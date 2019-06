Het is tijd voor de E3! Of nu ja, bijna dan. Wanneer je dit leest, zit de crew van Tweakers al lang en breed in Los Angeles en maken we ons klaar om richting EA Play te trekken voor onder meer Star Wars Jedi: Fallen Order en FIFA 20. Voor we echter het vliegtuig in gingen, vonden we nog net tijd om een laatste game door te spelen en te bespreken. We hebben het vaker gezegd: de leukste games zijn de games die uit het niets lijken te komen en zomaar ineens heel goed blijken te zijn. A Plague Tale: Innocence, van de de Franse uitgever Focus Home Interactive, is zo'n game.

A Plague Tale: Innocence is een game van het Franse Asobo Studio. Dat is geen nieuwe en geen kleine studio, en dat is opvallend, want vaak komen onverwacht goede games van nieuwkomers of vanuit kleinere studio's. Asobo bestaat echter al sinds 2002 en maakte door de jaren heen onder meer Fuel voor Codemasters, diverse games op basis van een Pixar-licentie en ook werkte de studio mee aan Ubisofts racegame The Crew. Daar zaten af en toe best aardige games tussen, maar geen titel die de relatief onbekende studio op de kaart zou zetten. Dat verandert met A Plague Tale: Innocence.

Vluchten voor de Inquisitie

Dat we de game goed kunnen waarderen, had je waarschijnlijk al bovenaan deze pagina gezien. De hoge kwaliteit komt op meerdere manieren terug, maar laten we bij het begin beginnen. A Plague Tale: Innocence speelt zich af in Frankrijk, ten tijde van de Spaanse Inquisitie. De speler maakt kennis met de familie De Rune, bestaande uit vader Robert, moeder Beatrice, dochter Amicia en haar kleine broertje Hugo. De wereld van de familie wordt op zijn kop gezet als er ineens soldaten van de Spaanse Inquisitie voor de deur staan. Ze zijn op zoek naar Hugo, die een mysterieuze ziekte blijkt te hebben en op al even mysterieuze wijze behandeld wordt door zijn moeder. Met hulp van hun moeder en diverse bedienden van de familie weten Amicia en Hugo te ontsnappen uit het ouderlijk huis, waarna ze op de vlucht slaan voor de soldaten.

Onderweg naar een bevriende alchimist stuiten Amicia en Hugo op een dorpje waar de pest uit lijkt te zijn gebroken. Bewoners hebben luiken en deuren gesloten en praten over 'The Bite', een dodelijke aandoening. Al snel blijkt waar dit alles vandaan komt: de wereld blijkt te maken te hebben met een fikse rattenplaag. Deze ratten verplaatsen zich snel in donkere gebieden en verslinden alles op hun pad. Gelukkig is er één redmiddel: ze kunnen niet tegen licht. Gebruik maken van fakkels en andere lichtbronnen wordt zo dus al snel gemeengoed.

Wanner Amicia en Hugo het huis van de alchimist bereikt hebben, komen ze Lucas tegen. Lucas is leerling-alchimist en weet meer over de situatie. Hij vertelt broer en zus dat Hugo drager is van 'Prima Macula', een zeldzame kracht die verscholen is in sommige nobele bloedlijnen en niet meer gezien is sinds de Pest van Justinianus. Beatrice Le Rune probeerde Huga daarvan te genezen en Lucas denkt te weten hoe de genezing te voltooien is. Hij voegt zich bij het duo en leert Amicia en passent een nieuw trucje: met speciale munitie kan ze lichtbronnen als kampvuren en fakkels op afstand aanzetten. Die munitie schiet ze af met een soort slinger, die ze ook kan gebruiken om stenen mee af te vuren.