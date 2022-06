Aziatische webwinkel had productpagina online staan voor Alan Wake Remastered

Rakuten, het 'Japanse Amazon', heeft per ongeluk wat informatie prijsgegeven over de Alan Wake-remaster, waarover al langer geruchten de ronde doen. De site toonde de game, met genoteerde platformen PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series, en een releasedatum van 5 oktober.

De winkelpagina, die te vinden was op de Taiwanese afdeling van Rakuten, is inmiddels niet meer online te vinden. Twittergebruiker Wario64, die vaker dit soort zaken weet op te sporen, maakte echter een screenshot van de pagina voordat hij verdween. Daarnaast zijn de pagina's waar hij naar linkt, nog in te zien via Archive.org en de Google Cache.

Eerder kwamen al verwijzingen naar de Alan Wake-remaster naar buiten via de Epic Games Store. Code die door dataminers verzameld werd, bevatte die referentie. Daarnaast stelde Venturebeat-journalist Jeff Grubb eerder dit jaar dat Alan Wake-ontwikkelaar Remedy zou werken aan Alan Wake 2. Wellicht is dat deze remaster, of is er nog een andere Alan Wake-titel in de maak.

Alan Wake is een third-person shooter die veel elementen leent van andere entertainmentmedia, zoals Stephen King-boeken en de televisieserie Twin Peaks. Het spel kwam uit voor de Xbox 360 en Windows en kreeg een dlc-uitbreiding, genaamd Alan Wake's American Nightmare.