A Plague Tale: Innocence krijgt liveaction-tv-serie

Avonturengame A Plague Tale: Innocence krijgt een officiële tv-serie. De Fransman Mathieu Turi gaat de serie regisseren. Hij werkte eerder als assistent-regisseur met Quentin Tarantino aan Inglourious Basterds. Er is nog geen releasedatum voor de serie bekendgemaakt.

De A Plague Tale: Innocence-serie krijgt dezelfde hoofdpersonen als de oorspronkelijke game, zo schrijft Turi op Twitter. Ook werkt de uitgever van de game, Focus Entertainment, mee aan de show als coproducent. Het is niet duidelijk of de serie ook daadwerkelijk hetzelfde verhaal zal volgen als de game, al dan niet inclusief het verhaal van het aankomende vervolg Requiem.

De serie moet een nadruk leggen op de Franse oorsprong van de game; ontwikkelaar Asobo Studio is gevestigd in het Franse Bordeaux en de game speelt zich in het land af tijdens de Middeleeuwen. "Het is zeer belangrijk dat onze producties Frans talent tonen. De makers [van A Plague Tale] hadden de kans om hun verhaal aan partijen in de Verenigde Staten te verkopen, maar ze werkten liever met Fransen. Ik wil hen dat vertrouwen teruggeven", aldus Fabrice Renault tegenover AlloCiné. Hij is het hoofd van het eveneens Franse productiehuis Merlin Productions.

A Plague Tale: Innocence speelt zich af tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland, die onder meer uitgevochten wordt in het tegenwoordige Frankrijk. De hoofdpersonen zijn Amicia en haar kleine broertje Hugo; ze proberen de oorlog en een enorme uitbraak van de pest te overleven. Het verhaal van het spel werd onder meer door Tweakers geprezen voor de emotionele diepgang. Dit gaat vermoedelijk ook het fundament voor de serie zijn.