'Google betaalt Apple 15 miljard dollar om standaard zoekmachine te zijn op iOS'

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Bernstein schat dat Google dit jaar 15 miljard dollar aan Apple betaalt om de standaardzoekmachine te zijn in de Safari-webbrowser op iOS-toestellen. Volgens de analytici wil Google Microsoft op die manier een stapje voorblijven.

Bernstein waarschuwt volgens journalist Philip Elmer-DeWitt voor twee potentiële risico’s die gepaard gaan met deze overeenkomst. Allereerst zou een veranderend wetgevend kader dergelijke overeenkomsten kunnen bemoeilijken en vervolgens zou Google zijn keuze om Apple jaarlijks te betalen, wel eens kunnen herzien.

In 2022 verwacht Bernstein dat Google tussen de 18 en 20 miljard dollar zal betalen aan Apple om de standaard zoekmachine te blijven op iOS. Volgens het bureau betaalde Google in 2020 ongeveer 10 miljard dollar aan Apple om diezelfde reden, ook al had het onderzoeksbureau eerder nog geschat dat Apple 8 miljard dollar zou ontvangen van de Amerikaanse zoekgigant. "Aan de hand van recente financiële cijfers en een bottom-up analyse van Google’s betalingen, kwamen we uit op een hoger bedrag", klinkt het.