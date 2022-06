Google stopt vanaf Android 12 met losse Android Auto-app voor telefoonschermen

Google stopt met de losstaande Android Auto-app voor telefoonschermen. Vanaf Android 12 wordt alleen nog de Driving-modus in Google Assistent ondersteund. Voor sommige gebruikers lijkt de app al helemaal niet meer te werken.

Verschillende gebruikers van XDA Developers merken op dat de losstaande Android Auto-app niet meer werkt. Dat lijkt alleen zo te zijn op Pixel-telefoons die op Android 12 draaien. Gebruikers die de app daarop willen gebruiken krijgen een waarschuwing te zien dat Android Auto alleen nog te gebruiken is op schermen in auto's en ze worden erop gewezen dat Driving-modus in Google Assistent kan worden opgeroepen, met de optie die modus meteen in te schakelen.

Google bevestigt bij 9to5Google dat het stopt met de ondersteuning van de Android Auto-app voor telefoonschermen. Dat gebeurt vanaf Android 12. Gebruikers 'zullen worden overgezet' naar de Driving-modus in Assistent, zegt het bedrijf.

Het gaat specifiek om de app Android Auto for phone screens. Dat is feitelijk alleen een shortcut naar de originele Android Auto-app, die sinds Android 10 meer is ingebouwd in het besturingssysteem. Met Android Auto for phone screens kan dus de oude Android Auto-ervaring worden opgeroepen op de telefoon zelf.

Google wil de Android Auto for phone screens-app al een paar jaar uitfaseren en wil in plaats daarvan Google Assistent meer integreren in Google Maps. Daarvoor verspreidt Google nu gefaseerd de Assistant Driving-modus naar Android-gebruikers. Deze modus krijgen gebruikers te zien als ze een route opstarten in Google Maps. Google Assistent is dan standaard ingeschakeld en op te roepen met stemcommando's. Ook is er een menu om makkelijker bepaalde apps te kunnen openen, zoals Spotify of de telefoon-app. Deze modus lijkt daarmee veel op Android Auto voor telefoonschermen. De Assistant Driving-modus werkt vooralsnog overigens alleen in portretstand, in landscape schakelt de modus zichzelf uit.