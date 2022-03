Remedy toont trailer van Alan Wake-remaster die op 5 oktober verschijnt

Alan Wake Remastered verschijnt op 5 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox Series-consoles en Xbox One. Dat maakt ontwikkelaar Remedy Entertainment bekend. De ontwikkelaar deelt ook een nieuwe trailer en maakt meer bekend over de grafische verbeteringen.

De verbeterde versie van de 2010-game krijgt ondersteuning voor maximaal 4k en 60fps, betere cinematics, omgevingen en textures, gefacelifte personagemodellen en nieuw in-gamecommentaar van Sam Lake, hoofdschrijver van de game. Naast de game krijgen kopers de uitbreidingen The Signal en The Writer mee. Wie de consoleversie van Alan Wake Remastered koopt voor de voorgaande generatie consoles, kan deze kosteloos upgraden naar de versie voor de huidige generatie consoles.

Op de PlayStation Blog en in een faq geven Remedy meer informatie over de verschillende versies van de game. Zo gaan alleen de PlayStation 5 en Xbox Series X 4k met 60fps ondersteunen. PlayStation 4 Pro- en Xbox One X-spelers kunnen tussen 30fps en 4k of 60fps en 1080p kiezen. Xbox Series S ondersteunt geen 4k. Op de reguliere PlayStation 4-console is alleen 1080p met 30fps mogelijk; bij de Xbox One is dit beperkt tot 900p en 30fps.

Remedy heeft daarnaast de PlayStation 5-versie aangepast voor de DualSense-controller; de adaptieve triggers zijn aangepast op basis van het wapen dat de speler gebruikt. De remaster ondersteunt geen raytracing of hdr.

Remedy kondigde de Alan Wake-remaster eerder deze week aan en gaf toen aan dat de game in de herfst zou verschijnen. Oorspronkelijk verscheen de game alleen voor de Xbox 360, later verscheen een pc-versie. Met de remaster komt de game voor het eerst naar PlayStation-consoles. De remaster zal op de pc te koop zijn via de Epic Games Store en kost op alle platforms dertig euro.