelf de boot gemist hier. Maar wat voor aanpassingen wilt Google/Chrome dat je maakt die niet lekker werken in andere browsers?
HerrPino 7 juli 2024 13:46
En waarom zou iemand Chrome gebruiken op een iPhone? Als je in het Google eco-systeem had gewild had je wel een Android telefoon gekocht.
SRI @HerrPino7 juli 2024 14:19
Wellicht omdat het je bookmarks en wachtwoorden synchroniseert? Of om dat je de manier van werken met tabs beter vindt? Of dat je drag to close hebt? Zat redenen te verzinnen.
AlfABetA @HerrPino7 juli 2024 19:38
Waarom moet je altijd in een bepaald Eco systeem zitten. De meeste Apple gebruikers die ik ken hebben en Iphone, en daar houd het ook bij op. Ze hebben gewoon een Chromecast in hun tv zitten en geen Apple tv, of een mac.. Een voorbeeld is bij de jeugd, waar de meeste die ik ken een Iphone hebben, maar nog niet eens weten wat een Mac of een Apple tv is, en gewoon op hun telefoon google apps of Microsoft apps gebruiken, of wat dan ook. Ze zijn helemaal niet echt bezig met een Eco systeem, ze gebruiken gewoon wat ze het beste vinden werken.
OkselFris @AlfABetA7 juli 2024 22:56
Pas op dat je niet je eigen kring verward met de meeste Apple gebruikers. De meeste Apple gebruikers zullen geen Chromecast etc. gebruiken
AlfABetA @OkselFris8 juli 2024 00:09
Je moet ergens een vergelijking maken. Hetzelfde wat jij doet om quote "met de meeste Apple gebruikers"
Zelfs buiten mijn kring hebben veel huishoudens een Google-tv chromecast om hun "oudere" tv weer op te krikken.
De meeste vinden een Nividia shield of Appletv gewoon te duur tegenover een Google tv. Het Eco systeem zal zeker iets meer voorkomen in welvarende families.
Op andere internationale Apple forums wordt ook lang niet zoveel over een Eco systeem gesproken. Daar word veel meer gesproken over wat goed en niet goed werkt. Sommige raden zelfs af om je helemaal te laten inzuigen in een Eco systeem.
Stroper 7 juli 2024 17:17
Vind dit persoonlijk een vrij domme zet van Google. Als Apple niet langer Google als standaard zoekmachine mag of wil leveren, dan zal 90% van de Safari-gebruikers nog altijd switchen naar Google.
Maar als Safari gebruiker erger ik mij de laatste tijd meer en meer aan Google. Vroeger toonden ze 1x maand een popup met de vraag om Chrome te proberen. Nu is meerdere keren per week, en als je in Safari eventjes verkeerd klikt in Google opent ie direct de appstore om de Google-app te downloaden. Zodat ik nu actief ben naar een alternatief voor Google.
lenwar
@Stroper7 juli 2024 21:05
Ik gebruik zelf Startpage (Nederlands product).

Die proxied je zoekopdrachten naar Google, maar dan namens hen. Je hebt dan dus niet de zoekbubbel van Google, maar wel de kracht van een goede zoekmachine.
Mr. Freeze @Stroper7 juli 2024 17:23
Echt al heel lang gebruik ik DuckDuckGo als standaard zoekmachine, werkt gewoon prima.
Carlos0_0
@Mr. Freeze7 juli 2024 17:57
Ja ik heb het eens geprobeerd en op zich werkte het, maar nooit om gewisseld.
Ben nu echt klaar met google helemaal,

Google app verwijderd: van de iPhone, geen idee waarom ik die had.
Google maps verwijderd: Apple kaarten werkt nu met fiets route prima
DuckDuckGo ingesteld in Safari

En zelfs YouTube verwijderd aangezien ik toch amper gebruik op de mobiel, ik kijk enkele keer een kanaal of er een nieuw filmpje is(Bright,IGN en nog 2).
Maar dat doe ik altijd via mijn smartTv kijken, dus 1ne enkele filmpje op de mobiel kan ook prima via de browser.
Verder gebruik ik YouTube dan wellicht nog eens voor een walktrough van een spel als ik vast zit, fan open ik Firefox wel met Ublock, sponsorblock en geen idee ik nog iets mis).

Alle history van google gewist in Safari klaar.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 14:05]

Carlos0_0
@Stroper7 juli 2024 17:41
Ik heb net duckduckgo eens ingesteld, heb 2 of 3 dingen in de tussentijd moeten zoeken en ging goed.
Jan Onderwater 7 juli 2024 11:26
Denk niet dat dit gaat gebeuren
Blokker_1999
@Jan Onderwater7 juli 2024 11:28
Van zodra Apple over heel de wereld het gebruik van eigen browser engines toestaat kan het heel snel gaan. Dan moet men geen rekening meer houden met Safari en kan Google hetzelfde doen als wat men gedaan heeft om Windows uit de mobiele markt te duwen.
BlaDeKke @Blokker_19997 juli 2024 11:58
Safari werkt goed. Ik zie geen reden ook al is iPhone men enige Apple device.
OGrasmachien @BlaDeKke7 juli 2024 12:31
Als gewone gebruiker wel. Als web developer ligt dat anders. Op dat vlak is Safari de slechtste leerling van de klas en heeft het de meeste aandacht nodig om een website er even goed te laten uitzien als andere browsers. Het is natuurlijk niet zo dat Safari zo slecht is als IE6 vroeger. Van mij mag Safari wel wat meer concurrentie krijgen op iOS. Misschien dat ze dan wat beter hun best gaan doen.
Basket Kees @OGrasmachien7 juli 2024 14:51
Het WebKit team doet prima z’n best, het is Google die zijn marktpositie gebruikt om van Chrome het nieuwe IE te maken. En webdevelopers hebben blijkbaar weinig van die vorige ronde geleerd. Het is natuurlijk leuk om al dat custom Chrome speelgoed te gebruiken. Heel gek dat de compatibiliteit weer hard achteruit gaat. Het is nu juist ruim een decennium zo goed gegaan. Hoe kwam dat ook al weer? Oh ja, door de dominantie van WebKit, met een team erachter dat standaarden wat hoger in het vaandel heeft.

Natuurlijk valt er ook te zeuren over WebKit, maar in de huidige situatie is het compleet onzinnig om daar de nadruk op te leggen.
jerisson @Basket Kees7 juli 2024 17:17
Heb je voorbeelden van dat custom Chrome speelgoed dat Google dan ook actief promoot. Ik ben zelf nog niks tegengekomen, maar misschien zie ik iets over het hoofd?

Dat WebKit de standaarden hoog in vaandel heeft is ook wel wat overdreven. Waar iets basis als input-type "date" in html 5 was gedefiniëerd (release html5 was in 2008, major revisie in 2014 - ik ben niet exact zeker of het al in de 2008 versie zat) heeft het tot 2021 geduurd voor safari de feature had. Door die sloomheid leek safari vaak de nieuwe IE6 te zijn destijds.
n4m3l355
@Basket Kees7 juli 2024 17:38
Er valt van beiden wat te zeggen, geen van beiden met zo'n groot aandeel is wenselijk. Waar vroeger nog een strijd zag tussen Chrome, IE en andere browsers is dat heden ten dagen toch ver voorbij. Nu is het ook wel zo (als niet developer) dat het voor mij "uitontwikkeld" is. Maar daar ligt dan ook de crux, nieuwe ontwikkelingen gebeuren niet echt meer voor de gebruiker, maar voor Apple/Google zelf. Hoe ze data-extractie verder kunnen verbeteren en tegelijkertijd de concurrentie het zo moeilijk mogelijk maken.

Het is niet gezond dat een bedrijf nagenoeg evenveel omzet draait als de GDP van sommige landen zoals Ierland/Zweden. Het is hoogtijd dat de EU grenzen stelt aan wanneer te groot is, als bedrijven als Apple/Google niet te groot zijn, dan wat wel? Als je kijkt naar MS sprak men erover dat die misschien opgebroken most worden omdat die te groot was in het jaar 2000, toen was MS 250 miljard waard, Apple is nu 16 keer zo groot. Trek de handel gewoon uit elkaar, financiele producten, iOS/hardware/iTunes etc in hapklare stukken van 150-250 miljard. Dan zullen we direct veel meer concurrentie zien, veel meer nieuwe ontwikkelingen, bedrijven worden niet en masse opgeslokt en Apple zal dan ook minder in staat zijn zich te misdragen binnen de EU.
alienfruit @OGrasmachien7 juli 2024 18:34
Tja, als web developer zal je toch nog Safari/webkit moeten ondersteunen. Dus het maakt allemaal niet zoveel uit. De laatste tijd is WebKit goed bezig.
jvwou123 @OGrasmachien7 juli 2024 13:06
Grap is: de dingen die ik voor eigen gebruik maak, werken op chrome meestal het slechts.
Jantimon @jvwou1237 juli 2024 14:50
Waar ligt dat dan aan? Dat is een serieuze vraag.
freaq @OGrasmachien7 juli 2024 14:27
Eh chrome is toch echt degene die de standaarden niet goed volgt met alle custom truukjes die alleen bij googles browser werken.

Soms mooi spul maar chrime is de outlier, niet safari.
BlaDeKke @OGrasmachien7 juli 2024 20:31
Het is op een smartphone. Website moet leesbaar zijn. Al de rest kan ik geen zier om geven. Ik heb geen fancy ui nodig om tekst te lezen.

Op de helft van de websites die ik gebruik staat reader op. Dat maakt een website makkelijk leesbaar en als darkmode geactiveerd is, is dat ook in de reader. Ads weg, externe content weg.

Als ik bewegende beelden wil zien dan start ik YouTube of motherless.com

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:05]

Remzi1993 @BlaDeKke7 juli 2024 17:12
Safari werkt goed. Ik zie geen reden ook al is iPhone men enige Apple device.
Safari en WebKit lopen hopeloos achter en dit wordt express gedaan zodat web apps geen gevaar vormen tegen native apps waar Apples volledige controle over heeft en een commissie voor krijgt.

Vandaar dat het open gebroken moet worden, niet alle apps hoeven native te zijn. Vele apps van bedrijven kunnen gewoon goed werkende wel apps worden.
BlaDeKke @Remzi19937 juli 2024 20:30
Hier merk ik als eindgebruiker helemaal niets van. Waar loop jij tegen aan met WebKit?
R4gnax
@BlaDeKke7 juli 2024 21:56
Lees deze bijv. eens:
https://infrequently.org/2021/04/progress-delayed/

Eerder ook al aangehaald door mij. De waslijst aan breedgedragen APIs (dan heb ik het niet over Google's experiment van de dag) die Apple in Safari niet had/heeft geimplementeerd; niet op tijd had/heeft geimplementeerd; of kreupel had/heeft geimplementeerd, is niet mals.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

BlaDeKke @R4gnax7 juli 2024 23:29
Dat is inderdaad een grote lijst. Maar ik gebruik Safari enkel op men iPhone en mijn phone browser moet gewoon text weer geven. Voor geavanceerdere dingen installeer ik een app of gebruik ik een desktop/laptop.

Of sla ik hier de bal helemaal mis?
aikebah @Remzi19937 juli 2024 20:20
Websites/apps moeten gewoon met hun klauwen uit mijn devices blijven. Als ze bij de device capabilities willen bouwen ze maar een app. Apple heeft wat mij betreft groot gelijk dat ze 'de browser als een full access engine' frustreren. Het is wachten op de eerste sandbox breakouts die het web weer net zo gevaarlijk maken als in de Flash / Java applet tijd. Die technieken zijn niet voor niets de nek om gedraaid.
Remzi1993 @aikebah7 juli 2024 21:05
Websites/apps moeten gewoon met hun klauwen uit mijn devices blijven.
Je reageert heel erg vreemd en emotioneel. Het gaat om simpele dingen zoals meldingen tonen en dergelijke.
de browser als een full access engine
Nee, dat doen ze niet. Voordat JavaScript iets kan doen moet er een API zijn. Maarja, als je web developer was dan wist je dit al. Web apps hebben toegang tot datgene wat de browser ze toegang geeft niet andersom. Ook werkt elke browser met een rechtensysteem waarbij de gebruiker toestemming moet geven voor bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld microfoon en dergelijke.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 14:05]

aikebah @Remzi19937 juli 2024 23:08
Als er iets verschrikkelijk is is het wel die meldingenvloed van tegenwoordig. Gelukkig kun je dat idd uitzetten maar NEE website, ik hoef geen notificaties van jullie.

Het probleem is en blijft dat de browser meer en meer een operating systeem op zich wordt met volledige toegang tot alles wat het device maar biedt. Een browser moet gewoon een fenced garden zijn die mij dingen van (het inherent onveilige) internet laat zien.

Als ik meer features nodig heb (en het bedrijf erachter marginaal vertrouw) dan installeer ik wel een app.
Remzi1993 @aikebah8 juli 2024 11:47
Als er iets verschrikkelijk is is het wel die meldingenvloed van tegenwoordig. Gelukkig kun je dat idd uitzetten maar NEE website, ik hoef geen notificaties van jullie.
Dat was maar een voorbeeld en dat snap je heus wel.
Het probleem is en blijft dat de browser meer en meer een operating systeem op zich wordt met volledige toegang tot alles wat het device maar biedt.
Dit klopt niet en dit klopt ook niet meer voor applicaties op de PC. Steeds meer wordt met een rechtensysteem of iets anders gescheiden en moet je voor veel toestemming aan de gebruiker vragen. Ook wordt een deel gevirtualiseerd.
Een browser moet gewoon een fenced garden zijn die mij dingen van (het inherent onveilige) internet laat zien.
Heel veel dingen hoeven geen applicatie te zijn en veel kan nu gewoon in de browser draaien. Dit zorgt voor minder rommel voor de gebruiker en schijfruimte en andere voordelen zoals altijd de laatste versie gebruiken zonder updates en dergelijke te hoeven installeren.

Bijvoorbeeld een boekhoudprogramma of administratieprogramma hoeft echt geen applicatie te zijn. Zo zijn er veel applicaties die makkelijk cross platform willen zijn zonder een applicatie te moeten maken voor meerdere besturingssystemen.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 14:05]

aikebah @Remzi199310 juli 2024 20:17
Dat boekhoudprogramma of administratieprogramma heeft echt niet alle extra uitbreidingen nodig. Die heeft voldoende aan fancy gelayoutte formuliertjes en serverside processing. Dat kon al haast met Web 1.0.
TweakMac @BlaDeKke7 juli 2024 14:54
Safari op iPhone, iPad en Mac is aan elkaar gekoppeld en dat is heerlijk. Dat geef je allemaal op met Chrome, tenzij je die ook op iPad en Mac zet, maar ik vind het een kloteprogramma.

Van de andere kant, Apple heeft het zo moeilijk gemaakt om extensies toe te voegen dat ik snap dat mensen op Chrome werken. Veel populaire zijn niet voor Safari te krijgen.

Ik werk bij een krantenuitgever en bij een tijdschriftenuitgever en bij beide is de hele workflow op Chrome en Google gebaseerd. Ik kan werken met Safari, maar dan mis ik essentiële plug-ins en extensies waardoor ik via omwegen moet gaan werken, de ontwikkelaars van de CMS'en bieden alleen Chrome-extensies.
alienfruit @TweakMac7 juli 2024 18:36
Waarvoor heeft een CMS een browserextensie nodig? Verder kan je die ook schrijven voor Safari of Firefox.
Remzi1993 @TweakMac7 juli 2024 17:18
Safari op iPhone, iPad en Mac is aan elkaar gekoppeld en dat is heerlijk. Dat geef je allemaal op met Chrome, tenzij je die ook op iPad en Mac zet, maar ik vind het een kloteprogramma.
Dat geef je helemaal niet op, als je inlogt met dezelfde Google account wordt alles netjes gesynchroniseerd (browser geschiedenis, favorieten en instellingen).
aikebah @Remzi19937 juli 2024 20:12
Je quote het al mee 'tenzij je die ook op de iPad en Mac zet'... dus ja... dat klopt gewoon. Je moet volledig overstappen naar het Google ecosysteem om dezelfde ervaring weer te hebben.

Dat gezegd hebbende... zie ik niet in waarom je half zou overstappen (zie wel in waarom je zo veel mogelijk weg zou willen blijven uit de profiling-klauwen van Google)
Remzi1993 @aikebah8 juli 2024 15:52
Je moet volledig overstappen naar het Google ecosysteem om dezelfde ervaring weer te hebben.
Nee dat hoeft niet. In het geval van de browser hoef je alleen overal Google Chrome te installeren. Domme discussie dit.
aikebah @Remzi199310 juli 2024 20:18
Google Chrome installeren icm google account voor sync is instappen op de profiling klauwen van google. Niks mis mee als je daarvoor kiest, maar het is wel wat het is.
BlaDeKke @Remzi19937 juli 2024 20:37
Zeer goed, dus jij geeft je dus volledig bloot aan Google, maar echt zonder grenzen. Good 4 you. Ik kan me weinig bezig houden met privacy, anders ga ik cbd nodig hebben om niet paranoia te worden. Maar dit is voor mij een brug te ver.

Ik ben wel jaloers op je dat je dat gewoon kan en doet zonder er verder over te twijfelen. Ignorance is bliss.
Remzi1993 @BlaDeKke8 juli 2024 15:53
Zeer goed, dus jij geeft je dus volledig bloot aan Google, maar echt zonder grenzen.
Dat is mijn keuze. Waarom dwing jij jouw keuzes op mij op? Ik wild die keuzevrijheid hebben en jij kan blijven gebruiken wat je wilt. Zo moeilijk is het allemaal niet.
BlaDeKke @Remzi19938 juli 2024 21:31
Ik dwing helemaal niets. Ik zeg zelfs dat ik jaloers ben en geef weer hoe ik er naar kijk. Jij kunt ook blijven gebruiken wat je wil. Geen idee wat je met deze reactie wil bereiken. Want naar dit soort reacties wordt de laatste tijd wel vaker gegrepen.

Persoon A: ik geef mijn mening
Persoon B: geeft zijn mening
Persoon A: waarom dring je mij dingen op?

Een personal bubble vind je zowat overal behalve hier…

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:05]

Remzi1993 @BlaDeKke9 juli 2024 01:19
Dit artikel gaat over keuzevrijheid op iOS, iPhones dus. Mensen die niet willen dat het open gebroken wordt en dat men de keuze krijgt ontnemen (of eerder ontmoedigen) dus die vrijheid van anderen. Het zal mij een rotzorg zijn wie wat gebruikt, maar ik wil die keuze wel hebben.
BlaDeKke @Remzi19939 juli 2024 13:52
Ahzo. Ja keuze mag er zeker zijn. Helemaal mee eens :X
micnocom @Remzi19937 juli 2024 17:25
Google account
En daar gaat het mis….
Remzi1993 @micnocom7 juli 2024 21:09
Precies hetzelfde met Safari met de Apple account. Of hoe dacht je dat Apple al die dingen synchroniseert?
micnocom @Remzi19937 juli 2024 21:18
Als het goed is weet ook jij dat een Apple account anders is dan een Google account.

Apple gebruikt de telemetry om zoveel mogelijk geld uit z'n gebruikers te trekken waar Google alles van me verzameld en dan eens kijkt wat ze nou eigenlijk kunnen verkopen.
Ik heb liever één Apple account dan een Google (en Apple / en Windows) account.
xxtremexx @Remzi19938 juli 2024 09:26
Apple is geen grootmacht op de advertentiemarkt en dat is nu net het probleem met Chrome / Google.

OT : begrijp niet waarom mijn andere reactie een -1 krijgt, ontopic en gaat in op het probleem.

[Reactie gewijzigd door xxtremexx op 22 juli 2024 14:05]

BlaDeKke @TweakMac7 juli 2024 20:34
Ik heb Adblock, het synced met men Windows desktop. Ik zie niet zo direct in wat ik zou missen, wat mis jij van extensies? Oprecht benieuwd.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:05]

Barsonax @BlaDeKke7 juli 2024 21:08
Safari is de nieuwe internet explorer aan het worden maar daar merk je als gebruiker misschien minder dan als dev die meer moeite moet doen om alles goed te laten werken.
BlaDeKke @Barsonax7 juli 2024 21:32
maar daar merk je als gebruiker misschien minder dan als dev die meer moeite moet doen om alles goed te laten werken.
Helemaal correct, en hoe meer werk hoe beter toch. Of mis ik iets?
Safari is de nieuwe internet explorer aan het worden
IE was wat ie was vanwege marktdominantie. Ik heb zo’n klein vermoeden dat marktdominantie eerder een chromium ding dan een WebKit ding is.
TheVivaldi
@BlaDeKke7 juli 2024 12:31
Iedereen heeft zijn/haar eigen voorkeur, maar de populariteit van Chrome op andere systemen liegt er niet om dat veel mensen liever Chrome gebruiken of het gebruiken omdat ze niet anders gewend zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:05]

nst6ldr @TheVivaldi7 juli 2024 13:21
Dat is natuurlijk maar het halve verhaal: Google heeft consumentonvriendelijke strategiën gebruikt om het marktaandeel toe te laten nemen.

Overigens verwacht ik dezelfde aanpak voor iOS, Google heeft een groot aandeel in webframeworks en resources als fonts e.d. dus Safari zal de komende periode niet bepaald prettig in gebruik zijn op veel sites.
PhilipsFan @nst6ldr7 juli 2024 17:45
Dit gebeurt nu al, Google is extreem consument-onvriendelijk. Als je vanuit een andere Google app (bijvoorbeeld GMail) een link opent, dan vraagt de GMail app of ik die link wil openen in Safari of Chrome. Terwijl ik Chrome niet eens heb geinstalleerd op mijn iPhone. Compleet idioot als je het mij vraagt. En het is niet eenmalig, hij vraagt het ELKE KEER WEER. Ik vind het dermate storend dat ik overweeg om mijn GMail gewoon weer te gaan lezen in de ingebouwde mail-app.

Ik begrijp ook helemaal niet waarom mensen zo graag Chrome gebruiken om te webbrowsen, het is niet eens een goede browser. Het zal wel door een gebrek aan alternatieven komen. Edge is net zo waardeloos en Firefox is minder snel. Safari werkt best prima, ik zie geen enkele reden om op een iPhone of iPad Chrome te gaan gebruiken. Misschien willen mensen graag nog meer data aan Google kado geven?

Maar ga vooral door EU om de veiligheid van het Apple platform uit te kleden. Jullie zijn goed bezig en hebben er echt verstand van |:(
latka @PhilipsFan7 juli 2024 18:38
Gmail opzeggen en hooguit een forward erop hebben. Degoogle'd hier een paar jaar terug. Wat een verademing.
micnocom @latka7 juli 2024 21:07
Hier ook, alles van Google weg, zowel hard als software alleen gebruiken we nog Youtube.
Maar ook van Microsoft word Office (schoolgaande kinderen) gebruikt maar ook geen Windows meer.
Hier alleen nog MacOS en Linux (en nee, ik wil hiermee niet zeggen dat ik Apple een fantastisch bedrijf vind.)
Marve79 @nst6ldr7 juli 2024 14:14
Persoonlijk vind ik Chrome het lekkerst werken. Pas nog Firefox geprobeerd maar ik kan er maar niet aan wennen en ik kom van FF v2.0 lang geleden.

Ik denk gewoon dat Chrome (Chromium) op dit moment de beste browser is (mening). En je bereikt zo'n marktaandeel niet met consument onvriendelijke strategieën. Ze zullen wel iets goeds doen ook.

Kijk hoe MS Edge aan het verneuken is. Daardoor installeren wij op het werk ook weer Chrome voor de gebruiker als alternatief.
micnocom @Marve797 juli 2024 17:45
consument onvriendelijke strategieën. Ze zullen wel iets goeds doen ook.
Alle data verzamelen en verkopen vind ik redelijk consument onvriendelijk, waardoor ze geld genoeg hebben om te blijven ontwikkelen. En inderdaad een “goede” snelle browser neer te kunnen zetten en te zorgen dat veel bedrijven de site bouwen enkel voor de Chrome(ium based) browser. Waardoor we hetzelfde scenario krijgen als we hadden met IE, alleen werd Microsoft toen bestraft omdat ze de monopolie bereikt hadden doordat het meegeleverd werd met Windows. Nu door met geld te smijten en privacy te doen laten verdwijnen.

Maargoed, het is nu wel “de beste browser” en “helemaal gratis” wat voor veel mensen ook erg belangrijk is… ;)

Door geen gebruik te maken van Chrome heb ik al jaren prima kunnen wennen aan Firefox (en gebruik ook Safari en heb nog wat andere getest zoals Arc en Brave (chromium based) maar wil die bewust niet gebruiken.

[Reactie gewijzigd door micnocom op 22 juli 2024 14:05]

mjz2cool @Marve797 juli 2024 18:21
Die consumentonvriendelijke strategieën zijn vooral dat ze zorgen dat websites gebruik gaan maken van functionaliteiten die nog niet standaard zijn waardoor browsers die zich daar wel aan houden achter gaan lopen. Dat is weer ten nadele van de consument die zulke browsers gebruiken.
divvid @Marve797 juli 2024 16:31
ik gebruik chrome en ff door elkaar heen en merk weinig verschil. Wel is ff een stuk fijner in combi met allerlei extenties
BlaDeKke @TheVivaldi7 juli 2024 16:58
Op een laptop/desktop snap ik dat. Maar op men Samsung werkte de Samsung browser ook beter dan Google Chrome. Ondanks dat ie ik vermoed ook chromium gebruikt. Ik vermoed dat Google Chrome net zoals op Samsung geen verbetering is op een iPhone. Alles werkt zoals het zou moeten. Alles synced met men edge browser op desktop. Ik zie geen reden om nog meer data bij Google achter te laten.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:05]

bzzzt
@BlaDeKke7 juli 2024 12:52
Safari werkt goed. Ik zie geen reden ook al is iPhone men enige Apple device.
Nog wel. Veel developers hebben een hekel aan Safari omdat het 'achter zou lopen' (omdat Apple niet iedere suggestie van Google aan het W3C klakkeloos implementeert). Onderhouden van compatibiliteit met meerdere browsers is een kostenpost die bedrijven niet gaan nemen als het marktaandeel van Safari onderuit gaat.
R4gnax
@bzzzt7 juli 2024 16:35
Ik zou je aan willen moedigen het volgende even te lezen:
https://infrequently.org/2021/04/progress-delayed/

Het gaat veel verder dan het weigeren om "Google's suggesties klakkeloos over te nemen."
Wat behoorlijk denigrerend is richting het werk van Microsoft en Mozilla - overigens. Want ook zij nemen niet zomaar alles over. Vaak moet er nog flink aan voorstellen geschaaft worden en zijn er meerdere review-rondes en consensus-zoekend overleggen nodig om tot iets goeds te komen.

Het heeft er in Apple's geval sterk de neiging naar dat ze de boel met opzet aan het frustreren zijn; en dat is heel andere koek.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

bzzzt
@R4gnax7 juli 2024 22:11
Google stuurt de web standaard commissies 'voorstellen' om features die ze al in Chrome hebben ingebouwd te standaardiseren. Vind het niet normaal om dan gelijk in paniek te raken dat andere partijen met een andere agenda er iets langer over doen.
Ook nut en noodzaak van veel van deze features vind ik nogal overdreven, meestal zijn het optimalisaties van specifieke edge cases. Voor 99% van de webapps is het ontbreken van een specifieke niche CSS selector geen breekpunt. We bouwen tenslotte al jaren websites zonder.
Overigens zijn ontzettend veel van de voorbeelden uit de link die je stuurt ondertussen al lang in Safari geïmplementeerd dus dat er opzet tot frustratie in het spel is is een narratief wat niet per se waar hoeft te zijn en waar zeker geen hard bewijs voor is.
R4gnax
@bzzzt7 juli 2024 23:08
Je negeert daarbij echter wel bewust de tijdslijn waarbinnen die features door alle andere browser bouwers geimplementeerd zijn vs hoe lang Apple er consequent over doet.

Daar zit een bepaald patroon in. Wat de reden daarvoor is kun je nog buiten beschouwing laten, maar het is een onvoldongen feit op basis van deze historische gegevens dat Apple het al die jaren niet zo goed gedaan heeft tov de andere partijen.
Ook nut en noodzaak van veel van deze features vind ik nogal overdreven, meestal zijn het optimalisaties van specifieke edge cases. Voor 99% van de webapps is het ontbreken van een specifieke niche CSS selector geen breekpunt. We bouwen tenslotte al jaren websites zonder.
Reductio ad absurdum:
Voor 99% van de websites, Tweakers incl. is CSS überhaupt niet nodig om in de kerndienstverlening te voorzien. Een FullHD scherm met 8-bits kleurdiepte ook niet, trouwens. Gewoon lekker terug naar een tekstscherm met 16 kleurtjes maximaal. Ruim voldoende om een tekstdocument te tonen, toch? Hebben we decennia lang genoeg aan gehad.

Je snapt dus dat wat je hier stelt een absoluut non-argument is? Wat je nooit hebt gehad, heb je ook nooit kunnen gebruiken. Dus moest je er om heen trucen, of andere suboptimale oplossingen gebruiken die meer moeite vereisen. Of bepaalde features gewoon niet introduceren, ondanks dat je ze mss. wel had willen hebben, omdat het gewoon niet kan.
R4gnax
@bzzzt8 juli 2024 13:05
Door een random featurelijst 'plat te slaan' tot een nummertje 'geimplementeerde standaarden' en geen oog te hebben voor wie een specifieke feature nou echt belangrijk is kan je de discussie heel makkelijk framen als Apple die traineert.
Door te doen alsof het slechts triviale features betreft kun je ook heel makkelijk de discussie framen alsof er niets aan de hand is.

De waarheid is dat Apple specifiek zwaar op features getraineert heeft die het mogelijk zouden maken om videocalls en game-streaming via het web mogelijk te maken; om diepere integratie en app-like affordances zoals notificaties mogelijk te maken; en om web apps makkelijk porteerbaar te maken tussen iOS en desktops (bijv. pointer events, wat muis en touch unificeert).

En dat valt precies in lijn met hun eigen belangen.
Namelijk om vooral apps via de App Store te blijven houden; en initiatieven zoals game streaming waarmee hun 30% commissie effectief ge-bypassed zou kunnen worden, te frustreren. En om als er dan toch iets web-based gebouwd gaat worden voor iOS, het ook zoveel mogelijk bij iOS te houden - en zo duur en pijnlijk mogelijk te houden om dezelfde gebruikservaring naar andere platformen te brengen. (Bijv. web-app ontwikkelaars verplichten om alle touch en muis interacties dubbel uit te voeren, alsmede weigeren om hun eigen manke touch events te implementeren volgens gespecificeerde standaard. Waardoor voor complexe interacties destijds zelfs user-agent sniffing nodig was.)


Google is inderdaad ook niet heilig. En speelt dezelfde rotspelletjes, met o.a. het Web Components 'versie 0' drama met YouTube.

Maar dat wil niet zeggen dat Apple daarmee dan ineens gevrijwaard zou zijn van alle kritiek.
Tu quoque doen we niet aan

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

Remzi1993 @bzzzt7 juli 2024 17:16
Nog wel. Veel developers hebben een hekel aan Safari omdat het 'achter zou lopen' (omdat Apple niet iedere suggestie van Google aan het W3C klakkeloos implementeert). Onderhouden van compatibiliteit met meerdere browsers is een kostenpost die bedrijven niet gaan nemen als het marktaandeel van Safari onderuit gaat.
Als je naar de belangen kijkt en vooral naar de belangenverstrengeling dan snap je gelijk waarom dit niet klopt. Het is in Apple's nadeel om goed werkende web apps te ondersteunen, want dan hoeven vele bedrijven geen native apps uit te brengen. Veel apps in de app store zijn overbodig en konden gewoon een apps zijn ipv native apps.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 14:05]

bzzzt
@Remzi19937 juli 2024 22:04
Je bedoelt een website? Wat voor API's mist Safari dan waardoor zo 'vele' apps niet zouden kunnen werken? Voor veruit de meeste 'data entry' applicaties is er geen enkele reden dat er een app is behalve dat ontwikkelaars op die manier hun telemetrie en data collection kunnen verstoppen... Dat soort apps zijn vaak ook gratis, dus heeft Apple daar geen enkel belang bij.
Remzi1993 @bzzzt8 juli 2024 11:49
Voorheen was dat streaming voor games en geen of gele beperkte controller support om als voorbeeld te noemen, maar Apple heeft dat onder veel druk van grote collega miljarden bedrijven opgelost nadat ze dreigden naar verschillende antitrust autoriteiten te stappen.

Dit is maar 1 voorbeeld maar als je even Google kan je nog duizenden vinden in de loop der jaren.
bzzzt
@Remzi19938 juli 2024 13:03
En ondertussen is de grootste aanbieder van game streaming er mee gekapt.
Ik heb wel respect voor Apple dat ze niet met iedere gril meelopen die de industrie ons, no matter what, probeert op te dringen.
Remzi1993 @bzzzt8 juli 2024 15:50
Ik heb wel respect voor Apple dat ze niet met iedere gril meelopen die de industrie ons
Als Apple eigen browser engines en dergelijk toestaat hoeven ze dat dus niet meer te doen. Dan kan een concurrent gewoon zelf dingen implementeren als concurrentie vaak doet.
latka @BlaDeKke7 juli 2024 18:38
Volgende week op nu.nl: deze site werkt beter in chrome. De week erop daadwerkelijk dingen kapot maken etc. We hebben het al zo vaak zien gebeuren. Kwestie van wie het meeste geld heeft.
BlaDeKke @latka7 juli 2024 20:29
Dat is dan zeer jammer voor die websites. Sinds kort is tweakers bij mij ook een grens gepasseerd, en dat is nu na meer dan een decennia niet meer mijn startpagina. Ik amuseer me veel meer op hackernews. En simpeler als dat wordt een website niet.

Ik heb geen web 9.0 nodig om iets te kunnen lezen hoor.
turbojet80s @BlaDeKke7 juli 2024 18:39
Bij andere browsers kun je van alles synchroniseren. Als dat gewenst is dan kun je daar nou net de vruchten van plukken als een iPhone je enige Apple device is.
BlaDeKke @turbojet80s7 juli 2024 20:26
Dat werkt perfect tussen iOS Safari en Windows edge. Ik heb er helemaal geen Chrome voor nodig. Ja ik ben bewust dat edge chromium is. Ik wil gewoon de beste ervaring op mijn iPhone. En ik durf er bijna geld op te zetten dat dat safari zal zijn.

En hoe dan ook. Als iets meer dan voldoet. Waarom vervangen voor iets anders.
turbojet80s @BlaDeKke8 juli 2024 00:37
Als het voldoet dan lekker zo laten. Ik heb al heel lang geen ios meer, maar op MacOs vind ik Edge een stuk prettiger werken als Safari.

Ben wel benieuwd naar die sync tussen Edge op Windows en Safari op Ios. Kun je me daar meer over vertellen? Hoe werkt dit en wat kun je allemaal syncen?
BlaDeKke @turbojet80s8 juli 2024 09:00
Favorieten syncen. Meer vind ik iets te spannend, geen idee hoe ver je kan gaan.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 14:05]

GertMenkel
@Blokker_19997 juli 2024 13:40
Ik denk dat Google zonder het afdwingen van het bundelen van Chrome nooit zulke hoge market share had gehad. Zelfs vandaag is Samsung Internet nog een significante speler op de mobiele browsermarkt.

Zolang Apple Safari meelevert, zie ik het probleem niet zo. Wellicht wordt Chrome de IE van iOS ("onze website wordt alleen getest in browsers die we lokaal kunnen testen dus installeer Chrome als Safari het niet doet") maar ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen.
Ricco02 @Blokker_19997 juli 2024 11:56
Het verschil is, is dat Microsoft Edge bagger is van zichzelf terwijl Safari een prima browser is. Zeker omdat het zo ver geïntegreerd kan zijn met het systeem.

Je schopt dat er niet zomaar vanaf. Ik vind het niet erg als 50% Chrome gaat gebruiken. Ik hou het wel lekker bij Safari. Maar ben blij sat Safari wat concurrentie krijgt.
bantoo @Ricco027 juli 2024 11:59
Edge is gewoon een functionele moderne browser.
curkey @bantoo7 juli 2024 14:05
De enshittification ervan is anders al wel begonnen helaas.
Ricco02 @bantoo7 juli 2024 12:02
Ik zeg niet dat Edge niet functioneel is. Maar naar mijn mening (en de mening van de meeste mensen, anders zou Chrome niet zo een grote marketshare hebben op Windows) is de UI erg bagger en niet netjes.
TheVivaldi
@Ricco027 juli 2024 12:32
Nee, de reden dat Chrome populair is op Windows is gekomen doordat IE een verouderde, slechte browser was in de ogen van veel mensen. Inmiddels is Edge er, maar mensen blijven vasthouden aan Chrome, omdat ze dat gewend zijn. Tóch neemt het gebruik van Edge iedere maand toe.
_Dune_ Moderator OeB @TheVivaldi7 juli 2024 13:07
Klopt, alleen zakelijk al. Omdat er in principe weinig verschil zit tussen Chrome en Edge, is het voor beheer makkelijker alleen Edge als browser te voeren. Kwa (security) updates zijn browsers rampzalig voor beheerders, daarom ook liever één browser, daarnaast zijn policies het makkelijkst toe te passen op Edge (want volledig geintergreed), al hoe wel dit voor Chrome ook redelijk goed lukt. Inmiddels zien wij dus geen reden meer om meerdere browsers zakelijk aan te bieden.
aikebah @_Dune_7 juli 2024 20:24
Uit security-updates oogpunt is een goed ingeregelde Chrome te prefereren volgens mij, want Edge hobbelt altijd wat achter Chrome aan met de security patches.
Geen idee hoe de beheerbaarheid/instelbaarheid van beiden zich tot elkaar verhoudt.
webhalla @aikebah7 juli 2024 23:21
In een Windows toko is edge geheel met de bekende group policy objects (gpo’s) te configureren. https://learn.microsoft.c...ge-policies#manageability
Marve79 @TheVivaldi7 juli 2024 14:19
Klopt niet, na IE6 kwam eerst Firefox en die had een dik marktaandeel verworven. Toen begon MS ineens weer nieuwe versies van IE uit te brengen tot aan IE11. Toen kwam Google met Chrome en die werd geadverteerd via Google search dus toen was het snel gedaan met Firefox. Maar Chrome was ook de betere browser. Firefox werd log, zwaar en traag vanaf versie 3.0.
SG @Marve798 juli 2024 07:11
Omdat chome dominant is kunnen ze standaarden ignore en er zelf twist aan geven.
Chrome heeft ook dev mode en daarmee ook flinke push onder webdevs.
Als chrome feature introduceerde, loopt rest achter als website er gebruik van maakt.
Vraag mij af iemand hier meer van afweet en of dit klopt.
david-v
@Ricco027 juli 2024 13:49
Smaken verschillen. Ik gebruik alleen maar edge op mobiel en laptop. Op mijn mobiel heb ik zelfs Chrome helemaal uitgeschakeld. Die wilde vaak toch weer de standaard browser worden. De webapp van Tweakers bijvoorbeeld werd soms in Chrome geopend terwijl ik toch echt edge als standaard browser heb ingesteld.
Loller1
@Ricco027 juli 2024 12:13
De reden dat Chrome populair is op Windows is omdat Google Chrome constant door je strot duwt waar je ook maar gaat op zijn eigen services en verder is het vooral een aapje doet wat aapje ziet verhaal.
Mizgala28 @Loller17 juli 2024 12:40
Dat dus

Ik heb dat hele periode meegemaakt dat Chrome gepushed werd, en ik zag veel mensen overstappen (dit was toen XP nog populair was en Windows 7 nog deze niet had ingehaald)

Op zich vond ik Chrome zelf geen slechte browser toen, en nu hoewel mijn mening daarover anders is geworden is het anno nu nog steeds "een prima browser".

Maar mijn voorkeur tot FireFox terzijde, mijn grootste probleem met Chrome is Google zelf.

Men mopperde al die jaren dat Internet Explorer te groot is geworden, maar toen Chrome hetzelfde pad ging bewandelen, hoorde je op een enkeling na vrijwel niemand.

En ook nu heb ik weleens discussies met mensen die mijn vragen "waarom ik Firefox gebruik, want Chrome is beter".

Terzijde dat ik FireFox fijner vind, Chrome heeft ervoor gezorgd dat de browser engine markt fors kleiner is geworden, en hoewel daar op het eerste gezicht niks mis mee is, door hoe Google hanteert is dat WEL een probleem.

en hoewel ik nog steeds FireFox gebruik, soms gebruik is even noodgedwongen Edge (want die staat toch op mijn PC) omdat een website issues vertoont in FireFox, maar niet in andere browsers

Daarnaast gebruiken zoveel mensen Chrome dat die mensen zelf het ook soms "door je strot duwen".

Mijn ouders wonen nogal ver van mij vandaan, dus als er iets mis is met bijvoorbeeld de laptop van mijn moeder, dan ga ik niet even 1 kant op paar uur reizen.

Vorig jaar had ze problemen met printen (achteraf gezien was de oorzaak Windows zelf, die had de drivers geüpdatet en toen deed draadloos printen het niet, want Canon vond die update niet zo leuk)

Vroeg ze de buurman op hulp, die constateerde dat haar browser het probleem is (want ze wou een document die in een mail binnenkwam uitprinten).

Ze draait FireFox (bewuste keuze van mij) en heeft nooit issues ermee, maar beste buurman vond dat "omdat iedereen Chrome gebruikt en hij ook, dat hij even vrolijk FireFox verwijderd en Chrome installeert met alles aangevinkt" en daarna concludeert dat FireFox de boel zo om zeep heeft geholpen, dat een Windows herinstallatie nodig is.

"HO MAAR" zei ik, wetende dat zelfs als hij een verse installatie niet om zeep helpt, hij haar mail aan een MS account koppelt (want Windows 11) en dat was iets wat ze expliciet nooit wou.

Maar Windows terzijde, als je 50+ jarige buurman al Chrome door je strot duwt, wie doet het dan niet tegenwoordig...

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:05]

DocMac @Mizgala287 juli 2024 22:08
Het is respectloos voor iemand van iedere leeftijd om zo maar even programma’s te verwijderen en andere te installeren op een computer die niet van hem/haar is.

Chrome komt niet op mijn privé apparaten. Zelfs al had ik een Android, dan zou ik Firefox gebruiken. Ik vind Firefox fijner en ik gebruik het al zolang het bestaat. Na een nieuwe installatie van Windows gebruik ik eerst Edge om Firefox te downloaden en dan wijzig ik mijn standaard zoekmachine. Ik vind de googlificatie van de wereld ergerlijk. Zelfs de meest simpele websites waarvan je gewoon de url in kunt typen, worden door mensen gegoogled. Er zijn heel veel mensen die denken dat Google de enige manier is, die geen idee hebben dat je pagina’s kunt bookmarken. En Chrome / Google is de ergste veroorzaker.
divvid @Mizgala287 juli 2024 16:35
deze 50+ buurman zou dat nooit gedaan hebben, maar gewoon ff serieus eerst een ouderwetsch KABELTJE hebben geprobeerd.
Never underestimate a box full of old cables. Laatst nog een lab apparaat 'gered' omdat we gzd nog een serial cable hadden liggen (zo eentje met grote brede stekkers.)
Mizgala28 @divvid7 juli 2024 17:06
Mee eens qua kabel, maar hun willen geen kabel en hebben de printer mooi in meubels zo weggewerkt dat je nooit een kabel kwijt kan zonder dat je dat hele ding eruit haalt.

Het is ook een "hun" probleem, ik kan bepaalde dingen uitleggen tot ik een ons weg maar hooguit de helft doen ze wat mee, maar ik ben vast niet de enige met zo'n probleem.

plus ik ben zelf net zo koppig, verschil is echter dat ik het ook zelf kan oplossen

Niet dat ik er boos om wordt of zo (misschien toen ik nog een tiener was, aangezien ik het altijd moest oplossen)

Maar ze waren ook vrij ongeduldig, ze vroegen de buurman om hulp en pas daarna werd ik geïnformeerd over welke ellende mij te wachten staat (ik zou daar paar weken later toch op bezoek komen)

Het is niet anders, en in feite de veroorzaker van alles was Windows zelf.
divvid @Mizgala287 juli 2024 18:01
blijft windows. Ik heb mijn vader destijds een iMac aangeraden. Nooit gedonder mee gehad. Heerlijk. precies om die reden
Mizgala28 @divvid7 juli 2024 18:26
Dat haalt niks uit bij mijn ouders, ik mag net zo vaak voor beide problemen oplossen ondanks dat de ene Android heeft en de ander een iPhone.

Als de persoon zelf het probleem is, dan maakt het OS weinig uit viel mij door de jaren heen op.
nullbyte @Mizgala287 juli 2024 16:54
Mijn ouders wonen nogal ver van mij vandaan, dus als er iets mis is met bijvoorbeeld de laptop van mijn moeder, dan ga ik niet even 1 kant op paar uur reizen.
Teamviewer iod.
Mizgala28 @nullbyte7 juli 2024 16:58
Nooit meer (lang geleden Teamviewer gebruikt, en door meerdere redenen mee gestopt)

Overigens zou dat niet geholpen hebben, hun printer vereist dat je deze met een kabel koppelt bij installatie van de drivers, en dat moest ik achteraf doen aangezien die van Windows update alles om zeep hebben geholpen.

Het zou makkelijker zijn geweest als de printer puur via de kabel aangesloten was maar dat willen mijn ouders niet, dat werkte prima ondanks de issues via Wifi.

maar dan leg je je ouders uit om de laptop aan de printer te koppelen met de kabel toch? Nou als dat een optie was, dan had ik achteraf niet die kant op moeten gaan, even terzijde hoe ongeduldig ze waren en de buurman bij riepen

Ligt ook een beetje aan hoe je ouders zijn, ik ken iemand met een vader die amper weet hoe die laptop aan moet, maar die kennis heeft nooit problemen met een ongeduldige vader die de buren om hulp vraagt.

En die heeft ook geen ouders die in een TeamViewer scam trappen ondanks dat ik "tienduizend keer" zei dat het altijd een scam is.

beetje net als een kind uitleggen dat deze geen domme dingen moet doen, maar vervolgens doet dat kind het alsnog

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:05]

nullbyte @Mizgala287 juli 2024 17:05
Ik zie het probleem niet, er zijn opties zat voor remote ondersteuning. Hij lijkt me sterk dat je je moeder, vader of wie dan ook niet met wat begeleiding door de telefoon een kabeltje kan laten aansluiten. Waarna jij de rest remote fixt.

Bij mijn familie hebben ze een door mij geïnstalleerd VPN servertje draaien waarna ik met remote desktop de zaakjes fix.

Een beetje ICT'er doet alles remote.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 14:05]

Mizgala28 @nullbyte7 juli 2024 17:13
Het is een kwestie van niet willen en niet luisteren.

Ze weten heus wel hoe die kabel erin moet, maar ze willen per se draadloos en vragen liever de buurman om hulp (want ongeduldig en dat is een feit) in plaats van luisteren naar wat ik zei.

8 van de 10 keer is niet luisteren dan ook de reden dat er issues komen, of het nou de Android tablet die ze hebben is, de Android telefoon of de iPhone die ze hebben (beide hebben voorkeur voor een andere OS qua smartphones) of Windows computer problemen.

Ik kan een heel verhaal schrijven waarom er issues komen en waarom ik geen makkelijkere oplossingen kan toepassen, probleem zijn vaak hun zelf, hun voorkeuren en hun die niet willen luisteren.
nullbyte @Mizgala287 juli 2024 17:56
Tjsa, dan wordt het lastig, succes ermee
Finraziel @Ricco027 juli 2024 12:22
Mensen zijn Chrome ook gewoon gewend. Dat is zo ontstaan in de tijd dat Microsoft internet Explorer had die wel crap was. Edge nu is weinig mis mee op zich maar ja mensen zijn gewoontedieren en blijven bij Chrome.

Overigens vind ik safari niet altijd even fijn en als er echt eens browsers met een andere engine beschikbaar zouden worden zou ik die op zijn minst er naast willen hebben. Ik heb zo geen voorbeelden want de sites waar ik veel kom doen het prima op safari maar ik kom af en toe wel zaken tegen die niet zo goed werken. Op zich is dat waarschijnlijk een symptoom van de dominantie van Chrome/chromium op het internet maar als gebruiker wil ik gewoon de mogelijkheid hebben om een browser te gebruiken waarmee ik de informatie kan krijgen die ik zoek en ga ik niet principieel niet de dominante browser gebruiken.
Zarhrezz @Ricco027 juli 2024 13:44
Je verwart "gewend van telefoon dus ook op PC" met "de mening van de meeste mensen".

Edge was echt tijden lang de cleanere layout, maar helaas is MS weer dom meuk erin aan het proppen waar ik in ieder geval niet om gevraagd heb. Niets nieuws in browserland; het aanbod van browsers die niets naders doen dan "website laten zien" is vrij karig.

Het grote probleem hier is wat mij betreft dat de grootste browsermakers ook de grootste search engine makers zijn. Als die twee zaken losgekoppeld zouden kunnen worden zou dat echt winst zijn voor de consument.
webhalla @Ricco027 juli 2024 22:52
'Google wil dat helft van iPhone-gebruikers tegen 2030 Chrome-app gebruikt'

Waarom een hele Windows ie/edge/chrome/firefox discussie beginnen?

De Bing en edge browser apps voor iOS / iPadOS zijn ook wel fijn in samenwerking met Office/microsoft 365
Manderlay1 @Ricco027 juli 2024 12:08
Enige reden dat Google gebruik is omdat ze bij Microsoft telkens die Bing door je strot willen rammen.

Maar gebruik het nu wel meer door copilot. Gemakkelijk om de juiste Datasheets op te vragen en niet te lang moeten zoeken naar de specificaties.
Manderlay1 @Marve797 juli 2024 14:24
Bing vind/vond ik niet goed. Maar de copilot vind ik echt handig. Scheelt mij heel veel opzoekingswerk. Voordeel is dat de bronnen er mooi bij staan. Dusja echt handig.
Rolfie @Marve797 juli 2024 15:54
Met google heb ik momenteel hetzelfde trouwen.
kameleon20 @bantoo7 juli 2024 18:59
Op welke devkit. Ook Chromium, net als Chrome :)
mbbs1024 @Ricco027 juli 2024 13:48
Edge is net als de meerderheid van de browsers, op Chrome gebaseerd.
Firefox en Safari zijn nog zowat de enige browsers die onafhankelijk zijn.
Bas_f @mbbs10248 juli 2024 12:00
Neen. Edge is gebaseerd op Chromium, niet op Chrome. Chrome zelf is ook gebaseerd op Chromium. Chromium is open source. Goed, Google bouwt het meeste aan Chromium, maar toch.

Volgens mij gebruikt een goed deel van Chromium ook nog steeds Webkit, net als Safari. Firefox daarentegen gebruikt Mozilla.
R4gnax
@Ricco027 juli 2024 16:26
terwijl Safari een prima browser is
Sorry- mag ik even heel hard lachen?

Ik ben zelf software engineer en heel veel van mijn werk bestaat uit web-based werk 'aan de voorkant' binnen browsers. Als er toch één browser is die steevast achterloopt op het ondersteunen van keystone features, of die onverklaarbaar idioot-rare bugs heeft -- dan is het toch wel iOS Safari.

Dat was al zo in de tijd dat Microsoft nog een eigen engine voor Edge hanteerde.
(Verrek-- dat was zelfs al zo in de tijd dat Microsoft nog krampachtig aan Internet Explorer bleef vasthouden.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

lenwar
@R4gnax7 juli 2024 21:26
Voor mij als gebruiker is Safari een prima browser op m’n telefoon. Het is de browser waar de minste troep in zit. Die het minste bedelt om nog meer spul van Google/Microsoft/Apple/AnderBedrijf wil pushen.

Of het voor webontwikkelaars een ellendig ding is, is in de praktijk niet mijn probleem. Alle sites die ik nodig heb doen het op m’n telefoon. Dat is het enige dat mijn als gebruiker intetesseert.

Op m’n pc gebruik ik om bovenstaande reden een fork van Firefox.

Voor mij moet een browser minimalistisch zijn qua interface.
R4gnax
@lenwar7 juli 2024 21:52
Of het voor webontwikkelaars een ellendig ding is, is in de praktijk niet mijn probleem. Alle sites die ik nodig heb doen het op m’n telefoon. Dat is het enige dat mijn als gebruiker intetesseert.
Dat is impliciet en indirect wel jouw probleem - want zodra webontwikkelaars en de bedrijven waarvoor ze werken collectief zouden besluiten: "fuck it, we gaan aan dit zootje geen extra tijd meer spenderen; werkt het mooi, zoniet dan pech gehad" - ga jij als eindgebruiker ineens veel pech hebben.

En dat moment nadert snel nu Apple op meer plekken over de wereld dan enkel de EU geforceerd wordt om hun iOS ecosysteem open te stellen, en daarmee competentere browser engines zoals Blink (Chromium/Chrome/Edge) en Gecko (Firefox) beschikbaar zullen gaan komen, in plaats van dat ze gedwongen worden window-dressing bovenop Safari's Webkit engine te zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:05]

lenwar
@R4gnax7 juli 2024 22:44
Dat is toekomstmuziek. En niemand kan in de toekomst kijken.

Voor mij is op dit moment Safari een prima browser, om bovengenoemde redenen.
Alles wat ik nodig heb doet het, en de browser is relatief kaal.

Als webontwikkelaars ervoor kiezen om Safari te laten vallen, dan is bovenstaande niet meer van toepassing (want dan gaan niet al mijn websites meer werken) en ga ik een andere browser zoeken, en dan maar hopen dat ‘ie niet volgegooid wordt met zooi.

Het ‘is’ niet impliciet mijn probleem. Het zou in theorie in de toekomst mijn probleem kunnen worden. Daar ga ik me zeker niet druk over maken.

Stel dat Google/Mozilla/iemand de moeite gaat nemen om alleen voor de EU een andere renderengine gaat maken en hun browser daar omheen gaat smurfen moeten ze dat zelf weten.
En stel dat er websites komen die ik gebruik die dan alleen op die renderengine werken, dan hoop ik alleen bij God’s gratie dat er ook browser-apps komen die ook minimalistisch zijn.
SG @lenwar8 juli 2024 07:14
Een goede webdev mijd specifieke browser api features en neemt meest gemene deler van top browsers,
lenwar
@SG8 juli 2024 08:24
Dat klinkt natuurlijk heel aardig, maar er zijn een x-aantal html5/css/enz opties die geformuleerd zijn door het W3C en dergelijke.

Vervolgens zien we daar geen een browser ze allemaal ondersteunt. Dat zijn dus geen browser-specifieke APIs, maar gewoon al dan niet geïmplementeerde gestandaardiseerde features, die browsermakers (weigeren te) implementeren.
Wat de reden daar voor is, maakt op zich niet zo veel uit, maar zolang daar dus verschillen in blijven zitten, blijft dat gedoe.

Ik ben zelf een Firefox-gebruiker. Mozilla kiest er bijvoorbeeld voor de Webserial-HTML5 ondersteuning niet te implementeren. Chrome ondersteunt die sinds 2018.

Mozilla kiest er wel voor om over de jaren een GetPocket-integratie te implementeren. (I.p.v. er gewoon een addon voor te maken voor hen die er gebruik voor hebben).

Ik pak bewust even een exotische feature puur ter illustratie. Die webserial is gewoon een standaard die door het betreffende consortium is gedefinieerd. Dus niets Chromium-specifiek.

Ook zien we dat nog steeds geen een browser de ACID3-test haalt. (Ken je hem nog? ;) ). Er is dus geen een browser die zich aan die CSS-standaarden houdt. Sterker nog. Ze gedragen zich allemaal anders. Webontwikkelaars ontkomen er dus niet aan om browser-specifieke code te maken.
Het scheelt in de praktijk dat veel websites (vrijwel) volledig in standaard CMS’en worden gebouwd. Dan is het voor de websitebouwer makkelijker, aangezien de CMS’en rekening houden met zie afwijkingen. (Heb ik mij laten vertellen, indien dit niet klopt, lieg ik met een schoon geweten 😊)
michelr @Blokker_19997 juli 2024 15:01
Zie niet kuddes overstappen tenzij daar echte moverende redenen voor zijn. Je kiest voor een ecosysteem, niet voor een browser. Die Google aanhangen nemen eerder een Android. Gebruik zelf al tijd Edge / Firefox op iOS, gaat prima.
Stroper @Blokker_19997 juli 2024 17:09
Dat is nu reeds het geval op MacOS. En daar heeft Safari nog altijd een marktaandeel van >50%.
Marktaandeel van Safari op desktop is momenteel net geen 9% ( https://gs.statcounter.co...t-share/desktop/worldwide ).
En MacOS heeft zelf een marktaandeel van bijna 15% op de desktopmarkt ( https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide ).
Daaruit kan je extrapoleren dat ongeveer 60% van de MacOs gebruikers Safari gebruikt ondanks de aanwezigheid van andere engines op het platform.
Cybje @Jan Onderwater7 juli 2024 11:35
Kun je het ook onderbouwen? Dit is een beetje een zinloze post.

Om even voor mijzelf te spreken: ik ben 5 jaar terug overgestapt van Android naar iPhone (moest van m'n werk), maar ik gebruik nog steeds de Chrome browser. Het is gewoon handiger voor mij, want Chrome synchroniseert alles handig onderling (zoals passwords en favorites). Het werkt ook goed samen met m'n Chromebook, welke ik specifiek heb gekozen omdat ik in de praktijk alleen een browser en een terminal voor SSH sessies gebruik. Apple heeft niet eens een alternatief voor een Chromebook (of je moet een volwaardige Macbook kopen voor veel geld).
Carlos0_0
@Cybje7 juli 2024 11:50
Of je download gewoon de iCloud extensie, ik gebruik op mijn windows pc Edge en op mijn Macbook/Iphone/Ipad alleen maar Safari.
Favourites heb ik uit staan maar ik kan gewoon bij mijn wachten in de iCloud ook.
Tomatoman @Jan Onderwater7 juli 2024 12:23
Denk niet dat dit gaat gebeuren
Dank voor de uitgebreide onderbouwing waarom je dat denkt. Je hebt me volledig overtuigd…

25 jaar geleden was het op de frontpage van Tweakers al gebruikelijk dat er een wedstrijdje werd gehouden wie de eerste reactie plaatste. Vaak werd dan niet eens het hele artikel gelezen en ging die eerste reactie ook helemaal nergens over, want om de eerste te zijn draaide alles om snelheid, niet om een nuttige reactie. Een beetje jammer dat jij na 25 jaar Tweakers dit niveau nog steeds niet ontgroeid bent, @Jan Onderwater :/
Vyo @Jan Onderwater7 juli 2024 19:33
ik hoor je graag na een herhaling van de "Alles YouTube works better on EXPLORER CHROME" marketing campagne die ze nu aan het afstoffen zijn
MoonRaven 7 juli 2024 11:29
Ze zijn al veel te dominant in browser land. Ik hoop dat dit toch echt snel de andere kant op gaat.
vmachiel 7 juli 2024 11:40
Die Chrome dominantie ben ik niet blij mee. Ze hebben veel te veel invloed op standaarden.
_nethack @vmachiel7 juli 2024 23:16
Google is wat dat betreft helaas heel hard de nieuwe 'Evil Empire' te worden die Microsoft ooit was met Internet Explorer.
Waarmee ik bedoel dat je eigen browser dermate veel marktaandeel heeft dat je je zonder al te veel tegenstand je jezelf niet meer aan standaards hoeft te houden, of dat je "standaards" eenzijdig aan de markt kunt opdringen.

Hoop ergens dat Apple dat ook in ziet, en hier eens wat harder tegen gaat terugduwen. Misschien wel tijd voor een andere zoekmachine standaard in Safari dan...
Zal in de EU wel niet meer gaan door alle zeikregeltjes van tegenwoordig, maar wellicht in de VS nog wel. (Waar dat ook nog eens meer effect heeft, omdat daar het marktaandeel van de iPhone veel hoger ligt dan elders in de wereld)

Voorlopig blijf ik lekker Firefox gebruiken op de mac en de PC, en Safari op de iPhone en iPad.
En ik hoop inderdaad dat Google alle AI crap die ze overal in (gaan) bouwen inderdaad exclusief voor Chrome houden, dan heb ik daar tenminste niet veel last van.

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