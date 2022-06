Alan Wake 2 verschijnt in 2023 en wordt een survivalhorrorgame

Remedy Entertainment heeft Alan Wake 2 aangekondigd. Deze opvolger van het ruim elf jaar oude, originele Alan Wake zal in 2023 uitkomen. De nieuwe game wordt een survivalhorrorgame, waarmee grotendeels wordt afgeweken van de eerste game.

Op het PlayStation Blog verwijst Sam Lake, de creative director van Remedy Entertainment, naar het duistere, nachtmerrieachtige einde van het originele Alan Wake. Hij stelt dat die game draait om de wetten van drama en dat het verhaal alleen voortgezet kon worden als het een lastige reis voor de hoofdpersoon zou worden.

Lake zegt dat het ook een lastige reis was en is voor Remedy. Later spreekt hij in deze context over het proces van het krijgen van groen licht voor het project en het financieren ervan, wat kennelijk niet zonder slag of stoot is gegaan. Er werd al langer door een klein team aan Alan Wake 2 gewerkt, waarbij bepaalde concepten zijn uitgewerkt, maar inmiddels is het project in volledige ontwikkeling door een veel groter team.

De eerste Alan Wake had enkele horrorelementen, maar het was voornamelijk een actiegame, in de vorm van een thirdpersonshooter. Daarentegen zal Alan Wake 2 vooral een survivalhorrorgame zijn, al zegt Lake dat de nieuwe titel vooral Remedy's visie op dat genre zal bevatten. Hij geeft aan de kans te hebben om de gameplay en het verhaal nu echt met elkaar te verbinden in de vorm van een diep en gelaagd mysterie.

De game komt in 2023 uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S, en de titel verschijnt ook in de Epic Games Store. Een exacte releasedatum is niet bekendgemaakt.