Google geeft interface Android Auto update met adaptief ontwerp

Google heeft de interface van Android Auto aangepast waardoor er drie panelen te zien zijn met informatie. Het grootste paneel toont verkeersinfo terwijl er ook een paneel is voorzien voor audiobediening en Google Assistent. De panelen passen zich aan aan de grootte van het scherm.

Dit nieuwe ontwerp zorgt er volgens Google voor dat Android Auto-gebruikers minder vaak door apps heen moeten bladeren op het moment dat ze in de auto zitten. Het ontwerp past zich bovendien aan aan elk scherm in de auto, ook als het een breed of een erg smal ingebouwd scherm betreft. De nieuwe interface behoudt nog steeds een navigatiebalk, onderaan of links, waardoor gebruikers nog steeds andere apps of notificaties kunnen openen, maar ook het percentage van de smartphone-accu kunnen aflezen.

Google gaf geen exacte datum mee waarop de nieuwe versie van Android Auto uitgerold wordt. In de video wordt geopperd dat Android Auto-gebruikers de nieuwe interface nog voor de zomer zullen zien opduiken.