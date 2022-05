Remedy: Alan Wake Remastered verschijnt dit najaar op Nintendo Switch

De vorig jaar uitgebrachte remaster van Alan Wake zal dit najaar op de Switch verschijnen. Dat stelt gamestudio Remedy. De game verscheen oorspronkelijk enkel op pc en de huidige en vorige generaties Playstation- en Xbox-consoles. Een precieze releasedatum werd niet meegedeeld

In de video-update van de ontwikkelstudio laat Sam Lake, de creative director bij Remedy Entertainment, ook weten dat de studio geen nieuwe beelden van Alan Wake 2 zal tonen tijdens de zomer zoals eerder wel was beloofd. Volgens de man lopen de ontwikkelingen van de game echter goed. Alan Wake 2 wordt de opvolger van de ruim elf jaar oude, originele Alan Wake en zal in 2023 uitkomen. De nieuwe game wordt een survivalhorrorgame, waarmee grotendeels wordt afgeweken van de eerste game.

Remedy bracht in oktober vorig jaar Alan Wake Remastered uit. De verbeterde versie van de oorspronkelijke game uit 2010 krijgt ondersteuning voor maximaal 4k en 60fps, betere cinematics, omgevingen en textures, gefacelifte personagemodellen en nieuw in-gamecommentaar. Naast de game kregen kopers de uitbreidingen The Signal en The Writer mee.

Het is niet duidelijk met welke technische limieten van de Nintendo Switch Remedy moest rekening houden. Enkel de Playstation 5- en de Xbox Series X-consoles kunnen de Alan Wake Remasterd op 4k-resolutie spelen met 60fps. PlayStation 4 Pro- en Xbox One X-spelers kunnen tussen 30fps en 4k of 60fps en 1080p kiezen. Xbox Series S ondersteunt geen 4k. Op de reguliere PlayStation 4-console is alleen 1080p met 30fps mogelijk; bij de Xbox One is dit beperkt tot 900p en 30fps. De remaster ondersteunt geen raytracing of hdr.