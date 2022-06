A Plague Tale: Requiem krijgt eerste gameplaytrailer

Uitgever Focus Entertainment heeft tijdens het The Game Awards-evenement een trailer van A Plague Tale: Requiem uitgebracht. Daarin zijn voor het eerst gameplaybeelden te zien. Deze game is de opvolger van het goed ontvangen A Plague Tale: Innocence.

In de trailer zijn Amicia and Hugo te zien, de twee hoofdrolspelers uit het origineel. Nadat ze hebben kunnen ontsnappen aan hun verwoeste thuisland, reizen ze ver naar het zuiden om nieuwe regio's en levendige steden te bezoeken, in de hoop een nieuw leven op te bouwen. Hugo's vloek zorgt echter weer voor problemen. De broer en zus proberen te vluchten naar een eiland waar wellicht de sleutel is om Hugo te redden. In de trailer zijn ook redelijk vaak zee en stranden te zien, evenals een kort beeld van Amicia op een schip.

A Plague Tale: Requiem komt volgend jaar uit op een nog niet bekendgemaakte datum. De titel zal uitkomen voor de pc, Xbox Series X en S, PlayStation 5 en voor de Nintendo Switch. Voor die laatste console betreft het alleen de Cloud Version. A Plague Tale: Requiem zal bij de release ook meteen onderdeel zijn van de Xbox Game Pass voor consoles en de pc en ook onderdeel zijn van het cloudgedeelte.

De nieuwe titel wordt gemaakt door de Franse ontwikkelaar Asobo Studio. Deze studio maakte ook al de voorganger, A Plague Tale: Innocence. Die veelgeprezen titel kwam in 2019 uit en was onder meer genomineerd voor Best Narrative bij de The Game Awards uit dat jaar. A Plague Tale: Innocence bevat een lineair, emotioneel verhaal inclusief bovennatuurlijke elementen en mysteries. Het draait om de in Frankrijk levende kinderen Amicia en Hugo die ten tijde van de Spaanse Inquisitie moeten vluchten en waarbij de impact van de pest ook niet onvermeld kan blijven. Deze zomer kreeg A Plague Tale: Innocence nog een 4k60-upgrade voor de Xbox Series X en PS5 en kwam toen ook als Cloud Game naar de Nintendo Switch.