'Google wil dat helft van iPhone-gebruikers tegen 2030 Chrome-app gebruikt'

Google wil dat de helft van de iPhone-gebruikers binnen zes jaar zijn eigen browser gaat gebruiken in plaats van Apple Safari. Dat schrijft The Information op basis van eigen bronnen. Het bedrijf wil naar verluidt maatregelen nemen om zijn afhankelijkheid van Safari te verlagen.

Google probeert iPhone-gebruikers volgens de bronnen van The Information al jaren over te halen om de Chrome- of Google-app te gebruiken in plaats van de Safari-browser van Apple. In de afgelopen vijf jaar zou het percentage dat Googles apps gebruikt, zijn gestegen van 25 procent naar rond de 30 procent, maar de groei gaat de afgelopen tijd naar verluidt erg langzaam.

Eerder maakte de zoekgigant al enkele functies exclusief voor zijn eigen apps om meer gebruikers te lokken, zoals de Discover-feed en de mogelijkheid om via Google op afbeeldingen van websites te zoeken. Volgens The Information heeft het bedrijf eerder dit jaar voormalig Instagram-topman Robby Stein aangenomen die als voornaamste taak heeft om ervoor te zorgen dat meer iPhone-gebruikers overstappen naar de Google- of Chrome-app.

Stein is naar verluidt van plan om generatieve AI in te zetten om Googles eigen apps 'aantrekkelijker' te maken. Zo zou hij van plan zijn geweest om de AI Overviews-functie alleen beschikbaar te maken voor Google Chrome. Met AI Overviews wordt er bovenaan de zoekresultaten een AI-bot, gebaseerd op Gemini, getoond die antwoorden probeert te geven op zoekopdrachten. Uiteindelijk werd deze functie toch beschikbaar gemaakt in andere browsers, waaronder Safari. In het artikel van The Information wordt daar geen reden voor genoemd. Het is niet duidelijk of toekomstige generatieve-AI-functies wel exclusief voor Googles browser worden uitgebracht.

Volgens de technieuwssite is Google momenteel vooral zo druk bezig met het lokken van iPhone-gebruikers naar zijn eigen apps, omdat het bedrijf bang is dat het binnenkort niet langer de standaardzoekmachine is in de Safari-browser. Google en Apple hebben al jaren een overeenkomst waardoor eerstgenoemde miljarden dollars betaalt aan de iPhone-maker zodat zijn zoekmachine de standaard blijft in Safari. Er loopt nu echter een antitrustzaak over Googles dominantie in de zoekmarkt. Als Google deze verliest, zou dat kunnen betekenen dat deze overeenkomst niet langer mag worden verlengd.